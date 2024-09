Inflációban a régió legjobbja Magyarország: a GDP-nek ez segít, de a forintért izgulni kell

Közép-európai összehasonlításban Magyarországon fékezett a legnagyobbat az infláció. A gazdaságnak és a magyaroknak is jót tesz, ha a drágulás lelassulása az életszínvonal javulásához, nagyobb fogyasztáshoz vezet, az árak újra-felpörgetése nélkül. A forint árfolyama számára azonban, mint az első piaci reakcióból is kiderült, továbbra is kockázatokat hoz az infláció és a kamatok normalizálódása. Sokaknak szerencse, másoknak kevésbé, hogy a megnyugtató augusztusi inflációcsökkenést mutató számok a nyári turistaszezon lecsengésekor érkeztek.

Az infláció az élelmiszereket tekintve is csökkent Magyarországon, de nem mindenütt történt ugyanez Közép-Európában / Fotó: Shutterstock

A magyar éves infláció, miután júliusban 4,1 százalékra gyorsult, még a júniusi 3,7 százaléknál is lassabb ütemre kapcsolt augusztusban, 3,4 százalékra. Ennél 2021 februárja óta nem is volt alacsonyabb az inflációs ráta. Ez azért is megnyugtató, mert voltak félelmek, hogy miután a 2023-as szélsőséges megugrás után Európa- és régiószerte – Magyarországon is – szélsebesen visszafordult az infláció, a magára találó kereslet egy újabb, habár a tavalyinál kisebb inflációs hullámot okoz, megakasztva a kamatok csökkentését.

Ezek a félelmek még mindig nem tűntek el, és hogy miért, ahhoz elég rápillantani az árak alakulására a közép-európai régió országaiban.

A drágulás mértéke csak Közép-Európa egyes országaiban lett kisebb

Az éves inflációs táblázatban lent összefoglaltuk a környékünk fő európai uniós gazdaságainak mutatóit. Az adatokból egyrészt kiolvasható, hogy egy évre visszatekintve Magyarországon csökkent a legnagyobbat a drágulás rátája. Ez annyit jelent, hogy a magyar fogyasztó számára jelenti a legnagyobb könnyebbséget a folyamat, habár jelentős mérséklődés máshol is volt, például Szlovákiában.

Mindez abból a szempontból reménykeltő, hogy miközben Európa egészének a gazdasága küszködik a világjárvány utáni és az ukrajnai háború mérgező hatásaival telített környezetben, a drasztikusan lelassult infláció szép reálbérnövekedéshez vezethet nálunk, ami pedig a gazdasági teljesítmény (a GDP) emelkedéséhez és az életszínvonal újabb javulásához segítheti a magyarokat.