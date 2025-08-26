Azért lett a kanadai kobalt az oroszoké és kínaiaké, mert mi hagytuk — tárgyalt a német kancellár és a kanadai miniszterelnök

Németország és Kanada ígéretet tett arra, hogy bővíti az együttműködést az energia- és védelmi technológiák szempontjából kulcsfontosságú, kritikus ásványi anyagok ellátási láncainak biztosítása terén — erősítette meg Friedrich Merz és Mark Carney államfő kedden a berlini sajtótájékoztatón.

Friedrich Merz német kancellár sajtótájékoztató keretében erősítette meg a kanadai kapcsolatokat / Fotó: AFP

Aranyesőt hozhat Merz

Németország és Kanada ígéretet tett arra, hogy bővíti az együttműködést az energia- és védelmi technológiák szempontjából kulcsfontosságú kritikus ásványi anyagok ellátási láncainak biztosítása terén. Friedrich Merz német kancellár és Mark Carney kanadai miniszterelnök tárgyalásán szó esett új társprojektekről, illetve a két szövetséges ország korábbi kötelezettségvállalásairól is.

Az olyan kritikus fontosságú ásványi anyagok iránti kereslet, mint a

nikkel,

a kobalt,

a grafit

és a ritkaföldfémek piaca,

amelyek elengedhetetlenek az elektromos járművek, a megújuló energiaforrások és a hálózati rendszerek, valamint a katonai felszerelések gyártásához – az elmúlt években erőteljesen nőtt, és az ellátás biztosítása a kormányok számára prioritássá vált.

Túl sokáig maradtak kiaknázatlanul Kanada hatalmas nikkel-, kobalt- és egyéb kritikus ásványianyag-tartalékai, ami lehetővé tette Oroszország és Kína számára, hogy uralják a globális piacot

– jelezte Carney az irodája által közzétett nyilatkozatban.

A réz, lítium, nikkel, kobalt, grafit és ritkaföldfémek esetében a három legnagyobb termelő átlagos piaci részesedése tavaly 86 százalékra nőtt, a kínálat növekedése szinte teljes egészében egyetlen beszállítóra koncentrálódott – Indonézia a nikkel, Kína pedig a többi fém esetében.

Kell, mint egy falat kenyér a Mercedes-Benznek

A Merzzel folytatott tárgyalások után Carney német vezetőkkel találkozott, hogy megvitassák a befektetési lehetőségeket és az energia- és természeti erőforrások ellátási láncainak biztosítását, különös tekintettel az elektromos járművek akkumulátoraihoz szükséges kritikus fontosságú ásványi anyagokra.

A stuttgarti székhelyű autógyártó szerint Markus Schaefer, a Mercedes-Benz Group AG technológiai igazgatója és beszerzési vezetője is jelen lesz a találkozón.

Beszállítópartneri szerepben

A kanadai minszterelnök szerint országa készen áll arra, hogy megbízható beszállítója legyen szövetségeseinek, különösen Németországnak, mint Európa legnagyobb gazdaságának és Kanada legnagyobb kereskedelmi partnerének az Európai Unióban. A közös szándéknyilatkozatban „a szabályokon alapuló kereskedelem révén történő innováció, befektetés és együttműködés kölcsönös szándékát” fogalmazták meg, valamint azt, hogy Németország és Kanada segíteni fogja a magántőke mozgósítását új projektek finanszírozása és rugalmas ellátási láncok kiépítése érdekében.

A német kancellár nyilvános önkritikát gyakorolt; sokkal nehezebb helyzetben van a német gazdaság, mint várta

Zelenszkijről is szó esett

Ha az Egyesült Államok és Oroszország szorosabbra fűzi viszonyát, az Európai Unió további szankciókat dolgoz ki. Az amerikai elnök viszont még nem zárta ki további büntetővámok bevezetését — nyilatkozta Merz. Hozzátette, hogy Európa és az Egyesült Államok Ukrajnával közösen dolgoznak ki lehetséges biztonsági garanciákat. Merz megjegyezte, hogy ezeknek a garanciáknak elsősorban arra kell irányulniuk,