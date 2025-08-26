Deviza
EUR/HUF396.04 -0.32% USD/HUF340.02 -0.61% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF423.37 -0.21% PLN/HUF93.01 -0.27% RON/HUF78.3 -0.43% CZK/HUF16.15 -0.21% EUR/HUF396.04 -0.32% USD/HUF340.02 -0.61% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF423.37 -0.21% PLN/HUF93.01 -0.27% RON/HUF78.3 -0.43% CZK/HUF16.15 -0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,155.63 +0.31% MTELEKOM1,958 -0.91% MOL2,944 +0.27% OTP30,550 +0.59% RICHTER10,680 +0.85% OPUS573 -2.39% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163 -0.31% WABERERS5,260 0% BUMIX9,243.76 -0.22% CETOP3,503.93 -0.28% CETOP NTR2,183.19 -0.28% BUX105,155.63 +0.31% MTELEKOM1,958 -0.91% MOL2,944 +0.27% OTP30,550 +0.59% RICHTER10,680 +0.85% OPUS573 -2.39% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163 -0.31% WABERERS5,260 0% BUMIX9,243.76 -0.22% CETOP3,503.93 -0.28% CETOP NTR2,183.19 -0.28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kanadai miniszterelnök
Németország
nikkel kobalt
autóipar
Merz

Azért lett a kanadai kobalt az oroszoké és kínaiaké, mert mi hagytuk — tárgyalt a német kancellár és a kanadai miniszterelnök

Túl sokáig maradtak kiaknázatlanul Kanada hatalmas nikkel-, kobalt- és más ásványelem-tartalékai a kanadai miniszterelnök szerint. A napokban Mark Carney miniszterelnök azért tárgyal Friedrich Merz kancellárral, hogy szorosabbra fűzhesse a partneri kapcsolatát a német iparral, ami jó hír lehet az autóiparnak.
VG
2025.08.26., 19:25

Németország és Kanada ígéretet tett arra, hogy bővíti az együttműködést az energia- és védelmi technológiák szempontjából kulcsfontosságú, kritikus ásványi anyagok ellátási láncainak biztosítása terén — erősítette meg Friedrich Merz és Mark Carney államfő kedden a berlini sajtótájékoztatón. 

Merz német gazdaság, Kanada, sajtótájékoztató
Friedrich Merz német kancellár sajtótájékoztató keretében erősítette meg a kanadai kapcsolatokat / Fotó: AFP

Aranyesőt hozhat Merz

Németország és Kanada ígéretet tett arra, hogy bővíti az együttműködést az energia- és védelmi technológiák szempontjából kulcsfontosságú kritikus ásványi anyagok ellátási láncainak biztosítása terén. Friedrich Merz német kancellár és Mark Carney kanadai miniszterelnök tárgyalásán szó esett új társprojektekről, illetve a két szövetséges ország korábbi kötelezettségvállalásairól is.

Az olyan kritikus fontosságú ásványi anyagok iránti kereslet, mint a 

  • nikkel, 
  • a kobalt, 
  • a grafit 
  • és a ritkaföldfémek piaca,

amelyek elengedhetetlenek az elektromos járművek, a megújuló energiaforrások és a hálózati rendszerek, valamint a katonai felszerelések gyártásához – az elmúlt években erőteljesen nőtt, és az ellátás biztosítása a kormányok számára prioritássá vált.

Túl sokáig maradtak kiaknázatlanul Kanada hatalmas nikkel-, kobalt- és egyéb kritikus ásványianyag-tartalékai, ami lehetővé tette Oroszország és Kína számára, hogy uralják a globális piacot

– jelezte Carney az irodája által közzétett nyilatkozatban.

A réz, lítium, nikkel, kobalt, grafit és ritkaföldfémek esetében a három legnagyobb termelő átlagos piaci részesedése tavaly 86 százalékra nőtt, a kínálat növekedése szinte teljes egészében egyetlen beszállítóra koncentrálódott – Indonézia a nikkel, Kína pedig a többi fém esetében.

Kell, mint egy falat kenyér a Mercedes-Benznek

A Merzzel folytatott tárgyalások után Carney német vezetőkkel találkozott, hogy megvitassák a befektetési lehetőségeket és az energia- és természeti erőforrások ellátási láncainak biztosítását, különös tekintettel az elektromos járművek akkumulátoraihoz szükséges kritikus fontosságú ásványi anyagokra. 

A stuttgarti székhelyű autógyártó szerint Markus Schaefer, a Mercedes-Benz Group AG technológiai igazgatója és beszerzési vezetője is jelen lesz a találkozón.

Sötét felhők gyülekeznek – 350 millió dollárnyi Nissan-részvénytől válik meg a Mercedes-Benz

Beszállítópartneri szerepben

A kanadai minszterelnök szerint országa készen áll arra, hogy megbízható beszállítója legyen szövetségeseinek, különösen Németországnak, mint Európa legnagyobb gazdaságának és Kanada legnagyobb kereskedelmi partnerének az Európai Unióban. A közös szándéknyilatkozatban „a szabályokon alapuló kereskedelem révén történő innováció, befektetés és együttműködés kölcsönös szándékát” fogalmazták meg, valamint azt, hogy Németország és Kanada segíteni fogja a magántőke mozgósítását új projektek finanszírozása és rugalmas ellátási láncok kiépítése érdekében.

A német kancellár nyilvános önkritikát gyakorolt; sokkal nehezebb helyzetben van a német gazdaság, mint várta

Zelenszkijről is szó esett

Ha az Egyesült Államok és Oroszország szorosabbra fűzi viszonyát, az Európai Unió további szankciókat dolgoz ki. Az amerikai elnök viszont még nem zárta ki további büntetővámok bevezetését — nyilatkozta Merz. Hozzátette, hogy Európa és az Egyesült Államok Ukrajnával közösen dolgoznak ki lehetséges biztonsági garanciákat. Merz megjegyezte, hogy ezeknek a garanciáknak elsősorban arra kell irányulniuk, 

hogy az ukrán hadsereg hosszú távon képes legyen megvédeni az országot.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
műtrágyagyár

Kihirdette a döntést a kormány, megkezdődött Ukrajna privatizálása: rögtön az egyik legnagyobb gyárat adják el a befektetőknek

Az Odesszai Kikötői Műtrágyagyár évek óta csak részlegesen üzemel, most azonban magántőkével éledhet újjá.
2 perc
vendéglátás

Marketingkatasztrófa: arculatot váltott az egyik legnagyobb amerikai étteremlánc, mindenki kiakadt – még Trump is nekiment a vezetésnek

Az amerikai elnök a közösségi médiában bírálta a márkaváltást, amely miatt heves vita robbant ki az Egyesült Államokban.
5 perc
szüret

Nébih-borok lesznek az idei évjárat referenciái

A borászatokat és a szőlőfelvásárlókat ellenőrzik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu