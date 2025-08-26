Svájc több amerikai fegyverrel és LNG-vel úszná meg a vámokat

Svájc kész több amerikai fegyver és energiahordozó vásárlására, hogy kereskedelmi megállapodásra jusson az Egyesült Államokkal, és ezzel csökkentse az ország termékeire kivetett vámokat. Az ajánlatcsomag szeptember elejére készül el, és nincs sok idő a tárgyalásokra, mert Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a washingtoni kormányzat októberre tető alá akarja hozni a még függőben lévő megállapodásokat.
Svájcra augusztus 7. óta az egyik legmagasabb, 39 százalékos vámtétel vonatkozik, ami recesszióba taszíthatja a gazdaságot. A kormány folyamatosan egyeztet a magánszektorral annak érdekében, hogy egy az amerikaiaknak tetsző ajánlattal álljon elő. A cél a 15 százalék körüli tarifa elérése, melyben az Egyesült Államok az Európai Unióval is megállapodott.
A Reuters jól értesült forrásokból származó információja szerint
a javaslatcsomag része több amerikai fegyver és energiahordozó vásárlása;
ez része volt az uniós megállapodásnak is, bár Brüsszel mindkét esetben, de főleg az energia terén irreális és abszurd vállalásokat tett.
Azt még nem tudni pontosan, hogy Svájc mit ajánl majd a vámcsökkentésért cserébe Washingtonnak, de Martin Pfister védelmi miniszter már jelezte, hogy nyitott új fegyvereket rendelni az Egyesült Államoktól.
„A katonai célú megrendelések fontosak az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatainkban” – nyilatkozta két hete a Keystone-ATS hírügynökségnek, és arra is rámutatott, hogy a svájci kormány egyelőre nem kérdőjelezi meg az F-35-ös vadászgépekre már megkötött szerződés létjogosultságát sem.
Az ország 2022-ben kötött szerződést 36 darab F-35A vásárlására, de nem tudnak megállapodni az árról; Svájc fixált árat akar, az amerikaiak azonban ebbe nem mentek bele, így az infláció és a vámok hatása miatt a költségek 650 millió és 1,3 milliárd svájci frank közötti összeggel emelkedhetnének. (Egy svájci frank 423,8 forint.)
A fegyverek mellett Svájc kész több amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) is vásárolni; az ország jelenleg elsősorban európai vezetékeken és terminálokon keresztül importál az Egyesült Államokból, nem közvetlenül. Az LNG-t a svájci energetikai cégek, például a METGroup külföldön,
alakítja ismét át gázzá.
A Shell volt az egyik olyan cég, amellyel a MET Group tavaly tíz évre szóló szerződést kötött amerikai LNG beszerzéséről, hogy diverzifikálja az ellátási láncát.
A források szerint az ajánlat része lesz nagyobb piaci hozzáférés biztosítása más területeken is.
A svájci gazdasági minisztérium a brit hírügynökség megkeresésére csak annyit közölt, hogy „a kormány változatlanul elkötelezett a vámhelyzet javítására az Egyesült Államokkal”, és az egyeztetések több szinten is folytatódnak Washingtonnal. Szóba került több amerikai repülőgép beszerzése is.
Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének hivatala szerint a kétoldalú kereskedelmi forgalomban tavaly 38,3 milliárd dollár volt Svájc többlete, ami 56,1 százalékos növekedés az előző évihez képest.
Ebből jelentős tétel az arany, és az amerikai importőrök még jól be is vásároltak a vámok bevezetése előtt: júliusban a Swiss Info tudósítása szerint majdnem 51 millió tonnát szállítottak az Egyesült Államokba a júniusi nem egészen 0,3 tonna után; ez volt a legnagyobb érték március óta.
Az idei csúcsot azonban a január tartja, amikor 193 tonna svájci aranyat szállítottak az Egyesült Államokba.
Ha a kormánynak nem sikerül dőlőre jutni Washingtonnal, a svájci cégeknek van B tervük is: közülük több, például a híres svájci bicskát gyártó Victorinox bejelentette, hogy kész áthelyezni a termelést az Egyesült Államokba, hogy megússza a vámokat.
