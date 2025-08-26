Svájc több amerikai fegyverrel és LNG-vel úszná meg a vámokat

Svájc kész több amerikai fegyver és energiahordozó vásárlására, hogy kereskedelmi megállapodásra jusson az Egyesült Államokkal, és ezzel csökkentse az ország termékeire kivetett vámokat. Az ajánlatcsomag szeptember elejére készül el, és nincs sok idő a tárgyalásokra, mert Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a washingtoni kormányzat októberre tető alá akarja hozni a még függőben lévő megállapodásokat.

Svájc elnöke, Karin Keller-Sutter nem tudta meggyőzni Donald Trumpot az alacsonyabb vámokról / Fotó: AFP

Svájcra augusztus 7. óta az egyik legmagasabb, 39 százalékos vámtétel vonatkozik, ami recesszióba taszíthatja a gazdaságot. A kormány folyamatosan egyeztet a magánszektorral annak érdekében, hogy egy az amerikaiaknak tetsző ajánlattal álljon elő. A cél a 15 százalék körüli tarifa elérése, melyben az Egyesült Államok az Európai Unióval is megállapodott.

A Reuters jól értesült forrásokból származó információja szerint

a javaslatcsomag része több amerikai fegyver és energiahordozó vásárlása;

ez része volt az uniós megállapodásnak is, bár Brüsszel mindkét esetben, de főleg az energia terén irreális és abszurd vállalásokat tett.

Azt még nem tudni pontosan, hogy Svájc mit ajánl majd a vámcsökkentésért cserébe Washingtonnak, de Martin Pfister védelmi miniszter már jelezte, hogy nyitott új fegyvereket rendelni az Egyesült Államoktól.

„A katonai célú megrendelések fontosak az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatainkban” – nyilatkozta két hete a Keystone-ATS hírügynökségnek, és arra is rámutatott, hogy a svájci kormány egyelőre nem kérdőjelezi meg az F-35-ös vadászgépekre már megkötött szerződés létjogosultságát sem.

Az ország 2022-ben kötött szerződést 36 darab F-35A vásárlására, de nem tudnak megállapodni az árról; Svájc fixált árat akar, az amerikaiak azonban ebbe nem mentek bele, így az infláció és a vámok hatása miatt a költségek 650 millió és 1,3 milliárd svájci frank közötti összeggel emelkedhetnének. (Egy svájci frank 423,8 forint.)

Svájc közvetve vásárol amerikai LNG-t / Fotó: Wojciech Wrzesien / Shutterstock

Svájc kész több amerikai LNG beszerzésére

A fegyverek mellett Svájc kész több amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) is vásárolni; az ország jelenleg elsősorban európai vezetékeken és terminálokon keresztül importál az Egyesült Államokból, nem közvetlenül. Az LNG-t a svájci energetikai cégek, például a METGroup külföldön,

Németországban,

Spanyolországban

és Horvátországban

alakítja ismét át gázzá.