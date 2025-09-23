Szárnyal a technológiai szektor, újra történelmi csúcson az arany - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Tovább erősödött a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben; a mesterséges intelligencia (MI) körüli optimizmus további tőkét vonzott a technológiai szektorba. Az amerikai kamatcsökkentési ciklusra vonatkozó várakozások nyomán újra szárnyra kapott az arany árfolyama.
A Wall Street újabb rekordot döntött, miután az Nvidia bejelentette, hogy akár 100 milliárd dollárt is befektet az OpenAI-ba, az első adatközpont-berendezések szállítása pedig 2026 második felére várható.
Az amerikai technológiai-MI szektor jelenleg rendkívül erős formában van, valami teljesen váratlan dolognak kellene történnie ahhoz, hogy kizökkentse az Oracle, az Apple, az Nvidia, a Tesla és néhány amerikai hardvergyártó által vezérelt részvénypiaci fellendülést
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Chris Weston, a Pepperstone brókercég kutatási vezetője.
A látszólag megállíthatatlan technológiai szektor szinte önbeteljesítő jóslatként vonzotta a momentumalapokat és az opciós kereskedőket. Weston megjegyezte azt is, hogy a befektetők az arany vásárlásával fedezik részvénypiaci kitettségüket. (A momentumalapok stratégiája azon alapul, hogy a közelmúltban jól teljesítő eszközök, részvények, kötvények, árupiaci termékek a közeljövőben is jó teljesítményt nyújtanak majd, míg a rosszul teljesítők tovább gyengülnek.)
Az arany új rekordot ért el: unciánként 3755,47 dollárra emelkedett, ami közel 9 százalékos havi növekedés.
Az európai részvénypiacok lemaradtak a technológiai roham mögött:
A globális részvénypiacokat a múlt heti kamatcsökkentést követően a további Fed-vágásokra vonatkozó várakozások hajtják. Egy alacsonyabb kamatkörnyezet általában kedvező a részvénypiacnak; a vállalatok olcsóbban kapnak hitelt. A határidős piacok mintegy 90 százalékos eséllyel áraznak egy újabb negyedpontos kamatvágást októberben, és 75 százalék valószínűséget adnak egy decemberi csökkentésnek.
A piacok továbbra is erősen „galamb”, vagyis a laza monetáris politikára számító álláspontot képviselnek, annak ellenére, hogy a Fed vegyes üzeneteket küld. Hétfőn az új Fed-kormányzó, Stephen Miran, Donald Trump elnök kinevezettje, határozottan kiállt az alacsonyabb kamatok mellett, míg három kollégája óvatosságra intett az inflációval kapcsolatban.
Jerome Powell, a Fed elnöke kedden ismerteti gazdasági kilátásokról alkotott véleményét.
A kedden megjelenő feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek friss képet adnak arról, hogyan teljesít a globális ipar az amerikai vámok árnyékában.
Az amerikai államkötvények hozamát is a várhatóan csökkenő kamatszint támogatta, kérdés, hogy miként reagálnak a befeketők az ezen a héten várható, tetemes mennyiségű amerikai állampapír -kibocsátásra. Az aukciók kedden kezdődnek; 69 milliárd dollárnyi kétéves papírral, amit 70 milliárd dollárnyi ötéves, majd 44 milliárd dollárnyi hétéves kötvény piacra dobása követ.
A kötvénypiacot erősen befolyásolja – szokás szerint – egy esetleges amerikai kormányzati leállás lehetősége.
Az amerikai alkotmány nominálisan (nem GDP-arányosan) határozza meg az államadósság felső szintjét, így a törvényhozás időről időre arra kényszerül, hogy ezt megemelje. Az amerikai politikában rendszeres a kötélhúzás és a politikai vita a két nagy párt között erről. Elvben szeptember 30-ig kellene megállapodniuk a kérdésben, ennek valószínűsége azonban igen csekély.
A devizapiacon a dollár folytatta ingadozását: a hétfői háromnapos erősödés után éjszaka gyengült.
Az árupiacokon az olajárak visszafogottak maradtak, mivel a túlkínálattól való félelmek ellensúlyozták az orosz–ukrán háború okozta és közel-keleti geopolitikai feszültségeket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.