Szárnyal a technológiai szektor, újra történelmi csúcson az arany - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Az amerikai kamatcsökkentési várakozások nyomán történelmi csúcsra emelkedett az arany árfolyama. A részvénypiac mágnesként vonzza a befektetőket; a mesterségesintelligencia-láz egyelőre mindent visz.
D. GY.
2025.09.23., 07:44

Tovább erősödött a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben; a mesterséges intelligencia (MI) körüli optimizmus további tőkét vonzott a technológiai szektorba. Az amerikai kamatcsökkentési ciklusra vonatkozó várakozások nyomán újra szárnyra kapott az arany árfolyama. 

részvénypiac New York-i tőzsde New York Stock Exchange
Részvénypiac: egyelőre mindent visz a mesterséges intelligencia körüli felhajtás / Fotó: AFP

A Wall Street újabb rekordot döntött, miután az Nvidia bejelentette, hogy akár 100 milliárd dollárt is befektet az OpenAI-ba, az első adatközpont-berendezések szállítása pedig 2026 második felére várható. 

Az amerikai technológiai-MI szektor jelenleg rendkívül erős formában van, valami teljesen váratlan dolognak kellene történnie ahhoz, hogy kizökkentse az Oracle, az Apple, az Nvidia, a Tesla és néhány amerikai hardvergyártó által vezérelt részvénypiaci fellendülést

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Chris Weston, a Pepperstone brókercég kutatási vezetője.

Szárnyal a részvénypiac, történelmi csúcson az arany

A látszólag megállíthatatlan technológiai szektor szinte önbeteljesítő jóslatként vonzotta a momentumalapokat és az opciós kereskedőket. Weston megjegyezte azt is, hogy a befektetők az arany vásárlásával fedezik részvénypiaci kitettségüket. (A momentumalapok stratégiája azon alapul, hogy a közelmúltban jól teljesítő eszközök, részvények, kötvények, árupiaci termékek a közeljövőben is jó teljesítményt nyújtanak majd, míg a rosszul teljesítők tovább gyengülnek.) 

Az arany új rekordot ért el: unciánként 3755,47 dollárra emelkedett, ami közel 9 százalékos havi növekedés.

  • A technológiai roham a félvezető szektornak is kedvezett több ázsiai piacon: a dél-koreai Kospi részvényindex 0,2 százalékkal emelkedett, a hónapban eddig közel 9 százalékkal erősödött. 
  • A japán Nikkei munkaszüneti nap miatt zárva volt, de szeptemberben eddig 6,5 százalékot emelkedett. 
  • A tajvani részvényindex havi átalagban 7 százalék pluszban jár. 
  • Az MSCI ázsiai csendes-óceáni részvényindexe 0,3 százalékkal nőtt, ami havi szinten 5,5 százalék emelkedés. 
  • A kínai blue chipek 0,1 százalékkal kúsztak feljebb. 

Az európai részvénypiacok lemaradtak a technológiai roham mögött: 

  • az Euro Stoxx 50 határidős jegyzése kedden az ázsiai kereskedelemben 0,1 százalékkal, 
  • a brit FTSE szintén 0,1 százalékkal, 
  • a német DAX pedig 0,2 százalékkal emelkedett. 
  • Az S&P 500 és a Nasdaq határidős kontraktusai alig változtak, miután éjszaka új csúcsokra értek.

Vegyes jelzések a Fedtől

A globális részvénypiacokat a múlt heti kamatcsökkentést követően a további Fed-vágásokra vonatkozó várakozások hajtják. Egy alacsonyabb kamatkörnyezet általában kedvező a részvénypiacnak; a vállalatok olcsóbban kapnak hitelt. A határidős piacok mintegy 90 százalékos eséllyel áraznak egy újabb negyedpontos kamatvágást októberben, és 75 százalék valószínűséget adnak egy decemberi csökkentésnek.

A piacok továbbra is erősen „galamb”, vagyis a laza monetáris politikára számító álláspontot képviselnek, annak ellenére, hogy a Fed vegyes üzeneteket küld. Hétfőn az új Fed-kormányzó, Stephen Miran, Donald Trump elnök kinevezettje, határozottan kiállt az alacsonyabb kamatok mellett, míg három kollégája óvatosságra intett az inflációval kapcsolatban. 

Jerome Powell, a Fed elnöke kedden ismerteti gazdasági kilátásokról alkotott véleményét. 

A kedden megjelenő feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek friss képet adnak arról, hogyan teljesít a globális ipar az amerikai vámok árnyékában. 

Ismét élesedik az adósságvita az amerikai törvényhozásban

Az amerikai államkötvények hozamát is a várhatóan csökkenő kamatszint támogatta, kérdés, hogy miként reagálnak a befeketők az ezen a héten várható, tetemes mennyiségű amerikai állampapír -kibocsátásra. Az aukciók kedden kezdődnek; 69 milliárd dollárnyi kétéves papírral, amit 70 milliárd dollárnyi ötéves, majd 44 milliárd dollárnyi hétéves kötvény piacra dobása követ. 

A kötvénypiacot erősen befolyásolja – szokás szerint – egy esetleges amerikai kormányzati leállás lehetősége.

Az amerikai alkotmány nominálisan (nem GDP-arányosan) határozza meg az államadósság felső szintjét, így a törvényhozás időről időre arra kényszerül, hogy ezt megemelje. Az amerikai politikában rendszeres a kötélhúzás és a politikai vita a két nagy párt között erről. Elvben szeptember 30-ig kellene megállapodniuk a kérdésben, ennek valószínűsége azonban igen csekély. 

Ingadozik a dollár, stagnál az olajár

A devizapiacon a dollár folytatta ingadozását: a hétfői háromnapos erősödés után éjszaka gyengült. 

  • Az euró 1,1809 dolláron állt, miután hétfőn 1,1726-os mélypontról pattant vissza, 
  • a dollár 147,68 jenre esett a korábbi 148,37-es csúcsról. 
  • A svéd korona 9,3497-en maradt a dollárral szemben, a piacok arra várnak, hogy a svéd jegybank kedden csökkenti-e irányadó kamatát. A határidős piacok ezt nagyjából 30 százalék eséllyel árazzák. 

Az árupiacokon az olajárak visszafogottak maradtak, mivel a túlkínálattól való félelmek ellensúlyozták az orosz–ukrán háború okozta és közel-keleti geopolitikai feszültségeket. 

  • A Brent 0,2 százalékkal, 66,46 dollárra, 
  • az amerikai WTI 0,1 százalékkal, 62,21 dollárra csökkent hordónként.
