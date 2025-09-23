Szárnyal a technológiai szektor, újra történelmi csúcson az arany - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Tovább erősödött a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben; a mesterséges intelligencia (MI) körüli optimizmus további tőkét vonzott a technológiai szektorba. Az amerikai kamatcsökkentési ciklusra vonatkozó várakozások nyomán újra szárnyra kapott az arany árfolyama.

Részvénypiac: egyelőre mindent visz a mesterséges intelligencia körüli felhajtás / Fotó: AFP

A Wall Street újabb rekordot döntött, miután az Nvidia bejelentette, hogy akár 100 milliárd dollárt is befektet az OpenAI-ba, az első adatközpont-berendezések szállítása pedig 2026 második felére várható.

Az amerikai technológiai-MI szektor jelenleg rendkívül erős formában van, valami teljesen váratlan dolognak kellene történnie ahhoz, hogy kizökkentse az Oracle, az Apple, az Nvidia, a Tesla és néhány amerikai hardvergyártó által vezérelt részvénypiaci fellendülést

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Chris Weston, a Pepperstone brókercég kutatási vezetője.

Szárnyal a részvénypiac, történelmi csúcson az arany

A látszólag megállíthatatlan technológiai szektor szinte önbeteljesítő jóslatként vonzotta a momentumalapokat és az opciós kereskedőket. Weston megjegyezte azt is, hogy a befektetők az arany vásárlásával fedezik részvénypiaci kitettségüket. (A momentumalapok stratégiája azon alapul, hogy a közelmúltban jól teljesítő eszközök, részvények, kötvények, árupiaci termékek a közeljövőben is jó teljesítményt nyújtanak majd, míg a rosszul teljesítők tovább gyengülnek.)

Az arany új rekordot ért el: unciánként 3755,47 dollárra emelkedett, ami közel 9 százalékos havi növekedés.

A technológiai roham a félvezető szektornak is kedvezett több ázsiai piacon: a dél-koreai Kospi részvényindex 0,2 százalékkal emelkedett, a hónapban eddig közel 9 százalékkal erősödött.

A japán Nikkei munkaszüneti nap miatt zárva volt, de szeptemberben eddig 6,5 százalékot emelkedett.

A tajvani részvényindex havi átalagban 7 százalék pluszban jár.

Az MSCI ázsiai csendes-óceáni részvényindexe 0,3 százalékkal nőtt, ami havi szinten 5,5 százalék emelkedés.

A kínai blue chipek 0,1 százalékkal kúsztak feljebb.

Az európai részvénypiacok lemaradtak a technológiai roham mögött:

az Euro Stoxx 50 határidős jegyzése kedden az ázsiai kereskedelemben 0,1 százalékkal,

a brit FTSE szintén 0,1 százalékkal,

a német DAX pedig 0,2 százalékkal emelkedett.

Az S&P 500 és a Nasdaq határidős kontraktusai alig változtak, miután éjszaka új csúcsokra értek.

Vegyes jelzések a Fedtől

A globális részvénypiacokat a múlt heti kamatcsökkentést követően a további Fed-vágásokra vonatkozó várakozások hajtják. Egy alacsonyabb kamatkörnyezet általában kedvező a részvénypiacnak; a vállalatok olcsóbban kapnak hitelt. A határidős piacok mintegy 90 százalékos eséllyel áraznak egy újabb negyedpontos kamatvágást októberben, és 75 százalék valószínűséget adnak egy decemberi csökkentésnek.