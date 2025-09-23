Tettre készek koalíciója: a saját gazdaságuk romokban, de Ukrajnát mentenék meg – Putyin főtörténésze kimondta, az európai kaland véget ért

Ukrajna lakossága a hivatalos adatokra támaszkodó, a független ukrán kiadóvállalatok szövetsége (Aszociacija Nezalezsni Regionalni Vidavci Ukraini) által támogatott Frontliner platfrom szerint jelenleg nem haladja meg a 31,1 milliót, ez az adat a kijevi kormány ellenőrzése alatt lévő területekre vonatkozik. Azonban ahány forrás, annyi különböző becslés.

Ünnepség Harkivban – lehetetlen megmondani, hogy mekkora Ukrajna lakossága / Fotó: AFP

A közvetlen probléma egyelőre a háború, előretekinteni már csak abból az okból is igen nehéz – ha felveszik gyorsítópályán az ukránokat az Európai Unióba, ha nem –, mert hogyan birkózzon meg a demográfiai feszültséggel egy olyan ország, amelynek azt se tudni, hány lakosa van? Eközben az ukránok befogadásáról fogadkozó Európa méretes gazdaságai más, de szintén jelentős problémákkal küszködnek.

Ukrajna lakossága: többmilliós eltérések a becslésekben

A független Ukrajna kikiáltásakor, az 1990-es évtized elején még 51,9 milliós – Lengyelországhoz, Franciaországhoz, Spanyolországhoz mérhető – európai középhatalom volt (lakosságszám alapján). A mértékadó nyugati szervezetek vadul dobálóznak Ukrajna feltételezett lakosságszámával.

A tradingeconomics.com portál szerint ez év végére 34,5 milliós lakosság várható.

A macrotrends.net szerint jelenleg 38,76 milliót ér el a populáció az országban.

A legnagyobbra a worldpopulationrewiev.com teszi a mércét, szerintük csaknem 39 milliót tesz ki a lakosságszám.

Ezzel szemben a BBC Ukraine-ra hivatkozva az orosz-ukrán nyelvű kijevi hírportál, a strana.news szerint a jelenlegi lakosságszám 28,7 millió.

A megbízhatóbbak közé sorolt hamburgi de.statista.com szerint tavaly 33,34 milliós volt Ukrajna lakossága, idénre viszont további visszaesést jósolnak.

Tettre készek koalíciója

Ugyanakkor a Nyugat – elsősorban Nagy-Britannia, Németország és Franciaország – Ukrajnát gazdaságilag is Kelet-Európa vezető államává tenné – azonban az ehhez szükséges euró-százmilliárdok sem állnak rendelkezésre. Mindhárom ország súlyos gazdasági és belpolitikai gondokkal küszködik. Noha hitet tettek Ukrajna megsegítése mellett, nem képesek egységes álláspontot kidolgozni.