Deviza
EUR/HUF392.46 +0.2% USD/HUF338.87 +0.03% GBP/HUF450.45 -0.27% CHF/HUF422.12 +0.25% PLN/HUF92.06 +0.12% RON/HUF77.17 +0.22% CZK/HUF16.13 +0.15% EUR/HUF392.46 +0.2% USD/HUF338.87 +0.03% GBP/HUF450.45 -0.27% CHF/HUF422.12 +0.25% PLN/HUF92.06 +0.12% RON/HUF77.17 +0.22% CZK/HUF16.13 +0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,468.32 -0.14% MTELEKOM1,794 0% MOL2,744 -1.82% OTP30,170 +0.23% RICHTER10,440 +0.1% OPUS552 +0.36% ANY7,260 -1.38% AUTOWALLIS157.5 -1.59% WABERERS4,900 0% BUMIX9,601.62 +0.08% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,201.28 -0.29% BUX102,468.32 -0.14% MTELEKOM1,794 0% MOL2,744 -1.82% OTP30,170 +0.23% RICHTER10,440 +0.1% OPUS552 +0.36% ANY7,260 -1.38% AUTOWALLIS157.5 -1.59% WABERERS4,900 0% BUMIX9,601.62 +0.08% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,201.28 -0.29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
labdarúgás
FC Barcelona
Ed Sheeran
Spotify
szponzoráció

A Barcelona megint speciális mezzel készül a Real Madrid elleni rangadóra, ezúttal Ed Sheerannel álltak össze

Közeleg az idény első El Clásicója, a Barca pedig ezúttal is különleges mezben lép pályára a szezon egyik legfontosabb és legtöbbek által figyelt mérkőzésén. A Spotify-jal 2022 óta tartó kollaboráció legújabb állomásaként a Barcelona játékosai Ed Sheeran legújabb albumát, a Playt promotálják majd a dresszükön. Ezek a limitált kiadású mezek mindig óriási népszerűségnek örvendenek, idén tavasszal a Travis Scott nevével ellátott trikókból például perceken belül elfogyott az összes, nagyjából 1,5 millió eurós bevételt hozva a klub konyhájára.
Gombos Krisztián
2025.10.14., 15:14

Az elmúlt években már gyakorlatilag hagyománnyá vált, hogy a Spotifyjal való szponzori együttműködés keretében a Barcelona a Real Madrid elleni rangadón egy-egy népszerű előadó vagy zenekar logójára cseréli a streamingóriás emblémáját.

Barcelona, Ed Sheeran
A köztudottan hatalmas futballrajongó Ed Sheeran számára megtiszteltetés, hogy a Barcelona játékosai a mezükön reklámozzák majd az új albumát / Fotó: FC Barcelona

Az előző szezonokban a Barca labdarúgói 

  • Drake, 
  • Rosalía, 
  • a The Rolling Stones, 
  • Karol G
  • a Coldplay, 
  • idén tavasszal pedig Travis Scott 

logójával vagy nevével ellátott mezekben futottak ki a pályára a világ egyik legnézettebb futballmeccsén.

A korábbi mezek is rendkívül keresettek voltak, de a Travis Scott-kollaboráció igazi telitalálatnak bizonyult: a rapper nevével díszített dresszek pillanatok alatt elfogytak, összesen 3798 darabot adtak el belőlük, az akcióból a klubnak 1,5 millió euró bevétele származott.

Ebbe a sorba csatlakozik most Ed Sheeran, napjaink egyik legnagyobb popsztárja, akinek a dalai havonta több mint 92 millió hallgatást produkálnak, és 14 olyan slágere van, amelyet legalább egymilliárdszor játszottak le a Spotify felületén.

A mezeken Sheeran idén szeptemberben megjelent, Play című nyolcadik albumának logója jelenik meg. A különleges trikókból a Barcelona alapítására utalva 1899 darab lesz elérhető a játékosokéval teljesen azonos minőségű változatban. Készül egy még limitáltabb kiadás is, amelyből csak 22 darabot adnak ki, ezeket aláírják az október 26-i El Clásicón kezdőként szereplő férfi, és az október 19-i, Granada elleni összecsapáson játszó női futballisták is. Ezeken felül még 11 darab különleges mez kerül forgalomba, ezeket személyesen Ed Sheeran dedikálja.

 

A mezek mellett egy több darabból álló utcai ruhakollekciót is piacra dob a Barca, kétféle póló, egy pulóver és egy sál közül választhatnak az Ed Sheerant is kedvelő Barcelona-drukkerek.

A mezek és a ruhakollekció további darabjai a nagyközönség számára október 15-től, szerdától lesznek elérhetők a Barcelona boltjaiban és webshopjában, az előrendeléshez azonban fel kell iratkozni a klub hivatalos weboldalán, a regisztrációs link október 14-én este 10 óráig érhető el.

Régóta hallgatjuk Ed dalait az öltözőben a srácokkal, így számunkra is különleges lesz, hogy az ő albumának logóját viselhetjük a mezünkön az El Clásicón. A zene és a futball is hatalmas erő, amely egyaránt képes egyesíteni a szurkolókat, és büszke vagyok rá, hogy ennek én is a részese lehet a pályán

– mondta a Barca lengyel gólgyárosa, Robert Lewandowski.

Alig hiszem el, hogy a Barca mezén láthatom majd az új albumom, a Play logóját. Egész életemben imádtam a futballt, szóval nagyon sokat jelent számomra, hogy egy ilyen ikonikus meccsen kaphat szerepet a zeném valamilyen formában

– nyilatkozta a klub honlapjának a közismerten óriási focirajongó Ed Sheeran.

Marc Hazan, a Spotify marketingért felelős alelnöke is kiemelte, hogy az énekes kézenfekvő választás volt, hiszen rengetegen tudják róla, hogy él-hal a labdarúgásért.

A fanatikus futballrajongó Ed Sheeran tavaly óta résztulajdonosa is kedvenc csapatának

Sheeran 2024 nyarán résztulajdonosa lett gyerekkori kedvenc klubjának, a jelenleg az angol másodosztályban játszó Ipswich Townnak: 1,4 százalékos tulajdoni hányadra tett szert a klubban, a megegyezés részeként saját, személyes bokszot alakítottak ki neki a stadionban, ezt hosszú távon használhatja, viszont az egyesület vezetésében nem kap helyet. Együttműködésük azonban még ennél is régebbre datálható: 2021 óta mezszponzorként támogatta a női és a férfi szakosztályt.

A Barcelona több mint 400 millió euró támogatást kap a Spotify-tól

A Spotify 2022 óta a Barcelona egyik kiemelt támogatója. A svédországi székhelyű zenei streamingóriás egy négyéves megállapodás keretében évente körülbelül 60 millió eurót fizet a katalán klubnak mezszponzorként, ehhez jön még a négy évre összesen további 15 millió az edzőfelszereléseken megjelenő reklámokért a Sport című lap információi szerint.

A Spotify emellett névadó szponzora is a Barcelona stadionjának. A cég négy esztendőn át évente 5 millió eurót, majd nyolc éven át évente 20 millió eurót fizet a jelenleg felújítás és bővítés alatt álló Camp Nou névhasználati jogaiért. Így az egész Spotify-ügyleten igen szépen keres a Barca, összesen körülbelül 435 millió euró folyik be a klub kasszájába a streamingszolgáltatótól.

Kapcsolódó

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Széchenyi Kártya Program

Erre vártak a magyar vállalkozók: azonnal megrohanták a bankokat – mindenki ugyanazt a hitelt akarja

A kamatcsökkentés látványosan megmozgatta a hazai vállalkozói szektort – a lendület a tavalyi év azonos időszakát is messze túlszárnyalja.
11 perc
ásványkincs

Ásványkincs-megállapodás: megérkeztek az első amerikai milliók Ukrajnába 

Ukrajna a világ egyik leggazdagabb országának számít nyersanyagkincsekben
8 perc
FC Barcelona

A Barcelona megint speciális mezzel készül a Real Madrid elleni rangadóra, ezúttal Ed Sheerannel álltak össze

A brit popsztár ezzel olyan zenekarok és előadók nyomába lép, mint a The Rolling Stones, a Coldplay, Drake vagy Travis Scott.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu