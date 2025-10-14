A Barcelona megint speciális mezzel készül a Real Madrid elleni rangadóra, ezúttal Ed Sheerannel álltak össze

Az elmúlt években már gyakorlatilag hagyománnyá vált, hogy a Spotifyjal való szponzori együttműködés keretében a Barcelona a Real Madrid elleni rangadón egy-egy népszerű előadó vagy zenekar logójára cseréli a streamingóriás emblémáját.

A köztudottan hatalmas futballrajongó Ed Sheeran számára megtiszteltetés, hogy a Barcelona játékosai a mezükön reklámozzák majd az új albumát / Fotó: FC Barcelona

Az előző szezonokban a Barca labdarúgói

Drake,

Rosalía,

a The Rolling Stones,

Karol G,

a Coldplay,

idén tavasszal pedig Travis Scott

logójával vagy nevével ellátott mezekben futottak ki a pályára a világ egyik legnézettebb futballmeccsén.

A korábbi mezek is rendkívül keresettek voltak, de a Travis Scott-kollaboráció igazi telitalálatnak bizonyult: a rapper nevével díszített dresszek pillanatok alatt elfogytak, összesen 3798 darabot adtak el belőlük, az akcióból a klubnak 1,5 millió euró bevétele származott.

Ebbe a sorba csatlakozik most Ed Sheeran, napjaink egyik legnagyobb popsztárja, akinek a dalai havonta több mint 92 millió hallgatást produkálnak, és 14 olyan slágere van, amelyet legalább egymilliárdszor játszottak le a Spotify felületén.

A mezeken Sheeran idén szeptemberben megjelent, Play című nyolcadik albumának logója jelenik meg. A különleges trikókból a Barcelona alapítására utalva 1899 darab lesz elérhető a játékosokéval teljesen azonos minőségű változatban. Készül egy még limitáltabb kiadás is, amelyből csak 22 darabot adnak ki, ezeket aláírják az október 26-i El Clásicón kezdőként szereplő férfi, és az október 19-i, Granada elleni összecsapáson játszó női futballisták is. Ezeken felül még 11 darab különleges mez kerül forgalomba, ezeket személyesen Ed Sheeran dedikálja.

A mezek mellett egy több darabból álló utcai ruhakollekciót is piacra dob a Barca, kétféle póló, egy pulóver és egy sál közül választhatnak az Ed Sheerant is kedvelő Barcelona-drukkerek.

A mezek és a ruhakollekció további darabjai a nagyközönség számára október 15-től, szerdától lesznek elérhetők a Barcelona boltjaiban és webshopjában, az előrendeléshez azonban fel kell iratkozni a klub hivatalos weboldalán, a regisztrációs link október 14-én este 10 óráig érhető el.

Régóta hallgatjuk Ed dalait az öltözőben a srácokkal, így számunkra is különleges lesz, hogy az ő albumának logóját viselhetjük a mezünkön az El Clásicón. A zene és a futball is hatalmas erő, amely egyaránt képes egyesíteni a szurkolókat, és büszke vagyok rá, hogy ennek én is a részese lehet a pályán

– mondta a Barca lengyel gólgyárosa, Robert Lewandowski.

Alig hiszem el, hogy a Barca mezén láthatom majd az új albumom, a Play logóját. Egész életemben imádtam a futballt, szóval nagyon sokat jelent számomra, hogy egy ilyen ikonikus meccsen kaphat szerepet a zeném valamilyen formában

– nyilatkozta a klub honlapjának a közismerten óriási focirajongó Ed Sheeran.