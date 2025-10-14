A Barcelona megint speciális mezzel készül a Real Madrid elleni rangadóra, ezúttal Ed Sheerannel álltak össze
Az elmúlt években már gyakorlatilag hagyománnyá vált, hogy a Spotifyjal való szponzori együttműködés keretében a Barcelona a Real Madrid elleni rangadón egy-egy népszerű előadó vagy zenekar logójára cseréli a streamingóriás emblémáját.
Az előző szezonokban a Barca labdarúgói
- Drake,
- Rosalía,
- a The Rolling Stones,
- Karol G,
- a Coldplay,
- idén tavasszal pedig Travis Scott
logójával vagy nevével ellátott mezekben futottak ki a pályára a világ egyik legnézettebb futballmeccsén.
A korábbi mezek is rendkívül keresettek voltak, de a Travis Scott-kollaboráció igazi telitalálatnak bizonyult: a rapper nevével díszített dresszek pillanatok alatt elfogytak, összesen 3798 darabot adtak el belőlük, az akcióból a klubnak 1,5 millió euró bevétele származott.
Ebbe a sorba csatlakozik most Ed Sheeran, napjaink egyik legnagyobb popsztárja, akinek a dalai havonta több mint 92 millió hallgatást produkálnak, és 14 olyan slágere van, amelyet legalább egymilliárdszor játszottak le a Spotify felületén.
A mezeken Sheeran idén szeptemberben megjelent, Play című nyolcadik albumának logója jelenik meg. A különleges trikókból a Barcelona alapítására utalva 1899 darab lesz elérhető a játékosokéval teljesen azonos minőségű változatban. Készül egy még limitáltabb kiadás is, amelyből csak 22 darabot adnak ki, ezeket aláírják az október 26-i El Clásicón kezdőként szereplő férfi, és az október 19-i, Granada elleni összecsapáson játszó női futballisták is. Ezeken felül még 11 darab különleges mez kerül forgalomba, ezeket személyesen Ed Sheeran dedikálja.
A mezek mellett egy több darabból álló utcai ruhakollekciót is piacra dob a Barca, kétféle póló, egy pulóver és egy sál közül választhatnak az Ed Sheerant is kedvelő Barcelona-drukkerek.
A mezek és a ruhakollekció további darabjai a nagyközönség számára október 15-től, szerdától lesznek elérhetők a Barcelona boltjaiban és webshopjában, az előrendeléshez azonban fel kell iratkozni a klub hivatalos weboldalán, a regisztrációs link október 14-én este 10 óráig érhető el.
Régóta hallgatjuk Ed dalait az öltözőben a srácokkal, így számunkra is különleges lesz, hogy az ő albumának logóját viselhetjük a mezünkön az El Clásicón. A zene és a futball is hatalmas erő, amely egyaránt képes egyesíteni a szurkolókat, és büszke vagyok rá, hogy ennek én is a részese lehet a pályán
– mondta a Barca lengyel gólgyárosa, Robert Lewandowski.
Alig hiszem el, hogy a Barca mezén láthatom majd az új albumom, a Play logóját. Egész életemben imádtam a futballt, szóval nagyon sokat jelent számomra, hogy egy ilyen ikonikus meccsen kaphat szerepet a zeném valamilyen formában
– nyilatkozta a klub honlapjának a közismerten óriási focirajongó Ed Sheeran.
Marc Hazan, a Spotify marketingért felelős alelnöke is kiemelte, hogy az énekes kézenfekvő választás volt, hiszen rengetegen tudják róla, hogy él-hal a labdarúgásért.
A fanatikus futballrajongó Ed Sheeran tavaly óta résztulajdonosa is kedvenc csapatának
Sheeran 2024 nyarán résztulajdonosa lett gyerekkori kedvenc klubjának, a jelenleg az angol másodosztályban játszó Ipswich Townnak: 1,4 százalékos tulajdoni hányadra tett szert a klubban, a megegyezés részeként saját, személyes bokszot alakítottak ki neki a stadionban, ezt hosszú távon használhatja, viszont az egyesület vezetésében nem kap helyet. Együttműködésük azonban még ennél is régebbre datálható: 2021 óta mezszponzorként támogatta a női és a férfi szakosztályt.
A Barcelona több mint 400 millió euró támogatást kap a Spotify-tól
A Spotify 2022 óta a Barcelona egyik kiemelt támogatója. A svédországi székhelyű zenei streamingóriás egy négyéves megállapodás keretében évente körülbelül 60 millió eurót fizet a katalán klubnak mezszponzorként, ehhez jön még a négy évre összesen további 15 millió az edzőfelszereléseken megjelenő reklámokért a Sport című lap információi szerint.
A Spotify emellett névadó szponzora is a Barcelona stadionjának. A cég négy esztendőn át évente 5 millió eurót, majd nyolc éven át évente 20 millió eurót fizet a jelenleg felújítás és bővítés alatt álló Camp Nou névhasználati jogaiért. Így az egész Spotify-ügyleten igen szépen keres a Barca, összesen körülbelül 435 millió euró folyik be a klub kasszájába a streamingszolgáltatótól.