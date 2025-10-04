Nincs megállás az európai autóipar összeomlásában: életbe lép a „Nyíl-terv", újabb cégnél jöhet többezres leépítés – a túlélés a tét

A Renault francia autógyártó háromezer alkalmazott leépítésére készül a költségek csökkentése érdekében. A L’Informe francia hírlevél értesülés szerint háromezer embertől válnak meg, az önkéntes létszámleépítési ajánlat a támogató funkciókban dolgozókat érinti.
A Reuters tudósítás szerint a „Nyílnak” keresztelt költségmegtakarítási terv keretében a Renault 15 százalékkal szeretné csökkenteni a támogató szolgáltatások, például
alkalmazottainak számát a párizsi Boulogne-Billancourt külvárosában található központjában és világszerte más helyszíneken.
A hírlevélnek nyilatkozó jól értesült forrás szerint
a végső döntést még az év vége előtt meghozzák.
A Renault megerősítette a költségmegtakarítás tervét, de pontos számot nem közölt, mivel döntés még nincs.
„Tekintettel az autóipari piac bizonytalanságaira és a rendkívül versenyképes környezetre, megerősítjük, hogy fontolóra vesszük a működésünk egyszerűsítésének, a végrehajtás felgyorsításának és az állandó költségeink optimalizálásának módjait” – mondta a Renault szóvivője.
2024 végén a Renault világszerte 98 636 alkalmazottat foglalkoztatott. A cég júliusban 11,2 milliárd eurós első féléves nettó veszteséget jelentett, beleértve azt a 9,3 milliárd eurót, amelyet Nissannal való partnerség okozott.
A nettó nyereség a leírás nélkül is a 461 millió euróra zuhant, ami kevesebb mint egyharmada az egy évvel korábbi szintnek, a gyengébb furgonpiac, az elektromos járművekhez kapcsolódó költségek és a versenyképesebb környezetben tapasztalható kereskedelmi nyomás miatt.
Elemzők szerint az új vezérigazgatónak, Francois Provostnak – akit júliusban neveztek ki, miután Luca de Meo a Gucci-tulajdonos Keringhez távozott – helyre kell állítania a haszonkulcsokat,
vissza kell juttatnia a Renault hitelminősítését a befektetési kategóriába,
és meg kell találnia a módját, hogy a viszonylag kis autógyártó megbirkózzon az amerikai vámok és a kínai autógyártók intenzív versenyének hatásával.
A Renault nincs egyedül a bajban, szinte már követni sem lehet az európai autóipari leépítéseket. A hét elején a Stellantis jelentette be újabb európai gyárának ideiglenes leállítását, a német autóipar a beszállítókkal együtt százezer munkahely megszüntetését tervezi 2030-ig.
