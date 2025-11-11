Svájcban szinte még a mutató is megállt, de a kudarc után áttörés jöhet, fellélegezhetnek az óragyártók

Svájc közel áll ahhoz, hogy 15 százalékos vámtarifával exportáljon az Egyesült Államokba a korábbi 39 százalék helyett – értesült a Bloomberg.

Áttörésben reménykedik Svájc a vámháborúban / Fotó: AFP

A hírügynökség forrásai szerint a megállapodás akár a következő két héten belül is megszülethet. Ugyanakkor figyelmeztettek arra is, hogy még semmi sincs véglegesítve, és a tárgyalások akár kudarcba is fulladhatnak – ahogy az július végén is történt az amerikai és a svájci kereskedelmi tárgyalók között. A kétséges kimenetelre utal az is, hogy a Reutersnek nyilatkozva a gazdasági tárca szóvivője nem kívánta kommentálni a híreket.

Kudarcok sorozata után remény az áttörésre

Az előző tárgyalási kör csúfos kudarccal zárult Svác számára; Washington a legmagasabb vámtarifát sózta a nyakukba, amelyet az Egyesült Államok fejlett országra kivetett. A svájci diplomácia azóta is nagy erőkkel dolgozik azon, hogy kedvezőbb feltételeket érjen el – ez a törekvés a múlt héten lendületet kapott, amikor svájci milliárdosok és vállalatvezetők egy csoportja találkozott Donald Trumppal az Ovális Irodában.

A találkozó olyan jól sikerült, hogy Trump ezt követően utasította Jamieson Greer kereskedelmi képviselőt a közvetlen tárgyalások felgyorsítására, aki pénteken már svájci partnereivel egyeztetett.

Egy megállapodás a többhetes, Washingtonba irányuló ingajárat-diplomácia sikeres lezárását jelentené, amelyet Svájc vezető kereskedelmi diplomatája, Helene Budliger Artieda folytatott a svájci vállalatok erős lobbitevékenységével karöltve.

A 15 százalékos tarifa megegyezne az Európai Unióra kivetett vámmal, és

jelentős javulást eredményezne az augusztus 1-jén – Svájc nemzeti ünnepén – bejelentett 39 százalékos vámmal szemben.

Az amerikai elnök a vám kivetésekor úgy vélte, hogy a két ország között kereskedelmi egyensúlytalanság áll fenn – különösen az Egyesült Államok mintegy 40 milliárd dolláros áruforgalmi hiánya miatt. Svájc ezzel szemben azzal érvelt, hogy a szolgáltatások importja ellensúlyozza ezt a deficitet.

Sürget az idő, visszaesett Svájc gazdasága a harmadik negyedévben

Az augusztus 1-jei bejelentést különösen fájdalmassá tette, hogy a svájci vezető tisztségviselők úgy vélték, sikerült jobb megállapodást elérniük amerikai tárgyalópartnereikkel, amelyhez már csak Trump jóváhagyása hiányzott. Svájc nem engedheti meg magának, hogy még több időt veszítsen, egyre több jel utal arra, hogy a vámok már kárt okoznak a gazdaságnak. Valószínű, hogy a gazdaság a harmadik negyedévben zsugorodott, és az ország központi bankja szerint a kilátások „romlottak az Egyesült Államok jelentősen megemelt vámjai miatt”. A munkanélküliség is emelkedőben van – bár alacsony szintről –, és jelenleg négyéves csúcson áll.