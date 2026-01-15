Végveszélybe került egy európai ipar: a kínaiak arcátlanul megveszik nálunk a hulladékot és visszahozzák feldolgozva

Sürgős segítséget vár Brüsszeltől az európai alumíniumipar, különben végleg elveszíti a harcot a külföldi vetélytársakkal szemben. A kínaiak ugyanis kihasználják az uniós rendszer gyengeségeit, felvásárolják a keletkező alumíniumhulladék jelentős részét, aztán feldolgozzák és újraexportálják a készterméket az Európai Unióba. Ráadásul lecsaptak az újrahasznosítható európai alapanyagra az amerikaiak is.

Külföldre kerül az európai alumíniumhulladék jó része / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A világ vezető alumíniumhengerlő és újrahasznosító vállalata, az atlantai székhelyű Novalis Észak- és Dél-Amerika és Ázsia mellett az EU-ban is több gyárat üzemeltet, jelen van

Franciaországban,

Németországban

és Olaszországban,

de emellett az Egyesült Királyságban és Svájcban is.

Emilio Braghi, a cég ügyvezető alelnöke

sötét képet festett az ágazat európai jövőjéről

a brit Financial Timesnak. Figyelmeztetett, hogy a végleges összeomlást kockáztatják, ha Brüsszel nem tartja be az ígéretét, hogy korlátozza az alumíniumhulladék kivitelét Ázsiába és az Egyesült Államokba.

Egyre értékesebb az alumíniumhulladék

Az Európai Bizottság már nyáron segítséget és sürgős lépéseket ígért az európai alumíniumipar védelmében. Az ágazatot ugyanis nem csupán a kínai túlkapacitás veszélyezteti, de duplán sújtják az 50 százalékos amerikai vámok is, amelyek ellehetetlenítik a késztermékek kivitelét az Egyesült Államokba, elszívják viszont az újra feldolgozható hulladékot, mert azokra csak 15 százalékos tarifák vonatkoznak.

A Novalis egyik alumíniumolvasztója Németországban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az amerikai roncstelepek tulajdonosai áldják Donald Trump elnök nevét , a vámok miatt ugyanis drágul az import, a költségek emelkedése pedig még gazdaságosabbá teszi az alumínium újrahasznosítását, és még jobban megéri újra feldolgozható hulladékot behozni az országba.

Tavalyi összesített adatok még nincsenek, de 2024-ben a Reuters tudósítása szerint rekordot jelentő 1,26 millió tonnára nőtt az uniós alumíniumhulladék exportja, ami

50 százalékkal több az öt évvel ezelőttinél,

és a többsége Ázsiába kerül.

Brüsszel 2026 tavaszára ígért döntést, ami Maros Sefkovic kereskedelmi és gazdasági biztos szerint „kiegyensúlyozott lesz”, figyelembe veszi a gyártók, az újrahasznosítók és a többi érintett szektor érdekeit.