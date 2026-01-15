Végveszélybe került egy európai ipar: a kínaiak arcátlanul megveszik nálunk a hulladékot és visszahozzák feldolgozva
Sürgős segítséget vár Brüsszeltől az európai alumíniumipar, különben végleg elveszíti a harcot a külföldi vetélytársakkal szemben. A kínaiak ugyanis kihasználják az uniós rendszer gyengeségeit, felvásárolják a keletkező alumíniumhulladék jelentős részét, aztán feldolgozzák és újraexportálják a készterméket az Európai Unióba. Ráadásul lecsaptak az újrahasznosítható európai alapanyagra az amerikaiak is.
A világ vezető alumíniumhengerlő és újrahasznosító vállalata, az atlantai székhelyű Novalis Észak- és Dél-Amerika és Ázsia mellett az EU-ban is több gyárat üzemeltet, jelen van
- Franciaországban,
- Németországban
- és Olaszországban,
de emellett az Egyesült Királyságban és Svájcban is.
Emilio Braghi, a cég ügyvezető alelnöke
sötét képet festett az ágazat európai jövőjéről
a brit Financial Timesnak. Figyelmeztetett, hogy a végleges összeomlást kockáztatják, ha Brüsszel nem tartja be az ígéretét, hogy korlátozza az alumíniumhulladék kivitelét Ázsiába és az Egyesült Államokba.
Egyre értékesebb az alumíniumhulladék
Az Európai Bizottság már nyáron segítséget és sürgős lépéseket ígért az európai alumíniumipar védelmében. Az ágazatot ugyanis nem csupán a kínai túlkapacitás veszélyezteti, de duplán sújtják az 50 százalékos amerikai vámok is, amelyek ellehetetlenítik a késztermékek kivitelét az Egyesült Államokba, elszívják viszont az újra feldolgozható hulladékot, mert azokra csak 15 százalékos tarifák vonatkoznak.
Az amerikai roncstelepek tulajdonosai áldják Donald Trump elnök nevét , a vámok miatt ugyanis drágul az import, a költségek emelkedése pedig még gazdaságosabbá teszi az alumínium újrahasznosítását, és még jobban megéri újra feldolgozható hulladékot behozni az országba.
Tavalyi összesített adatok még nincsenek, de 2024-ben a Reuters tudósítása szerint rekordot jelentő 1,26 millió tonnára nőtt az uniós alumíniumhulladék exportja, ami
50 százalékkal több az öt évvel ezelőttinél,
és a többsége Ázsiába kerül.
Brüsszel 2026 tavaszára ígért döntést, ami Maros Sefkovic kereskedelmi és gazdasági biztos szerint „kiegyensúlyozott lesz”, figyelembe veszi a gyártók, az újrahasznosítók és a többi érintett szektor érdekeit.
Veszélyben az uniós környezetvédelmi célok is
Braghi szerint az már késő lehet. „Elvesztettük az elsődleges termelést, most pedig az alumíniumhulladék elvesztésének veszélye fenyeget bennünket” – figyelmeztetett, megjegyezve, hogy ebben az esetben Európa nem lenne képes teljesíteni saját környezetvédelmi céljait.
Az uniós gyártók akár négyszeres energiaárat fizetnek versenytársaikhoz képest, ezért áttértek a hulladék újraolvasztására, ami energiahatékonyabb.
Az újrahasznosítási törekvés az EU azon erőfeszítéseinek része, hogy 2050-re nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást érjen el, és több kritikus nyersanyagot tartson meg a blokkban, hogy elkerülje a kínai importtól való függőséget.
Az európai fogyasztók is hajlandóak az áldozatra
Braghi azzal is érvelt, hogy a világ más részeivel ellentétben Európában egyedülálló a fogyasztói magatartás és a hajlandóság is, hogy a környezet és az éghajlatváltozás miatt többet fizessenek az újrahasznosított termékekért.
„Látjuk, hogy a fogyasztók ezt igénylik, a magas újrahasznosított tartalom alapján vásárolnak új autót vagy alumíniumdobozt. Máshol ez nincs így” – vélekedett.
Emlékeztetett, hogy Európában begyűjtik az alumínium italosdobozok 70 százalékát – az Egyesült Államokban ez az arány csak 40 százalék, vagyis majdnem a fele. A magas visszaváltási arány azonban azt is jelenti, hogy a kereskedők felvásárolják és drágábban máshol adják el a hulladékot.
A kínai kormány is kimondottan buzdítja a cégeket, hogy építsenek újrahasznosító üzemeket az alapanyag-szükséglet és a káros kibocsátás csökkentése érdekében.
Érdemes megmenteni az európai alumíniumipart
„Mi itt Európában nagyon hatékonyak vagyunk a hulladékgyűjtés terén. A legjobb technológiával rendelkezünk, befektetéseket hajtottunk végre, és most biztosítanunk kell, hogy a begyűjtött hulladékot a lehető legnagyobb mértékben megtartsuk, és ne engedjük, hogy Európán kívülre kerüljön” – sürgette Braghi.
Az iparágat képviselő European Aluminium becslése szerint
az EU újrahasznosító kemencéinek 15 százaléka nem működik a hulladékhiány miatt.
Évente körülbelül kétmillió tonnával több hulladékra lenne szükség.
A szektort pedig érdemes lenne megmenteni, mert az éves bevétele 40 milliárd euró, közvetlenül 250 000 embert foglalkoztat, és további egymillió munkahelyet támogat Európában.