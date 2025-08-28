Brüsszel mentőakcióra készül, most a túlélés a tét

Sürgős lépéseket tervez Brüsszel az európai alumíniumipar védelmében. Az ágazatot ugyanis nem csupán a kínai túlkapacitás veszélyezteti, de duplán sújtják az amerikai vámok is, amelyek ellehetetlenítik a késztermékek kivitelét az Egyesült Államokba, elszívják viszont az újra feldolgozható hulladékot, mert azokra nem vonatkoznak a tarifák.
Donald Trump elnök előbb 10-ről 25 százalékra emelte az amerikai acél- és alumíniumimportra érvényes vámot, majd 50 százalékra duplázta a tarifákat. Bár az Európai Unió és az Egyesült Államok megkötötte a kereskedelmi megállapodást, abból ez a két kategória kimaradt, így továbbra is érvényesek a magas tarifák az uniós exportra.
Az amerikai roncstelepek tulajdonosai áldják a nevét , a vámok miatt ugyanis drágul az import, a költségek emelkedése pedig még gazdaságosabbá teszi az alumínium újrahasznosítását, és
még jobban megéri újra feldolgozható hulladékot behozni az országba.
Ez azonban súlyos csapást jelent az egyébként is gyengélkedő uniós alumíniumiparnak. Az EU-ból származó hulladékok elszivárgása űrt hagy a hazai piacon, ahol ez az alacsony szén-dioxid-kibocsátású alumínium előállításának fontos nyersanyagforrása.
Az újrahasznosító üzemek az Al Circle című szakportál tudósítása szerint évi negyvenmilliárd eurós forgalmat bonyolítanak, közvetlenül 25 ezer embernek adnak munkát, de összesen egymillió munkahelyet támogatnak Európában.
Az üzemek már kezdik leállítani a termelést, és az újrahasznosítóink számára ez nem a profitcsökkenésről, hanem a túlélésről szól
– nyilatkozta a portálnak július végén Paul Voss, az Európai Alumíniumkereskedelmi Szövetség vezetője, hozzátéve, hogy az EU-nak csak „hetei vannak, hogy ezt rendbe hozza”.
A brit Financial Times tudósítása szerint az Európai Bizottság egy sor intézkedést fontolgat, amelyeket szeptemberben terveznek bejelenteni. A gazdasági napilap két forrásból megerősített értesülése szerint ezek egyike lehet az adó kivetése a teljes uniós hulladékexportra.
Bár végleges döntés még nem született, az egyik forrás szerint az Európai Bizottság legkésőbb a harmadik negyedév végéig gondoskodik róla, hogy megfelelő mennyiségű újrafeldolgozható alumíniumhulladék álljon rendelkezésre.
Intézkedésre szükség is van, mert
a fémhulladék-kereskedelem rendkívül versenyképes piac,
ahol globálisan a legmagasabb árat kínáló vevőnek adják el a fémeket. Az európai gyártók nehezen tudnak versenyezni az amerikai és kínai olvasztókkal, mivel az utóbbiak energiaköltségei jóval alacsonyabbak.
Szakértők szerint éppen az energiaárak azok, amelyek miatt nehéz visszavinni az alumíniumipart az Egyesült Államokba. A hazai gyártás legfőbb versenytársai a mesterséges intelligencia és az adatközpontok, amelyek horribilis mennyiségű áramot igényelnek, és felemésztik az új energiatermelési kapacitásokat.
Megfizethető áram hiányában eddig inkább leálltak, mint újra indultak az amerikai alumíniumkohók.
A magas energiaárak magyarázhatják azt is, hogy
Az európai hulladék kétharmada Ázsiába, elsősorban Kínába kerül, de az utóbbi időben az amerikai eladások is megugrottak: majdnem megtriplázódtak az év első három hónapjában. Trump februárban jelentette be a 25 százalékos vámot, májusban az 50 százalékosat. Az amerikai alumíniumhulladék ára a tarifák miatt jelenleg 20 százalékkal magasabb az európainál, és az uniós újrahasznosítók kétmillió tonnával kevesebb hulladékhoz jutnak, mint amennyit fel tudnak dolgozni.
