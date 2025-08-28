Brüsszel mentőakcióra készül, most a túlélés a tét

Sürgős lépéseket tervez Brüsszel az európai alumíniumipar védelmében. Az ágazatot ugyanis nem csupán a kínai túlkapacitás veszélyezteti, de duplán sújtják az amerikai vámok is, amelyek ellehetetlenítik a késztermékek kivitelét az Egyesült Államokba, elszívják viszont az újra feldolgozható hulladékot, mert azokra nem vonatkoznak a tarifák.

Az európai alumíniumipar védelemre szorul, kimaradt az uniós–amerikai kereskedelmi megállapodásból / Fotó: AFP

Donald Trump elnök előbb 10-ről 25 százalékra emelte az amerikai acél- és alumíniumimportra érvényes vámot, majd 50 százalékra duplázta a tarifákat. Bár az Európai Unió és az Egyesült Államok megkötötte a kereskedelmi megállapodást, abból ez a két kategória kimaradt, így továbbra is érvényesek a magas tarifák az uniós exportra.

Az amerikai roncstelepek tulajdonosai áldják a nevét , a vámok miatt ugyanis drágul az import, a költségek emelkedése pedig még gazdaságosabbá teszi az alumínium újrahasznosítását, és

még jobban megéri újra feldolgozható hulladékot behozni az országba.

Ez azonban súlyos csapást jelent az egyébként is gyengélkedő uniós alumíniumiparnak. Az EU-ból származó hulladékok elszivárgása űrt hagy a hazai piacon, ahol ez az alacsony szén-dioxid-kibocsátású alumínium előállításának fontos nyersanyagforrása.

Munkahelyek veszélyben

Az újrahasznosító üzemek az Al Circle című szakportál tudósítása szerint évi negyvenmilliárd eurós forgalmat bonyolítanak, közvetlenül 25 ezer embernek adnak munkát, de összesen egymillió munkahelyet támogatnak Európában.

Nem jutnak elég hulladékhoz az újrahasznosítók / Fotó: Connect Images via AFP

Az üzemek már kezdik leállítani a termelést, és az újrahasznosítóink számára ez nem a profitcsökkenésről, hanem a túlélésről szól

– nyilatkozta a portálnak július végén Paul Voss, az Európai Alumíniumkereskedelmi Szövetség vezetője, hozzátéve, hogy az EU-nak csak „hetei vannak, hogy ezt rendbe hozza”.

Intézkedések várhatók az európai alumíniumipar védelmében

A brit Financial Times tudósítása szerint az Európai Bizottság egy sor intézkedést fontolgat, amelyeket szeptemberben terveznek bejelenteni. A gazdasági napilap két forrásból megerősített értesülése szerint ezek egyike lehet az adó kivetése a teljes uniós hulladékexportra.