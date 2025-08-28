Deviza
EUR/HUF396.67 +0.08% USD/HUF339.21 -0.34% GBP/HUF458.93 -0.14% CHF/HUF424.09 -0.13% PLN/HUF92.93 +0.05% RON/HUF78.24 -0.02% CZK/HUF16.16 -0.03% EUR/HUF396.67 +0.08% USD/HUF339.21 -0.34% GBP/HUF458.93 -0.14% CHF/HUF424.09 -0.13% PLN/HUF92.93 +0.05% RON/HUF78.24 -0.02% CZK/HUF16.16 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,751.98 -0.46% MTELEKOM1,960 +0.31% MOL2,950 -0.54% OTP29,780 -0.77% RICHTER10,490 -0.29% OPUS581 +0.52% ANY7,900 -0.5% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,280 +0.76% BUMIX9,248.02 -0.25% CETOP3,441.64 -0.63% CETOP NTR2,144.34 -0.64% BUX103,751.98 -0.46% MTELEKOM1,960 +0.31% MOL2,950 -0.54% OTP29,780 -0.77% RICHTER10,490 -0.29% OPUS581 +0.52% ANY7,900 -0.5% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,280 +0.76% BUMIX9,248.02 -0.25% CETOP3,441.64 -0.63% CETOP NTR2,144.34 -0.64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
vámháború
alumínium
alumíniumipar

Brüsszel mentőakcióra készül, most a túlélés a tét

Szeptemberben jelentik be a terveket. Az európai alumíniumiparra dupla csapást mérnek az amerikai vámok.
M. Cs.
2025.08.28., 17:21

Sürgős lépéseket tervez Brüsszel az európai alumíniumipar védelmében. Az ágazatot ugyanis nem csupán a kínai túlkapacitás veszélyezteti, de duplán sújtják az amerikai vámok is, amelyek ellehetetlenítik a késztermékek kivitelét az Egyesült Államokba, elszívják viszont az újra feldolgozható hulladékot, mert azokra nem vonatkoznak a tarifák.

európai alumíniumipar
Az európai alumíniumipar védelemre szorul, kimaradt az uniós–amerikai kereskedelmi megállapodásból / Fotó: AFP

Donald Trump elnök előbb 10-ről 25 százalékra emelte az amerikai acél- és alumíniumimportra érvényes vámot, majd 50 százalékra duplázta a tarifákat. Bár az Európai Unió és az Egyesült Államok megkötötte a kereskedelmi megállapodást, abból ez a két kategória kimaradt, így továbbra is érvényesek a magas tarifák az uniós exportra.

Az amerikai roncstelepek tulajdonosai áldják a nevét , a vámok miatt ugyanis drágul az import, a költségek emelkedése pedig még gazdaságosabbá teszi az alumínium újrahasznosítását, és 

még jobban megéri újra feldolgozható hulladékot behozni az országba.

Ez azonban súlyos csapást jelent az egyébként is gyengélkedő uniós alumíniumiparnak. Az EU-ból származó hulladékok elszivárgása űrt hagy a hazai piacon, ahol ez az alacsony szén-dioxid-kibocsátású alumínium előállításának fontos nyersanyagforrása.

Munkahelyek veszélyben

Az újrahasznosító üzemek az Al Circle című szakportál tudósítása szerint évi negyvenmilliárd eurós forgalmat bonyolítanak, közvetlenül 25 ezer embernek adnak munkát, de összesen egymillió munkahelyet támogatnak Európában.

Nem jutnak elég hulladékhoz az újrahasznosítók / Fotó: Connect Images via AFP

Az üzemek már kezdik leállítani a termelést, és az újrahasznosítóink számára ez nem a profitcsökkenésről, hanem a túlélésről szól

– nyilatkozta a portálnak július végén Paul Voss, az Európai Alumíniumkereskedelmi Szövetség vezetője, hozzátéve, hogy az EU-nak csak „hetei vannak, hogy ezt rendbe hozza”.

Intézkedések várhatók az európai alumíniumipar védelmében

A brit Financial Times tudósítása szerint az Európai Bizottság egy sor intézkedést fontolgat, amelyeket szeptemberben terveznek bejelenteni. A gazdasági napilap két forrásból megerősített értesülése szerint ezek egyike lehet az adó kivetése a teljes uniós hulladékexportra.

Bár végleges döntés még nem született, az egyik forrás szerint az Európai Bizottság legkésőbb a harmadik negyedév végéig gondoskodik róla, hogy megfelelő mennyiségű újrafeldolgozható alumíniumhulladék álljon rendelkezésre.

Intézkedésre szükség is van, mert 

a fémhulladék-kereskedelem rendkívül versenyképes piac,

ahol globálisan a legmagasabb árat kínáló vevőnek adják el a fémeket. Az európai gyártók nehezen tudnak versenyezni az amerikai és kínai olvasztókkal, mivel az utóbbiak energiaköltségei jóval alacsonyabbak.

Kína és az Egyesült Államok szívja el a hulladékot

Szakértők szerint éppen az energiaárak azok, amelyek miatt nehéz visszavinni az alumíniumipart az Egyesült Államokba. A hazai gyártás legfőbb versenytársai a mesterséges intelligencia és az adatközpontok, amelyek horribilis mennyiségű áramot igényelnek, és felemésztik az új energiatermelési kapacitásokat.

China-us Tariffs Negotiations
Külföldre megy az európai alumíniumhulladék / Fotó: NurPhoto via AFP

Megfizethető áram hiányában eddig inkább leálltak, mint újra indultak az amerikai alumíniumkohók.

A magas energiaárak magyarázhatják azt is, hogy 

  • az uniós alumíniumhulladék-export 53 százalékkal nőtt 2019 és 2024 között, 
  • míg a hazai felhasználás csupán 5 százalékkal emelkedett.

Az európai hulladék kétharmada Ázsiába, elsősorban Kínába kerül, de az utóbbi időben az amerikai eladások is megugrottak: majdnem megtriplázódtak az év első három hónapjában. Trump februárban jelentette be a 25 százalékos vámot, májusban az 50 százalékosat. Az amerikai alumíniumhulladék ára a tarifák miatt jelenleg 20 százalékkal magasabb az európainál, és az uniós újrahasznosítók kétmillió tonnával kevesebb hulladékhoz jutnak, mint amennyit fel tudnak dolgozni.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc

Ez lett az eredménye a brutális aszálynak – megrázó videó készült a Balatonnál

A Köcsi-tó térségét 1982-ben csatolták Balatonalmádihoz, jelenleg már Káptalanfüred része. A tó teljesen kiszáradt.
1 perc
hitel

Személyi kölcsönök: mindennap egy nagyobb falunyi ember köt új szerződést

Soha nem volt még ilyen intenzív az érdeklődés, miközben tovább csökkennek a kamatok is.
6 perc
csipgyártó

Ázsiai belharc a csippiacon, kiderült, kinek fájt a foga a csúcstechnológiára

A főkolompos tizennégy év börtönt kaphat Tajvanban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu