Robert Fico
Mar-a-Lago
Trump
Szlovákia

Megtetszett Orbán Viktorék atomterve a szomszédban, bejelentkeztek Trumpnál – már kéreti őket az amerikai elnök, 15 milliárd euró a tét

Szlovákia miniszterelnöke szombaton Mar-a-Lagóban találkozik az amerikai elnökkel. Robert Fico és Donald Trump feltehetően Szlovákia nukleáris energiaügyi megállapodással kapcsolatos terveit veszi elsőként napirendi pontra. Az ügy érdekessége, hogy a szlovákok pont azzal az amerikai céggel akarnak szerződést kötni, amellyel tavaly a nukleárisüzemanyag-ellátás diverzifikálását szolgáló megállapodást írt alá az MVM csoport.
Csókási Annamária
2026.01.16., 12:23

Robert Fico szlovák miniszterelnök meglátogatja Donald Trump amerikai elnököt floridai Mar-a-Lago rezidenciáján, azzal a céllal, hogy elmélyítse a két ország közötti kapcsolatokat – közölte a Bloomberg.

Fico szlovák államadósság
Robert Fico szlovák miniszterelnök nukleáris megállapodásokra készül Washingtonban / Fotó: AFP

Fico, aki politikailag közel áll Donald Trump republikánus MAGA programjához, dicsérte az Egyesült Államokat az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítéseiért, és hasonló keményvonalas megközelítést követ a migráció kérdésében.

Robert Fico üzleti megállapodást tervezhet kötni az Egyesült Államokkal nukleáris reaktorok vásárlásáról egy olyan projekt keretében, amelynek értéke a szlovák média szerint körülbelül 13-15 milliárd euró lehet.

Orbán Viktor azonban ebben már megelőzte a szlovák miniszterelnököt. A kormányfő  hasonló terveket jelentett be, amikor tavaly novemberben Trumpot látogatta meg. Magyarországhoz hasonlóan Szlovákia is azon kevés EU-országok egyike, amelyek továbbra is az orosz energiától függenek, annak ellenére, hogy az unió igyekszik függetlenné válni Moszkvától.

A szlovák kormány a helyi média szerint később tárgyalásokat szeretne folytatni az amerikai Westinghouse vállalattal az atomerőmű építéséről. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nukleáris projekt Szlovákia valaha volt legnagyobb beruházása lesz.

A kormányközi megállapodás aláírása megnyitja az utat Szlovákia előtt, hogy amerikai technológiát válasszon egy világszínvonalú atomreaktor megépítéséhez az ön nagyszerű országában

– írta Trump egy Fico által a Facebookon megosztott levélben.

Wastinghouse? Igen, Magyarországon is

Az MVM csoport és a Westinghouse Electric Company 2025. november 7-én kötött szerződést a hazai nukleárisüzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében.

A megállapodás értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER-üzemanyaggal. A Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat VVER-440 üzemanyagot Magyarországra.

„A Westinghouse-zal kötött megállapodásunk egyértelmű válasz napjaink kihívásaira, amivel tovább erősítjük Magyarország első számú alaperőművének szerepét a hazai energiaellátásban” – mondta Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója. Megjegyezte: a Paksi Atomerőmű működése ezzel a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik.

A diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket, kiszámíthatóságot és megfizethető energiát jelent a családok és a vállalati ügyfelek számára

– fűzte hozzá.

„Alig várjuk, hogy VVER-üzemanyagunkat a Paksi Atomerőműbe szállíthassuk, és együttműködhessünk Magyarországgal üzemanyag-diverzifikációs céljainak megvalósításában” – mondta Tarik Choho, a Westinghouse nukleárisüzemanyag-kereskedelemért felelős elnöke. Hozzátette: ezzel a szerződéssel elmondható, hogy mostantól Európa összes VVER-üzemeltetőjét kiszolgáljuk, segítve őket ellátásbiztonságuk növelésében.

Az MVM csoport azon dolgozik, hogy hazánk energiaellátásának stabilitását megőrizze, és ellátásbiztonságát tovább fejlessze.

A Westinghouse üzemanyaggyártási és -kereskedelmi tevékenysége az MVM számára is biztosíték. A vállalat többek között

atomerőművekkel is kereskedelmi kapcsolatban áll.

Trump–Orbán-csúcs: máris itt az áttörés, példátlan atommegállapodást köt Magyarország – az amerikaiak megérkeztek Paksra

