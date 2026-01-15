Amerika vereséget szenvedett Kínától, Trumpot a guta kerülgeti: hiába vámolja agyon Pekinget, soha nem volt még ennyi pénze

Kína szerdán erőteljes exportteljesítményről számolt be 2025-ben, rekordméretű, 1000 milliárd dollárt meghaladó külkereskedelmi többlettel. A kínai gyártók azzal számolnak, hogy Donald Trump kormányzatából még három év van hátra, ez idő alatt az USA az amerikai megrendelések más piacokra terelésével igyekszik lassítani az ázsiai nagyhatalom növekedését.

A vámháború egyelőre nem állította meg Kína globális kereskedelmi terjeszkedését / Fotó: AFP

Peking ellenálló képessége az újbóli vámfeszültségekkel szemben – miután Donald Trump elnök tavaly januárban visszatért a Fehér Házba – arra kényszerítette a kínai vállalatokat, hogy az Egyesült Államokat érintő vámok ellensúlyozására Délkelet-Ázsiára, Afrikára és Latin-Amerikára helyezzék át fókuszukat.

Miközben Peking az exporttól várja az elhúzódó ingatlanpiaci válság és a gyenge belföldi kereslet ellensúlyozását,

a rekordot döntő többlet tovább nyugtalaníthatja azokat a gazdaságokat, amelyek aggódnak Kína kereskedelmi gyakorlata, túlkapacitása, valamint a kulcsfontosságú kínai termékektől való túlzott függőségük miatt.

Trump lépései alig fogták vissza Kína globális kereskedelmét

A feldolgozóipari nagyhatalom teljes éves külkereskedelmi többlete 1,189 ezer milliárd dollár volt, ami összemérhető egy globálisan TOP 20-as gazdaság, például Szaúd-Arábia GDP-jével. Kína ezzel novemberben először lépte át az ezermilliárd dolláros határt.

Az export értékben éves alapon 6,6 százalékkal nőtt decemberben, szemben

a novemberi 5,9 százalékos bővüléssel.

A Reuters által megkérdezett közgazdászok mindössze 3,0 százalékos növekedést vártak.

Az import 5,7 százalékkal emelkedett, miután

az előző hónapban 1,9 százalék növekedést mutatott – ez szintén meghaladta a várt 0,9 százalék bővülést – idézi a Reuters a kínai vámhatóság adatait.

A havi exporttöbblet tavaly hét alkalommal haladta meg a 100 milliárd dollárt,

részben a gyengébb jüan hatására. Ez hatalmas növekedés ahhoz képest, hogy 2024-ben mindössze egyszer fordult elő ilyen mértékű többlet, ami azt jelzi, hogy Trump lépései alig fogták vissza Kína globális kereskedelmét, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokba irányuló szállítások csökkentek.