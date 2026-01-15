Amerika vereséget szenvedett Kínától, Trumpot a guta kerülgeti: hiába vámolja agyon Pekinget, soha nem volt még ennyi pénze
Kína szerdán erőteljes exportteljesítményről számolt be 2025-ben, rekordméretű, 1000 milliárd dollárt meghaladó külkereskedelmi többlettel. A kínai gyártók azzal számolnak, hogy Donald Trump kormányzatából még három év van hátra, ez idő alatt az USA az amerikai megrendelések más piacokra terelésével igyekszik lassítani az ázsiai nagyhatalom növekedését.
Peking ellenálló képessége az újbóli vámfeszültségekkel szemben – miután Donald Trump elnök tavaly januárban visszatért a Fehér Házba – arra kényszerítette a kínai vállalatokat, hogy az Egyesült Államokat érintő vámok ellensúlyozására Délkelet-Ázsiára, Afrikára és Latin-Amerikára helyezzék át fókuszukat.
Miközben Peking az exporttól várja az elhúzódó ingatlanpiaci válság és a gyenge belföldi kereslet ellensúlyozását,
a rekordot döntő többlet tovább nyugtalaníthatja azokat a gazdaságokat, amelyek aggódnak Kína kereskedelmi gyakorlata, túlkapacitása, valamint a kulcsfontosságú kínai termékektől való túlzott függőségük miatt.
Trump lépései alig fogták vissza Kína globális kereskedelmét
A feldolgozóipari nagyhatalom teljes éves külkereskedelmi többlete 1,189 ezer milliárd dollár volt, ami összemérhető egy globálisan TOP 20-as gazdaság, például Szaúd-Arábia GDP-jével. Kína ezzel novemberben először lépte át az ezermilliárd dolláros határt.
- Az export értékben éves alapon 6,6 százalékkal nőtt decemberben, szemben
- a novemberi 5,9 százalékos bővüléssel.
- A Reuters által megkérdezett közgazdászok mindössze 3,0 százalékos növekedést vártak.
- Az import 5,7 százalékkal emelkedett, miután
- az előző hónapban 1,9 százalék növekedést mutatott – ez szintén meghaladta a várt 0,9 százalék bővülést – idézi a Reuters a kínai vámhatóság adatait.
A havi exporttöbblet tavaly hét alkalommal haladta meg a 100 milliárd dollárt,
részben a gyengébb jüan hatására. Ez hatalmas növekedés ahhoz képest, hogy 2024-ben mindössze egyszer fordult elő ilyen mértékű többlet, ami azt jelzi, hogy Trump lépései alig fogták vissza Kína globális kereskedelmét, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokba irányuló szállítások csökkentek.
Immár tartósan Kína a világ legnagyobb autóexportőre
A közgazdászok arra számítanak, hogy Kína idén is növeli globális piaci részesedését, amit az is segít, hogy kínai cégek tengerentúli termelési központokat hoznak létre az Egyesült Államokba és az Európai Unióba irányuló termelés, alacsonyabb vámtarifákkal járó exportja érdekében, továbbá az alacsonyabb kategóriájú csipek és egyéb elektronikai termékek iránt egyaránt erős a kereslet.
Peking globális ipari ambícióinak zászlóshajójaként a kínai autóipar exportja
- tavaly 19,4 százalékkal 5,79 millió járműre ugrott,
- a tisztán elektromos autók kivitele 48,8 százalékkal nőtt.
Kína harmadik éve a világ legnagyobb autóexportőre, miután 2023-ban megelőzte Japánt.
Peking ugyanakkor annak jeleit is mutatja, hogy felismerte: ipari exportját mérsékelnie kell, ha fenn akarja tartani sikereit. A vezetés egyre inkább tudatában van a kínai gazdaság egyensúlytalanságainak, és egyre nyíltabban beszél az aránytalan export által okozott imázsproblémákról.
Ekkora kereskedelmi többlet már Pekingnek is kényelmetlen
A novemberi ezermilliárd dolláros többletadatok után Li Csiang kínai miniszterelnököt múlt héten a nemzeti televízióban idézték, a politikus
az import aktív bővítésére és az export és import kiegyensúlyozott fejlesztésének előmozdítására
szólított fel.
Az ország emellett megszüntette a napenergia-iparág exportját támogató, kvázi támogatásnak minősülő adó-visszatérítéseket is, amelyek régóta feszültségforrást jelentenek az EU-tagállamokkal.
Annak ellenére, hogy Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök tavaly október végén egy évre szóló vámfegyverszünetet kötött, az Egyesült Államok által kivetett, 47,5 százalékos vámok továbbra is jóval meghaladják azt a körülbelül 35 százalékos szintet, amely mellett a kínai cégek még nyereségesen tudnak exportálni az USA-ba.