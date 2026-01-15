Hatnak az amerikai vámok, Németország felülvizsgálja kereskedelmi kapcsolatait Iránnal

Németország felülvizsgálja kereskedelmi kapcsolatait Iránnal Donald Trump amerikai elnök új vámjai és a közel-keleti országban növekvő belpolitikai feszültségek miatt. Európa legnagyobb gazdasága a kétoldalú forgalom esetleges teljes elvágásával sem vállal nagy áldozatot, az ugyanis szinte elhanyagolható, és legföljebb a nassolnivalóról kell lemondaniuk a németeknek.

Németország nem sokat kockáztat, Friedrich Merz kancellár szerint a teheráni rezsim a végnapjait éli / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az amerikai elnök a hetek óta tartó tüntetések elleni brutális teheráni fellépés megbüntetésére vetett ki azonnali hatállyal 25 százalékos vámot minden országra, amelyek Iránnal és az Egyesült Államokkal is folytatnak gazdasági, üzleti tevékenységet.

A döntés tovább komplikálja a helyzetet nemcsak az iszlám köztársaság, hanem Washington számára is, Teherán ugyanis olyan országokkal áll leginkább kapcsolatban, amelyek valamilyen szempontból fontosak Washington számára. A legnagyobb partnere Kína, amely így a venezuelai után elveszítheti az iráni olajat is.

A lépés könnyen ismét eszkalációhoz vezethet az amerikai–kínai kapcsolatokban, veszélyezteti a törékeny tűzszünetet a vámháborúban, és tönkreteheti az amerikai szójabab Kínába történő exportjának reményeit.

Amikor legutóbb ezt a játékot játszottuk, 145 százalékos vámszinttel zártuk

– emlékeztetett a CNBC-nek nyilatkozva Deborah Elms, a Hinrich Foundation kereskedelempolitikai vezetője.

Németország bekeményít

Németország messze nem kockáztat olyan sokat, mint Washington. A szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis adatai szerint a kétoldalú forgalom Iránnal mindössze 1,5 milliárd dollárt tett ki 2024-ben – ehhez képest abban az évben csak a német külkereskedelmi többlet 69,8 milliárd dollár volt a legnagyobb partnerével, az Egyesült Államokkal szemben.

Németország az iráni pisztácia egyik legfontosabb piaca / Fotó: NurPhoto via AFP

Irán akkor a 79. helyen állt Németország kereskedelmi partnerei sorában, Kuvait és a Kajmán-szigetek között.

2025 első 11 hónapjában az iszlám köztársaságba irányuló német export 25 százalékkal, 871 millió dollárra esett, ami a teljes kivitel kevesebb mint 0,1 százaléka. A számok alapján tehát nincs min gondolkodni, ha dönteni kell a két ország között.