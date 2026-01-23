Grönland miatt senki nem vette észre: Amerika egy újabb államban készül megdönteni a hatalmat – az olajtól már elvágták

Kuba számára a gazdaság teljes összeomlásával és humanitárius katasztrófával fenyegetett már önmagában az is, hogy az Egyesült Államok elvágta a venezuelai olajtól, de Donald Trump adminisztrációja most már sokkal nagyobb célt tűzött ki: jól értesült források szerint kapcsolatokat keres a sziget kormányzatán belül annak érdekében, hogy még az év vége előtt megdöntse a kommunista rezsimet.

Kuba számára már a venezuelai olaj leállítása előtt nagy gondot jelentettek a rendszeres áramkimaradások / Fotó: AFP

Kubában már eddig is igen mély volt a gazdasági válság, Nicolás Maduro elfogásával és a venezuelai olaj értékesítésének amerikai kézbe kerülésével azonban a helyzet katasztrofálissá vált.

Olyannyira, hogy a Wall Street Journal értesülése szerint az amerikai kormányzat arra a következtetésre jutott, hogy

a kubai gazdaság az összeomlás szélén áll, a rezsim soha nem volt még olyan gyenge, mint most, így ideje lépni.

Washingtonnak ugyan nincsen konkrét terve a majdnem hét évtizede uralkodó kommunista kormányzat megdöntésére, de arra számít, hogy már Maduro sorsa és venezuelai események is elegendő figyelmeztetésnek bizonyulnak, és lesznek olyanok a havannai hatalomban, akik megértik majd, mit kell tenniük.

A venezuelai olaj tartotta fenn Kuba gazdaságát

Kuba régóta szorosan kapcsolódott Venezuelához, az onnan érkező olcsó olaj tartotta felszínen a gazdaságot, világosságban az otthonokat, hajtotta a buszokat és vonatokat, működtette a gyárakat.

A szigetnek ehhez napi százezer hordónyi olajra van szüksége, de a Reuters január közepi tudósítása szerint a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA akkor már egy hónapja nem küldött szállítmányt Kubának.

Az utolsó tanker mintegy 600 ezer hordóval indult útnak december közepén – ez hat napra elegendő mennyiség, miközben tavaly a kubai szükségletek harmadát elégítette ki, ami napi 26 500 hordó olaj exportját jelentette.

Mexikó még küld némi olajat a szigetországba, de ez nem elég a szükségletek fedezésére / Fotó: AFP

Egyszerűen nem látom a fényt az alagút végén Kuba számára, azt, hogyan élhetik túl a következő hónapokat venezuelai olajszállítmány nélkül. Katasztrofális lesz a helyzet

– mondta a brit hírügynökségnek Jorge Pinon, a University of Texas energetikával foglalkozó intézetének kutatója.