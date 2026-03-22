Erről szól valójában a háború a Közel-Keleten: az iráni rezsimváltás teljesen átalakíthatja a globális olajpiacot

Egyelőre semmi jele, hogy a háború eredménye iráni rezsimváltás lenne, pedig az nem csupán az országban élők életét változtatná meg alapjaiban, hanem gyökeresen átalakítaná a globális olajpiacot is. Iráné ugyanis az egyik legnagyobb ismert olajtartalék, de a szigorú nemzetközi szankciók miatt csak a globális termelés alig négy százalékát adja, a külföldi befektetések és technológia híján siralmas állapotban van az infrastruktúra.

Az esetleges iráni rezsimváltás után még több olaj indulhatna útnak az országból / Fotó: Anadolu via AFP

A helyzet azonban nagyon gyorsan változhat – ahogyan az Egyesült Államok által korábban szintén agyonszankcionált Venezuela példája mutatja. Nicolas Maduro január eleji elfogása óta Washington enyhítette a szankciókat, átvette a venezuelai olaj értékesítését, és az ország olajipara elindult a talpra állás felé, bár az út még hosszú és nehéz lesz.

Ez történhet Iránban is, amely

az 1979-es forradalom előtt napi 5-6 millió hordó olajat hozott felszínre.

A háború előtt ez a mennyiség napi 3,5 millió hordó volt, amelynek nagyjából a felét exportálták, tavaly már szinte kizárólag Kínába, ahol iránival váltották fel a kiesett venezuelai olajat is.

Az iráni adja a tengeren szállított kínai olajimport mintegy 13 százalékát.

Sok az olaj és olcsó kitermelni

A Worldometers adatai szerint Irán 208,6 milliárd hordónyi olajtartalékkal rendelkezik – ez a 3. legnagyobb a világon

Venezuela

és Szaúd-Arábia

mögött. A globális olajtartalék 11,82 százaléka iráni.

Irán földgázból az olajnál is jobban áll, a Dél-Parsz / North Dome a világ legnagyobb mezeje / Fotó: AFP

A földgázt illetően még jobban áll az ország: az EBSCO amerikai információszolgáltató adatai szerint a 34 ezermilliárd köbméternyi a becsült tartaléka – ezzel a második Oroszország mögött. A Dél-Parsz / North Dome a világ legnagyobb gázmezejei, amely megosztva Iráné és Kataré.

Ami az olajkitermelést illeti, Irán szerencsésebb helyzetben van Venezuelánál, amelynek a kőolaja extra nehéz, amelyet bonyolult, drága és különleges szaktudást igénylő kitermelni, és a feldolgozása is kifinomult módszereket igényel. Jobb viszont az üzemanyagok, például dízel előállításához, ezért is az amerikai finomítók kedvence.

Az iráni olajat viszont hagyományos fúrási módszerekkel lehet felszínre hozni, és az ország rendelkezik kiterjedt kőolajmező-gazdálkodási tapasztalatokkal is. Ennek következtében

a termelési költségek alacsonyak, hordónként 10–30 dollár között mozognak,

szemben az amerikai palagáz-kitermelés 60–70 dolláros hordónkénti megtérülési árával.