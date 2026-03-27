Deviza
EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4% EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24% BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vizsgálat
Egyesült Államok
vámháború
kereskedelmi háború
Kína

Fokozódik a kereskedelmi feszültség: Kína visszavág az amerikai lépésekre – visszatérhet a vámháború?

Újból éleződik a kereskedelmi ellentét Amerika és Kína között. Kína két vizsgálat elindításával válaszolt az amerikai kereskedelmi eljárásokra, amivel fokozta a feszültséget a világ két legnagyobb gazdasága közötti, Trump–Hszi-csúcstalálkozó előtt. Kína ezzel is erősítené alkupozícióját a tárgyalások előtt, míg az Egyesült Államok újabb vámok kivetését mérlegeli az esemény előtt.
Németh Anita
2026.03.27, 16:38
Frissítve: 2026.03.27, 16:45

Kína pénteken két vizsgálatot indított amerikai kereskedelmi gyakorlatok miatt. A kínai vizsgálatok tükrözik az Egyesült Államok új eljárásait, amelyek magasabb vámokat helyezhetnek a kínai árukra. Kína a vizsgálatokkal nyomást akar gyakorolni Donald Trumpra amerikai elnökre, aki a tervek szerint május 14–15-én tárgyal Hszi Csin-ping kínai elnökkel Pekingben.

Újból éleződik a kereskedelmi ellentét Amerika és Kína között / Fotó: AntonSAN / Shutterstock

Kína és az Egyesült Államok is a kereskedelmi háború kiélezése felé lépdel

A világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi adok-kapokban mindkét fél igyekszik a lehető legnagyobb alkupozíciót kialakítani a találkozó előtt.

Miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság az év elején megsemmisítette Trump globális vámjait, az Egyesült Államok a kereskedelmi törvény 1974-es 301-es szakasza alapján vizsgálatokat indított Kína és más országok ellen. Ha ezek a vizsgálatok arra jutnak, hogy az adott országok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak, az év későbbi részében az elnök újabb vámokat vethet ki. 

Az eljárások a túlzott ipari kapacitásra és a kényszermunkával kapcsolatos szabályozásokra összpontosítanak – mutatott rá a The Wall Street Journal. Sőt, a bírósági döntés után Donald Trump 10 százalékos globális vámot jelentett be, az intézkedést más jogszabályra alapozta, így 150 napig ismét érvényben maradhatnak a széles körű vámok.

Ezt meglovagolva indított pénteken vizsgálatokat az Egyesült Államok kereskedelmi gyakorlatai kapcsán. A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint 

az új vizsgálatok viszonossági alapon válaszolnak a 301-es szakasz szerinti amerikai eljárásokra. A tárca szerint Kína a vizsgálatok eredményei alapján lépéseket tesz majd jogainak védelmében.

Az egyik kínai vizsgálat azokat az amerikai gyakorlatokat célozza, amelyek Peking szerint megzavarják a globális ellátási láncokat. Kína ezzel azokra az amerikai korlátozásokra hivatkozik, amelyek érintik a kínai termékek importját, az amerikai csúcstechnológiai termékek Kínába irányuló exportját, valamint a két ország közötti egyes befektetéseket. A másik vizsgálat a megújulóenergia-termékeket érintő kereskedelmi akadályokra összpontosít.

A minisztérium szerint a vizsgálatok határideje hat hónap, amely szükség esetén három hónappal meghosszabbítható.

Damien Ma, a Carnegie China kutatóközpont igazgatója szerint 

ezek az intézkedések inkább szimbolikusak, mint érdemiek.

Az amerikai–kínai vámháború alig fél éve csillapodott le egy rövid időre

Az Egyesült Államok és Kína a tavalyi év nagy részét kemény, kölcsönös vámemelésekkel járó kereskedelmi háborúban töltötte. Ebben az egymás termékeire kivetett vámok rövid időre meghaladták a 100 százalékot.

A két ország tavaly novemberben kötött kereskedelmi tűzszünetet. Az Egyesült Államok beleegyezett a kínai termékekre kivetett vámok csökkentésébe, cserébe Kína vállalta, hogy fellép a fentanil előállításához használt vegyi anyagok exportja ellen. Kína abba is beleegyezett, hogy enyhíti a ritkaföldfém-termékekre vonatkozó ellenőrzéseit, amelyek számos áru gyártásához kulcsfontosságúak, továbbá több amerikai mezőgazdasági terméket vásárol.

Pascal Lamy, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) korábbi főigazgatója ugyanakkor már ősszel megmondta, hogy az amerikai–kínai rivalizálás még ötven évig eltart.

Tavaly összességében az amerikai–kínai kereskedelem húszéves mélypontjára esett, és idén eddig tovább csökkent.

A Föld két leghatalmasabb embere szemtől szembe leül egymással

Donald Trump személyesen találkozik Hszi Csin-ping kínai államfővel május 14–15-én, Pekingben.

Az eseményt eredetileg korábban tartották volna, azonban Trump szerint egy Iránnal kapcsolatos amerikai katonai művelet miatt el kellett halasztani. A mostani bejelentés alapján azonban a szervezés ismét teljes gőzzel halad, a felek képviselői már a végső előkészületeken dolgoznak.

Az amerikai elnök a Truth Socialon közzétett üzenetében hangsúlyozta: nagy várakozással tekint a találkozó elé, amelyet „monumentális eseménynek” nevezett.

Az Egyesült Államok és Kína között az elmúlt években többször is kiéleződtek a gazdasági és technológiai viták, és a katonai és stratégiai rivalizálás is felerősödött. Egy ilyen magas szintű egyeztetés így nemcsak protokolláris jelentőségű, hanem komoly hatással lehet a globális erőviszonyokra is.

881 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
