Fokozódik a kereskedelmi feszültség: Kína visszavág az amerikai lépésekre – visszatérhet a vámháború?

Kína pénteken két vizsgálatot indított amerikai kereskedelmi gyakorlatok miatt. A kínai vizsgálatok tükrözik az Egyesült Államok új eljárásait, amelyek magasabb vámokat helyezhetnek a kínai árukra. Kína a vizsgálatokkal nyomást akar gyakorolni Donald Trumpra amerikai elnökre, aki a tervek szerint május 14–15-én tárgyal Hszi Csin-ping kínai elnökkel Pekingben.

Kína és az Egyesült Államok is a kereskedelmi háború kiélezése felé lépdel

A világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi adok-kapokban mindkét fél igyekszik a lehető legnagyobb alkupozíciót kialakítani a találkozó előtt.

Miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság az év elején megsemmisítette Trump globális vámjait, az Egyesült Államok a kereskedelmi törvény 1974-es 301-es szakasza alapján vizsgálatokat indított Kína és más országok ellen. Ha ezek a vizsgálatok arra jutnak, hogy az adott országok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak, az év későbbi részében az elnök újabb vámokat vethet ki.

Az eljárások a túlzott ipari kapacitásra és a kényszermunkával kapcsolatos szabályozásokra összpontosítanak – mutatott rá a The Wall Street Journal. Sőt, a bírósági döntés után Donald Trump 10 százalékos globális vámot jelentett be, az intézkedést más jogszabályra alapozta, így 150 napig ismét érvényben maradhatnak a széles körű vámok.

Ezt meglovagolva indított pénteken vizsgálatokat az Egyesült Államok kereskedelmi gyakorlatai kapcsán. A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint

az új vizsgálatok viszonossági alapon válaszolnak a 301-es szakasz szerinti amerikai eljárásokra. A tárca szerint Kína a vizsgálatok eredményei alapján lépéseket tesz majd jogainak védelmében.

Az egyik kínai vizsgálat azokat az amerikai gyakorlatokat célozza, amelyek Peking szerint megzavarják a globális ellátási láncokat. Kína ezzel azokra az amerikai korlátozásokra hivatkozik, amelyek érintik a kínai termékek importját, az amerikai csúcstechnológiai termékek Kínába irányuló exportját, valamint a két ország közötti egyes befektetéseket. A másik vizsgálat a megújulóenergia-termékeket érintő kereskedelmi akadályokra összpontosít.