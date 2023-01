A legtöbb kriptovaluta különösebb értéket nem hoz létre, így azok árfolyamát az újonnan piacra lépő vásárlók megjelenése hajtja. Nem csoda tehát, hogy a kriptocégek igyekeztek minden lehetséges eszközzel tukmálni ezen eszközöket. A kampány csúcspontját a februári Super Bowl jelentette, de a hírességekkel teli reklámfilmek sem bizonyultak különösebben hatásosnak, nem sikerült a kisbefektetők tömegeit a szektorba vonzani.

Fotó: Jakub Porzycki / AFP

Ezért az iparágat alkotó különböző kriptozsetonok árfolyama is tovább csúszott lefelé a lejtőn, csődök tömegét hozva magával. Ezek közül a legutóbbiak az FTX kriptotőzsde és kapcsolt részeinek a fizetésképtelensége volt, azonban a kriptókat kínáló celebeket nemcsak hitelességük – és bizonyos esetekben pénzük – elvesztése töltheti el aggodalommal, de könnyen lehet, hogy fizetniük is kell.

Ugyanis az FTX-et vagy épp a Crypto.com-ot promótáló hírességek ellen csoportos perek is indulhatnak a befektetők részéről.

A cég felszámolását vezénylő, korábban az Enron csődeljárását is lefolytató John Ray III a múlt héten arról beszélt a képviselőház előtt, hogy aligha fog minden elveszett ügyfélpénz előkerülni az eljárás során. Az Egyesült Államokban pedig több tagállamban is vannak olyan törvények, amelyek lehetővé teszik, hogy a pénzeket visszaszerezzék azoktól is, akik nem tudták, hogy csalás történt. Így olyanok is kénytelenek voltak visszaszolgáltatni a nyereségüket, akik például időben szálltak ki Bernie Madoff piramisjátékából.

A károsultakat képviselő Adam Moskowitz szerint a hírességek regisztráció nélküli értékpapírokat reklámoztak, ezért felelhetnek a károkért. Az FTX mögé többek között Tom Brady, Steph Curry, Shaquille O’Neal, Giselle Bündchen és Naomi Oszaka álltak be. Azonban indultak perek a Bored Ape Yacht Club nevű NFT-t tukmáló Justin Bieber, Jimmy Fallon vagy épp Gwyneth Paltrow ellen is – olvasható a Hollywood Reporter összefoglalójában.

A különböző kriptotermékek reklámozása jó üzlet, így a Cápák között eredeti változatának, a Shark Tanknak az egyik szereplője,

Kevin O’Leary például elmondta, 18 millió dollárt kapott az FTX népszerűsítéséért.

Taylor Swiftet állítólag 100 millió dollárért kívánták megnyerni az időközben letartóztatott Sam Bankman-Friedék.

Az amerikai Értékpapír és Tőzsdefelügyelet (SEC) Kim Kardashian ellen vádat is emelt, miután az értéktelen EthereumMax zsetont reklámozta.

Az FTX-csőd kapcsán nemcsak a hírességeknek van okuk az aggodalomra, ugyanis a csődeljárás során ugyanis igyekeznek visszaszerezni a politikai adományokat is. Márpedig a legutóbbi választási ciklusban SBF és az FTX, valamint a cég különböző vezetői nem fukarkodtak az adományokkal, így a Financial Times számításai szerint mintegy 70 millió dollárt juttattak főként demokrata politikusok kampányaira. Ryan Salame, a cég egy másik felsővezetője pedig 24 millió dollárt adott, elsősorban a republikánusokhoz köthető politikusok és szervezetek javára.