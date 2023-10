A Booking.com online szállásközvetítő oldal egyes partnerei arról számoltak be a Guardiannak, hogy hónapok óta nem kapják meg a pénzüket. A holland cég június első felében értesítette a szállásadókat, hogy egy tervezett karbantartás miatt a kifizetéseket csak késve kapják majd meg. Az előzetesen megjelölt, július végi határidőt később elkezdte módosítani, majd a módosított határidőt is már többször meghosszabbította. Ugyan közben elkezdett fizetni is, de még mindig vannak akik hiába várják az utalást.

Az elmúlt hónapokban sok szállásadó panaszkodott a cégre.

Fotó: AFP

A probléma széles körben elterjedt Thaiföldön, Indonéziában és Európában, köztük Magyarországon is. A lapnak arról beszéltek az érintettek, hogy már nyár előtt is adódtak gondok: például egy thaiföldi vállalkozó április óta, fél éve várja 125 ezer bát (több mint 1,2 millió forint) kifizetését. Különösen frusztrálónak nevezte, hogy nehezen tudott kapcsolatba lépni a vállalattal a problémával kapcsolatban.

Ez sokakat arra késztetett, hogy más módon próbálják elérni a vállalatot, beleértve a LinkedIn üzenetküldést, a Booking csoport vezérigazgatójának címzett közvetlen e-maileket és az egyes pénzügyi dolgozók online keresését. Egy ausztrál szállásadó például hat hónap után úgy jutott a pénzéhez, hogy Facebookon felkutatta az egyik pénzügyest. Egy dán vállalkozó arra panaszkodott, hogy 10 ezer euróval tartozik neki a szállásközvetítő oldal.

Ehhez kapcsolódik, hogy a cég megszüntette ügyfélszolgálata e-mailes elérhetőségét, így csak a nyitott foglalással rendelkező felhasználók tudnak írásban kommunikálni a vállalattal, mások nem. A Guardian emlékeztet rá, hogy augusztusban a Booking 5,5 milliárd dolláros összbevételről és 1,3 milliárd dolláros nyereségről számolt be 2023 második negyedévéről, ami 27 százalékkal, illetve 51 százalékkal több mint egy évvel korábban. Ez sok pórul párt járt ügyfelet felháborított.

Magyarországon is sokan érintettek a botrányban, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is elkezdte vizsgálni, hogy a Booking.com visszaélt-e az erőfölényével a magyar vállalkozásokkal szemben, majd elindította az ágazati vizsgálatot, aminek során a GVH razziát tartott a cég budapesti irodájában. Az eset Európa-szerte problémát okozott, még az Európai Parlament és az Európai Bizottság is reagált a botrányra.