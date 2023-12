A várakozásoknak megfelelően továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat a Standard & Poor’s, a hitelminősítő péntek esti jelentésében a stabil kilátáson sem változtatott.

Magyarország befektetésre ajánlott kategóriában van mindhárom cégnél.

Fotó: Anadolu via AFP

A döntésnek komoly tétje volt, mint ahogy pénteken az Erste elemzői írták: egy kilátás rontás is már csak egy hajszállal választana el bennünket a befektetésre nem ajánlott kategóriától, amely számos alapot arra késztethetne, hogy eladja a magyar állampapírjait. Ugyanis sok esetben az kritérium, hogy az alap csak befektetési fokozatú papírokat tarthat.

A hitelminősítők bizalma töretlen a magyar gazdaságban – így reagált a Pénzügyminisztérium (PM) közleményében a döntésre. A tárca szerint a New York-i székhelyű hitelminősítő kedvezően értékelte az gyors csökkentését, a forint stabilizálását, valamint a folyó fizetési mérleg egyenlegének javítását. Értékelésükben úgy vélik, ezek a tényezők csökkentették a Magyarországot övező kockázatokat - szögezte le a tárca.

A GFM üdvözölte a hitelminősítő döntését A kormány intézkedései hatékonyak és eredményesek voltak, azoknak köszönhetően a magyar gazdaság a jelenlegi nehéz helyzetben is stabil lábakon áll – így reagált a Nagy Márton által vezetett Gazdaságfejlesztési Minisztérium a Standard and Poor’s döntésére. Töretlen a bizalom a magyar gazdaság felé, az államadósság csökkenő pályán van, az ikerdeficit megszűnt, a külkereskedelmi termékforgalom pedig újra többletet mutat – írták.

Magyarország évek óta a befektetésre ajánlott kategóriában van

Magyarország 2016 óta folyamatosan befektetésre ajánlott kategóriában van, azonban az elmúlt évek kedvező folyamatai után a járványhelyzet, majd az orosz–ukrán háború elhúzódó hatásai láthatóvá váltak idehaza is, amelyekre a hitelminősítők is reagáltak 2023 elején. A Standard and Poor’s az év elején leminősítette Magyarországot, és a korábbi BBB kategóriából BBB– kategóriába vágta vissza hazánk adósságbesorolását.

Ezzel a befektetése ajánlott sáv legaljára kerültünk, egy fokozatra a bóvlitól. Júniusban nem változtatott az ország államadósság-besorolásán a Fitch Ratings, a londoni székhelyű hitelminősítő intézet továbbra is BBB osztályzatot tart érvényben, viszont negatív kilátással, ami

egy esetleges leminősítést vetíthet előre 1-1,5 éves időtávon.

A Fitch júniusi felülvizsgálata során negatívumként értékelte a magas államadósságot, az unortodox fiskális és monetáris politika mellett a romló kormányzási mutatókat, azt viszont pozitívumnak tartotta, hogy a BBB besorolású országokhoz képest erősebbek a strukturális mutatók, a gazdasági növekedést a beruházások táplálják, és folyamatos az FDI-beáramlás.

A Moody’s szeptemberi értékelésében ugyancsak meghagyta a Ba2 besorolásunkat stabil kilátás mellett, vagyis az amerikai cégnél áll a legjobban a magyar adósságosztályzat. A Moody’s hosszabban írt arról, hogy miért tartotta fenn Magyarország osztályzatát. Szerinte a középtávú növekedési kilátások szilárdak, rendelkezésre áll a szakképzett munkaerő és az EU országai közül itt az egyik legmagasabb a munkaerő-termelékenység és szilárd a gazdasági infrastruktúra.

A dokumentum a kockázatok között rögzíti Magyarország orosz energiafüggőségét, kiemelik ugyanakkor, hogy ezen a téren jelentős javulást történt a 2022-es évhez képest, amelyet a fizetési mérleg javulása is tükröz. A kihívások közé sorolják továbbá az Európai Bizottsággal meglévő politikai vitákat, azonban a Moody’s elemzői úgy látják, hogy Magyarország hozzájut a neki járó források túlnyomó részéhez.

A kifizetések további jelentős késedelme vagy a kifizetések tartós felfüggesztése nehezítené Magyarország rövid és középtávú gazdasági növekedését. Felhívták a figyelmet rá, hogy Magyarországnak kedvezőtlen a demográfiai profilja, ami szintén kihat a közép- és hosszú távú növekedési kilátásokra.

A mai döntés azt jelenti, hogy a magyar gazdaság úgy vészelheti át a hitelminősítői szempontból talán legnehezebb 2023-as évet, hogy továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában van mindhárom cégnél. Jövő héten, december 15-én a Fitch Ratings mond ítéletet a magyar kilátásokról, de az elemzők nem számítanak leminősítésre.