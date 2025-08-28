Fejüket fogják a vármegyékben a Tisza-adó miatt, számolgatják a fenyegető veszteségeket

Progresszív rendszert vezetne be a személyi jövedelemadóban kormányra kerülése esetén a Tisza Párt, leváltva a 15 éve működő egyszerű rendszert, amelyben már sok éve egységesen 15 százalék az adóráta. Csak napokkal ezelőtt derült ki Magyar Péter ellenzéki pártjának terve, a vármegyékben máris számolgatnak, hogy járnának vele. A bevezetendő új adókulcsoknak nem ugyanaz lenne a hatása mindenhol, hiszen a jövedelmi viszonyok eltérőek. A Tisza-adó egy főre jutó éves cehje a vármegyékben százezer forint körül indul, és akár a többszörösére mehet fel. Az idő tovább növeli.

A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint – amelyeket az Index szellőztetett meg kedden, egy belső dokumentumot bemutatva – egy szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, a legfelső adókulcs pedig 33 százalékos lenne. Ez azt jelenti, hogy szinte mindenki többet adózna, amiből az állam a becslések szerint ezermilliárdos nagyságrendben szedne be több adót a dolgozóktól. Pontosan kiszámolni nem lehet, több okból:

Ez nem biztos bevétel, egy ilyen váltás ugyanis megfordítaná a gazdaság kifehéredésének az elmúlt másfél évtizedben látott folyamatát, megjósolhatatlan számban terelve vissza tömeget a feketegazdaságba.

A megcélzott elvonás sokkal több is lehet a most számítottnál, legalább kétféle okból:

1. A magyar bérek gyorsan növekednek, ami később még nagyobb plusz elvonást jelent.

2. Többkulcsos szja-t akár úgy is be lehet vezetni, hogy a magasabb kulcs nem a jövedelemnek csak egy bizonyos határ feletti részére vonatkozik, hanem az egészre. Egy kormányzat ezt is megteheti, ha még magasabb bevételt céloz, amiből valamely egyéb célt finanszírozna, például az áfa a baloldalon szintén rég sürgetett csökkentését.

A vármegyék számait már csak azért is érdemes tanulmányozni, mert a kiszivárgás nyomán érdemes feléleszteni a régi vitát, és latra vetni, mely gazdaságnak melyik fajta adórendszer felel meg, mi tekinthető igazságosnak. A reakciókból kitűnik: a nagyobb elvonást szinte mindenkitől általában a szegénység egyenlőségének tekintjük, még úgy is ha a nagyobb jövedelműektől még többet vonnak el.