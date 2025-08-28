Fejüket fogják a vármegyékben a Tisza-adó miatt, számolgatják a fenyegető veszteségeket

Progresszív rendszert vezetne be a személyi jövedelemadóban kormányra kerülése esetén a Tisza Párt, leváltva a 15 éve működő egyszerű rendszert, amelyben már sok éve egységesen 15 százalék az adóráta. Csak napokkal ezelőtt derült ki Magyar Péter ellenzéki pártjának terve, a vármegyékben máris számolgatnak, hogy járnának vele. A bevezetendő új adókulcsoknak nem ugyanaz lenne a hatása mindenhol, hiszen a jövedelmi viszonyok eltérőek. A Tisza-adó egy főre jutó éves cehje a vármegyékben százezer forint körül indul, és akár a többszörösére mehet fel. Az idő tovább növeli.
A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint – amelyeket az Index szellőztetett meg kedden, egy belső dokumentumot bemutatva – egy szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, a legfelső adókulcs pedig 33 százalékos lenne. Ez azt jelenti, hogy szinte mindenki többet adózna, amiből az állam a becslések szerint ezermilliárdos nagyságrendben szedne be több adót a dolgozóktól. Pontosan kiszámolni nem lehet, több okból:
1. A magyar bérek gyorsan növekednek, ami később még nagyobb plusz elvonást jelent.
2. Többkulcsos szja-t akár úgy is be lehet vezetni, hogy a magasabb kulcs nem a jövedelemnek csak egy bizonyos határ feletti részére vonatkozik, hanem az egészre. Egy kormányzat ezt is megteheti, ha még magasabb bevételt céloz, amiből valamely egyéb célt finanszírozna, például az áfa a baloldalon szintén rég sürgetett csökkentését.
A vármegyék számait már csak azért is érdemes tanulmányozni, mert a kiszivárgás nyomán érdemes feléleszteni a régi vitát, és latra vetni, mely gazdaságnak melyik fajta adórendszer felel meg, mi tekinthető igazságosnak. A reakciókból kitűnik: a nagyobb elvonást szinte mindenkitől általában a szegénység egyenlőségének tekintjük, még úgy is ha a nagyobb jövedelműektől még többet vonnak el.
Mindez "adófilozófia", amely azonban a hétköznapi adózó számára könnyen megfogható. A Dunántúli Napló idéz egy fiatal anyukát:
Nem biztos, hogy igazságos, ha pont azokat büntetik, akik tanultak, dolgoznak és többet keresnek. Inkább a kiadásokat kéne csökkenteniük, nem újabb terheket kitalálni.
A 'magas szja + alacsonyabb áfa' elméletben azokban az országokban működik, ahol a versenyképesség és a jómód szintje már lehetővé teszi a jóléti állam fenntartását, és ezzel csökkentenék a jövedelmi különbségeket. Ez a gondolkodás az egyre versenyképtelenebb Európa több országában is akár éveken belül megkérdőjeleződhet, ráadásul elvándorlásra ösztönöz és adóelkerülésre: az szja könnyebben elkerülhető, mint az áfa. A 'magas áfa + alacsony személyi jövedelemadó" kombinációja ott működik jól, ahol a munkára ösztönöznének, a versenyképességet javítanák és fehérítenék a gazdaságot.
A fent idézett anyuka kritikája mellett a vármegyei számokat böngészve az is elgondolkodtató: fizessen-e valaki sokkal több adót egyszerűen azért, mert az ország egy másik részében él? Segíti-e a lemaradt régiók felzárkóztatását, ha mindenütt többet vonnak el, és érdemes-e visszacsinálni a fizetésemelést olyan szakmákban, amelyeket azért tettünk jólfizetetté, hogy megtartsuk az ott dolgozókat?
Jó példa rá a munkaerőre folytonosan szomjazó Győr-Moson-Sopron, érdemes-e magasabb elvonással büntetni egy olyan régiót, ahol a munkavállalók az ország legjobban keresői közé tartoznak.
Itt a bruttó havi átlagkeresete az első félévben 730 243 forint volt, ezzel a vármegyék rangsorában az első helyen áll, jócskán megelőzve a második Komárom-Esztergomot
Magyar Péterék adóterve alapján évente 263 404 forinttal fizetne többet egy Győr-Moson-Sopron-i átlagadózó, és havonta 21 950 forinttal rövidülne meg egy átlagos kereső pénztárcája – számolta a Kisalföld.
A már említett, kevésbé "jól eleresztett", ámbár felzárkózóban lévő Baranyában átlagosan évi 150 ezer forint mínuszt jelentene a Tisza-adó. A déli vármegyében a nettó átlagkereset évi 148 132 forinttal,
havi bontásban pedig 12 344 forinttal lenne kevesebb. A pécsiek ki is fejezték: ennek nem nagyon örülnének. Ha Győr-Moson-Sopronban még nagyobb az elvonás, az ezen vajmi keveset változtatna.
A szomszéd Somogyban évi több mint 120 ezret venne ki a dolgozók zsebéből a Tisza-adó: a most 1 millió 13 ezer 184 forintos átlagos éves szja a Tisza-rendszerben 1 millió 136 ezer 11 forint lenne, tehát egy évben 122 ezer 827 forinttal jutna kevesebb egy átlagos keresőnek, egy hónapban pedig 10 ezer 236 forinttal.
A harmadik dél-dunántúli vármegyében, Tolnában az átlagos éves bruttó átlagkereset 6 680 592 forintról 6 480 426-ra csökkenne, a különbség több mint 200 ezer forint.
Régi lemez ez, amit már láttunk korábban is. Nem értek egyet azzal, hogy a gazdagoktól vegyünk el és a szegényeknek adjuk, ez sosem vezet jóra. Egy országot vezetni nem könnyű, nekik pedig nulla tapasztalatuk van
– idéz egy helyi megszólalót, Boros Józsefet a Tolna Vármegyei Hírportál.
Keletebbre, Csongrád-Csanád vármegyében, ahol az első negyedévben a bruttó átlagbére 583 454 forint volt, Magyar Péter adója havonta bruttó 11 676 forinttal kevesebb jövedelmet jelentene, ami éves szinten bruttó 140 112 forintos csökkenés. Még keletebbre, Békés vármegyében az első félévi havi bruttó átlagkeresetből, 522 ezer 35 forintból jelenleg 78 305 forint az szja, a Tisza-verzióban azonban 85 681 forintot tenne ki: havi 7376 , évi közel 90 ezer forint plusz teher. Itt sem volna vigasz, ha Győrben sokkal több az elvonás, mint Békéscsabán.
De már Bács-Kiskunban is sokkal több: itt, ahol 591 647 forint az átlagkereset – tehát több mint Békésben, de azért nem nagyságrendileg – már 146 ezer forintnyi többletadót fizetnének fejenként. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, ahol ugyanakkora plusz elvonás vonatkozna az átlagbérre, mint a 562 300 forintos országos mediánbérre, körülbelül havi tízezer forinttal fizetne többet egy munkavállaló. Legrosszabbul többek között az orvosok, mérnökök, bírák, mentőtisztek járnának – írja a szoljon.hu. A 33 százalékos adórátába eső fizetéseken ugyanis megugorna a teher, amivel például "az orvosok esetében gyakorlatilag annullálnák a közelmúltbeli bérrendezésüket".
Borsod-Abaúj-Zemplénben, ahol a bruttó átlagkereset 558 ezer 647 forintból most 83 ezer 797 forint az szja, ez 93 735 forintra emelkedne: egy év alatt 120 ezer forintot vennének ki egy átlagkereső zsebéből. Hajdú-Biharban még nagyobb, 13 ezer forinttal több lenne a havi, és 156 ezerrel az éves elvonás. Hevesben az átlagbért kereső 15 ezer forint plusz adót fizetne havonta, és a helyi lap szerint a bányászati, energiaipari szellemi munkakörben dolgozók ennél még többet veszítenének. Az egyáltalán nem módos Nógrádban az eddigi havi 79 ezer 957 forint szja helyett 88 ezer 151 forint elvonással szembesülnének.
A Dunántúlra visszakanyarodva, a módos Komárom-Esztergomban majdnem 20 ezer forint lenne a havi ráfizetés a Tisza vonalán haladva.
Minden megyét nem veszünk sorra, Fejér vármegye azért érdekes még, mert a helyi hírportál az első negyedévre és az első félévre is kiszámolta, mennyi lenne a Tisza-adó plusz elvonása. Ez pedig kiválóan szemlélteti, hogy ahogy az idő halad és a magyar bérek növekednek, a Tisza-program még többet és még többet von el: megsápolja egyéni gyarapodásunkat, és akkor majd azt kérdezhetjük: minek igyekezni?
Az első negyedévi bruttó átlagkeresetből, 648 237 forintból még csak havi alig több mint 16 ezer forint lenne a Tisza-elvonás. Az első félévi magasabb 666 517 forintból már 17 490 forint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.