Versenyképesség, fehérgazdaság: nem véletlenül működik az egykulcsos adórendszer – a Tisza-terv bevezetése katasztrófához vezetne

Az elmúlt évtizedben az egykulcsos adórendszer Magyarország gazdasági stabilitásának egyik fontos pillére lett. Bevezetésekor a cél egy átláthatóbb, kevésbé kijátszható rendszer megteremtése volt, amely csökkenti a feketegazdaság súlyát, és erősíti a munkavégzés ösztönzőit. A most kiszivárgott tervek szerint azonban a Tisza Párt ismét többkulcsos modellt, konkrétan háromsávos személyi jövedelemadót vezetne be – ezzel alapjaiban írná át az eddigi gazdasági logikát – írta a Magyar Nemzet.

A Tisza Párt terve ellenére az egykulcsos adórendszer egyszerűsége és kiszámíthatósága jelentős versenyelőnyt ad Magyarországnak / Fotó: Shutterstock

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint ugyan nincs univerzálisan tökéletes adórendszer, de a sávos modell számos veszélyt hordoz. A magasabb kulcsok mellett a munkavállalók és a munkáltatók is sokkal inkább érdekeltek a jövedelmek eltitkolásában, ami erősíti a szürkegazdaságot.

Ez különösen Magyarország számára lenne visszalépés, hiszen az egykulcsos rendszer egyik legnagyobb eredménye éppen a gazdaság fehéredése volt.

A többkulcsos modell másik hátránya a béremelési hajlandóság visszaesése. Ha egy dolgozó a magasabb kulcsba kerül, a fizetésemelés egy részét rögtön elviszi az adó. Ez demotiválja a munkavállalót, és a munkáltató számára is indokolatlan pluszköltséget jelent. Ezzel éppen azokat a legképzettebb szakembereket sújtanák, akik a leginkább hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez – vagyis a rendszer pont a versenyképességet büntetné.

Nem elhanyagolható az adminisztráció kérdése sem: a bonyolultabb adórendszer többletterhet ró az adófizetőkre és az államra egyaránt. Ráadásul a sávokat évente újra kellene kalibrálni a béremelkedésekhez, különben könnyen előállhat a „hideg progresszió”, amikor a munkavállaló reáljövedelme csökken a látszólagos béremelés után.

Kipróbált és sikeres az egykulcsos adórendszer

Európában valóban többségben van a sávos adózás, de a keleti tagállamok tapasztalatai azt mutatják: az egykulcsos rendszer versenyképességi előnyt jelenthet. Magyarország mellett Észtország, Románia és Bulgária is kitart mellette. Észtország például 1994 óta alkalmazza, és a digitális gazdaság egyik mintapéldájává vált. Nem véletlen, hogy ezekben az országokban a vállalkozások és a munkavállalók is átláthatóbb környezetben működhetnek.