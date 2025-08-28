Deviza
Oeconomus Gazdaságkutató Alapaítvány
Versenyképesség, fehérgazdaság: nem véletlenül működik az egykulcsos adórendszer – a Tisza-terv bevezetése katasztrófához vezetne

A többkulcsos modell visszahozása a gazdaság fehéredését és a béremeléseket is visszavetheti. Ezzel szemben az egykulcsos adórendszer egyszerűsége és kiszámíthatósága jelentős versenyelőnyt ad Magyarországnak.
VG
2025.08.28., 11:51
Fotó: Shutterstock

Az elmúlt évtizedben az egykulcsos adórendszer Magyarország gazdasági stabilitásának egyik fontos pillére lett. Bevezetésekor a cél egy átláthatóbb, kevésbé kijátszható rendszer megteremtése volt, amely csökkenti a feketegazdaság súlyát, és erősíti a munkavégzés ösztönzőit. A most kiszivárgott tervek szerint azonban a Tisza Párt ismét többkulcsos modellt, konkrétan háromsávos személyi jövedelemadót vezetne be – ezzel alapjaiban írná át az eddigi gazdasági logikát – írta a Magyar Nemzet.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint ugyan nincs univerzálisan tökéletes adórendszer, de a sávos modell számos veszélyt hordoz. A magasabb kulcsok mellett a munkavállalók és a munkáltatók is sokkal inkább érdekeltek a jövedelmek eltitkolásában, ami erősíti a szürkegazdaságot. 

Ez különösen Magyarország számára lenne visszalépés, hiszen az egykulcsos rendszer egyik legnagyobb eredménye éppen a gazdaság fehéredése volt.

A többkulcsos modell másik hátránya a béremelési hajlandóság visszaesése. Ha egy dolgozó a magasabb kulcsba kerül, a fizetésemelés egy részét rögtön elviszi az adó. Ez demotiválja a munkavállalót, és a munkáltató számára is indokolatlan pluszköltséget jelent. Ezzel éppen azokat a legképzettebb szakembereket sújtanák, akik a leginkább hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez – vagyis a rendszer pont a versenyképességet büntetné.

Nem elhanyagolható az adminisztráció kérdése sem: a bonyolultabb adórendszer többletterhet ró az adófizetőkre és az államra egyaránt. Ráadásul a sávokat évente újra kellene kalibrálni a béremelkedésekhez, különben könnyen előállhat a „hideg progresszió”, amikor a munkavállaló reáljövedelme csökken a látszólagos béremelés után.

Kipróbált és sikeres az egykulcsos adórendszer 

Európában valóban többségben van a sávos adózás, de a keleti tagállamok tapasztalatai azt mutatják: az egykulcsos rendszer versenyképességi előnyt jelenthet. Magyarország mellett Észtország, Románia és Bulgária is kitart mellette. Észtország például 1994 óta alkalmazza, és a digitális gazdaság egyik mintapéldájává vált. Nem véletlen, hogy ezekben az országokban a vállalkozások és a munkavállalók is átláthatóbb környezetben működhetnek.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmánya szerint az egykulcsos adó

  • nemcsak az adócsalást mérsékli;
  • hanem a növekvő jövedelmeket is ösztönzően kezeli.

Ez hosszabb távon erősebb gazdasági teljesítményhez, élénkebb fogyasztáshoz és nagyobb versenyképességhez vezethet.

A vita tehát nem pusztán technikai részletkérdés: Magyarország gazdasági modelljének alapját érinti. A többkulcsos rendszer rövid távon népszerű politikai ígéret lehet, de hosszú távon a gazdaság dinamizmusát és a tisztességes adófizetőket sújtaná. Az egykulcsos rendszer ezzel szemben bizonyított: egyszerű, átlátható és a versenyképesség egyik biztosítéka.

Kiderült Magyar Péterék új adóterve: súlyos megszorítások jönnének a középosztálynak – Nagy Márton kemény üzenetet küldött

A kormány szerint a Tisza Párt új adóterve drasztikus megszorítást hozna, amely leginkább a középosztályt és a családokat sújtaná. Nagy Márton úgy véli, ez a Gyurcsány–Bajnai időszak módszereinek visszatérése.

 

