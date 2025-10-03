Deviza
Kiszabadult az orosz árnyékflotta óriáshajója a franciák kezéből: a Boracay máris olajat szállít

Hat napnyi kényszerpihenő után újra kihajózott a francia partoktól az orosz árnyékflotta egyik tankere, amelyet a hatóságok szankciós gyanú és tengeri szabálysértések miatt tartóztattak fel. Bár az orosz olajtanker folytathatja útját, a kapitány bíróság elé állhat, az ügy pedig jelzésértékű lépés az EU és Moszkva közötti energiaháborúban.
VG/MTI
2025.10.03., 20:27

Péntek hajnalban ismét útnak indult a Boracay nevű, benini zászló alatt hajózó orosz olajtanker, amelyet a francia hatóságok még a breton partoknál kényszerítettek kikötésre. A 244 méteres óriást a múlt szombaton vontatták Saint-Nazaire kikötőjébe, miután a francia ügyészség eljárást indított a hajó papírjai körüli szabálytalanságok és „ellenszegülés” miatt.

Unmaneuverable oil tanker in Sassnitz orosz olajtanker
A francia hatóságok feltartóztatták, majd elengedték az orosz olajtankert, amely uniós szankciók megsértésével szállított rakományt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Marine Traffic adatai szerint a tanker délnyugati irányba hajózik, és ismét a Szuezi-csatorna felé tart, vagyis visszaállt eredeti útvonalára. Ez a Primorszkból induló és az indiai Vadinar finomítójába tartó szállítmányt jelent, amely a francia nyomozók szerint „jelentős olajrakományt” visz magával.

A hajót elengedték, de nem ússza meg a legénysége

A hajó kapitánya és másodtisztje – mindketten kínai állampolgárok – rövid őrizet után péntek hajnalban térhettek vissza a fedélzetre. A bresti ügyészség ugyanakkor jelezte: a parancsnoknak 2026 februárjában bíróság elé kell állnia „ellenszegülés” vádjával. A másodtiszt ellen nem indult eljárás.

Az ügy súlyos diplomáciai következményekkel járhat, mivel a Boracay az orosz árnyékflotta része, amelyet az uniós szankciók megkerülésére használnak. Az EU szerint 444 hajó tartozik ebbe a hálózatba, amelyek naponta 10–15 alkalommal haladnak el a francia partok közelében. 

Emmanuel Macron francia elnök koppenhágai nyilatkozata szerint a flotta üzemeltetése több mint 30 milliárd eurót hoz Oroszországnak, és közvetlenül a háború finanszírozását szolgálja.

A Boracay ráadásul nemcsak olajszállítás miatt került reflektorfénybe. A The Maritime Executive szerint kapcsolatba hozták a Dánia feletti drónos incidenst is, amely a múlt héten megbénította a légiforgalmat. Bár a portál szerint a drónok akár a hajóról is indulhattak, Macron óvatosságra intett, és hangsúlyozta: egyelőre nem áll rendelkezésre meggyőző bizonyíték.

7 perc
2 perc
3 perc
