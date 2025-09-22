Deviza
Mi lesz az amerikai tech szektorral az indiai vendégmunkások nélkül? - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Az amerikai elnök megnehezítené a külföldi, köztük az indiai vendégmunkások számára az amerikai vízumszerzést. A részvénypiac viszont aggódik, mert a technológiai szektorban rengeteg indiai szakember dolgozik.
D. GY.
2025.09.22., 07:33

Emelkedett kissé a részvénypiac a hétfői ázsiai kereskedelemben, a befektetők a Fed múlt heti kamatcsökkentése után az amerikai monetáris politika következő lépéseit latolgatják, stabil maradt a dollár. Donald Trump elnök bevándorlásellenes szigorítása a munkavállalói vízumok terén azonban visszafogta a hangulatot.

részvénypiac
A részvénypiac aggódik, hogy mi lesz a technológiai szektorral, ha Trump megszigorítja az indiaiak bevándorlását / Fotó: AFP

A figyelem elsősorban az indiai és technológiai részvényekre irányul, miután a Trump-kormány pénteken közölte: évi 100 ezer dollárt kérne a vállalatoktól az új H-1B munkavállalói vízumokért. Ez súlyos csapás lehet a technológiai szektornak, amely nagymértékben támaszkodik az Indiából és Kínából érkező szakképzett munkaerőre.

  • Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései enyhén gyengültek a korai kereskedésben, az S&P futures 0,1 százalékkal esett. 
  • Az MSCI legszélesebb ázsiai és csendes-óceáni részvényindexe (amely azonban a japán mutatókat nem tartalmazza) 0,09 százalékkal erősödött. 
  • A tokiói Nikkei index 1 százalékkal emelkedett a pénteki süllyedés után. 

India büntetésben van

India 283 milliárd dolláros informatikai szektora, amely bevételének több mint felét az Egyesült Államokból szerzi, rövid távon valószínűleg megszenvedi az indiai–amerikai kapcsolatok romlását. Trump múlt hónapban 50 százalékra duplázta az indiai importáruk vámját, részben Újdelhi orosz olajvásárlásai miatt. 

Mindez elsősorban a működési költségekre és a nyereséghányadra jelent kockázatot. Nyilvánvalóan némileg megemelheti a béreket és a munkaerőköltségeket is 

mondta a Reutersnek Kyle Rodda, a Capital.com vezető pénzügyi elemzője. „A technológiai cégek ráadásul abba a helyzetbe kerülhetnek, hogy büntetőintézkedésekkel kell szembenézniük, ha a munkaerőt kiszerveznék külföldre, félő, hogy az Egyesült Államokban nem találnak elegendő dolgozót.”

Az amerikai jegybank várható lépéseit latolgatja a részvénypiac

Makrogazdasági fronton a befektetők továbbra is arra kíváncsiak, merre halad az amerikai monetáris politika, miután a Fed múlt héten kamatot csökkentett, de jelezte, hogy a jövőben csak fokozatos lazítás várható. A héten több döntéshozó is felszólal, 

pénteken érkeznek a Fed által preferált inflációs mutatók, amelyek meghatározhatják a rövid távú kamatkilátásokat.

Az IG piaci elemzője, Tony Sycamore szerint a fogyasztási kiadások áralakulását mérő PCE árindex 

  • havi alapon 0,2 százalékkal emelkedhet, így az éves ráta 2,9 százalékon maradna – ugyanazon a szinten, mint júliusban, 
  • meghaladva az áprilisi 2,6 százalékos mélypontot. 
  • A kereskedők az év végéig összesen 44 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak.

Ez egyelőre felfelé hajtja a dollárt. A dollárindex, amely az amerikai devizát hat másik devizával szemben méri, 97,716 ponton állt. „A dollár pályája nem egyértelmű, és egyre inkább vita tárgya, hogy rövid távon merre is tart. Elképzelhető, hogy a múlt hét végén látott pozitív dollármozgás tovább folytatódhat” – mondta Chris Weston, a Pepperstone kutatási vezetője. 

A héten hatalmas mennyiségű amerikai állampapír kerül piacra, és sok Fed-tisztviselő felszólalása is várható, a kötvényhozamok irányíthatják a dollárárfolyamot

– tette hozzá.

Erősödhet a jen, kamatot emelhet a Bank of Japan

  • A japán jen kissé gyengült, 148,20-as szinten az amerikai dollárral szemben, miután pénteken erősödött a japán jegybank szigorú hangvételű döntése nyomán – két igazgatótanácsi tag is a kamatok emelésére szavazott. 
  • A jegybank ugyan 0,5 százalékon tartotta a rövid távú kamatokat, két tag azonban 0,75 százalékra való emelésüket indítványozta. A piac ezt a hitelköltségek közeljövőbeli emelésének előjelének tekinti. 

Ennek nyomán felerősödtek a jövőbeni kamatemelések és a magasabb japán államkötvényhozamokkal kapcsolatos várakozások, a befektetők erősebb jenre is számítanak, ami rövid távon nem a legjobb hír a japán részvények és kötvények számára 

– mondta Vasu Menon, az OCBC Bank befektetési stratégiáért felelős ügyvezető igazgatója. 

  • Az árupiacon az olajárak kismértékben emelkedtek a korai kereskedésben: a Brent nyersolaj határidős ára 0,3 százalékkal 66,89 dollárra drágult hordónként, 
  • az amerikai WTI pedig 0,35 százalékkal 62,9 dollárra erősödött. 
  • Az azonnali piacon az arany ára 0,24 százalékkal 3692,79 dollárra emelkedett unciánként, alig elmaradva a múlt héten elért rekordszinttől.
Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
730 cikk

 

