Németország rendelkezik a világ egyik legnagyobb lítiumkészletével, amely 43 millió tonna lítium-karbonát-egyenértéknek felel meg – közölte a német Neptune Energy.
A szóban forgó lítiumkészlet Észak-Szász-Anhalt tartomány Altmark régiójában található, amely 55 éves hagyományokkal rendelkezik a földgáztermelés terén.
Andreas Scheck, a Neptune Energy vezérigazgatója kijelentette, hogy az értékelés rávilágít a vállalat szász-anhalti engedélyezett bányászterületeinek jelentős potenciáljára.
Ez lehetővé teszi számunkra, hogy nagyban hozzájáruljunk a kritikus fontosságú nyersanyag, a lítium német és európai ellátási piacához
– mondta.
A tartományban található Altmark-medence a németországi földgázkitermelés egyik legfontosabb helyszíne. Ez a terület egykor Európa legnagyobb gázmezőinek egyike volt, és része a Perm-medencének, amely Észak-Németországon át Oroszországig, Ukrajnáig és Lengyelországig terjed.
A Neptune Energy és elődvállalatai 1969 óta használják ki a régió geológiai erőforrásait. A legfrissebb adatok szerint az Altmark gázmező sóoldatai erősen mineralizáltak, és nagy mennyiségben tartalmazzák az értékes lítiumot. A Sproule ERCE vállalat összesen 43 millió tonna lítium-karbonáttal egyenértékű mennyiséget igazolt a területen.
Ez azt jelenti, hogy a világ jelenleg egyik legnagyobb projektalapú lítiumkészlete Észak-Szász-Anhaltban található
– nyilatkozta a Neptune Energy.
Immár a lítium sem aduász Kijev kezében
A közvetlen lítiumkitermelési módszer minimálisra csökkenti a környezeti hatást, amiért a Neptune Energy a fosszilis tüzelőanyagokról az akkumulátorokhoz használt anyagokra helyezi át a hangsúlyt. A nyílt bánya vagy párolgási tavak helyett a cég a föld alatti sós vízből történő közvetlen lítiumkitermelés módszerét fogja alkalmazni.
Ez a technika minimálisra csökkenti a földhasználatot és a környezeti hatást, ioncserélő és adszorpciós folyamatokra támaszkodva izolálja a lítiumot a sós vízből.
A nagy mennyiségű német lítium felfedezése megváltoztathatja Európa szerepét a globális elektromos járművek és akkumulátorok ellátási láncában. A 43 millió tonnás erőforrásalap Németországot az elektromos járművek akkumulátorainak gyártásához szükséges lítium egyik fő szállítójává teszi.
