Megtalálták a világ egyik legnagyobb lítiumlelőhelyét: Európában van, és ez mindent megváltoztat az elektromos autók gyártásában

Németországban hatalmas mennyiségű lítiumot találtak a földben. Az új lítiumbányászati innovációknak köszönhetően környezettudatosabban nyerhetik ki a fémet a földből, és a német elektromos autók akkumulátorpiacát elárasztja a hazai nyersanyag.
VG
2025.10.03., 19:28

Németország rendelkezik a világ egyik legnagyobb lítiumkészletével, amely 43 millió tonna lítium-karbonát-egyenértéknek felel meg – közölte a német Neptune Energy. 

Coal,Loading,At,Open,német, lítium, fém, bányászat,Mining,Site,Yellow,Truck,Industry, bánya, orosz bánya Az Egyesült Államok az orosz ritkaföldfémek iránt is érdeklődik
A lítiumbányászat rendkívül környezetszennyező iparág, ennek hatását a német lelőhelyen csökkenteni fogják / Fotó: Parilov

A szóban forgó lítiumkészlet Észak-Szász-Anhalt tartomány Altmark régiójában található, amely 55 éves hagyományokkal rendelkezik a földgáztermelés terén.

Nem volt hiába a kutatás a lítium után

Andreas Scheck, a Neptune Energy vezérigazgatója kijelentette, hogy az értékelés rávilágít a vállalat szász-anhalti engedélyezett bányászterületeinek jelentős potenciáljára. 

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy nagyban hozzájáruljunk a kritikus fontosságú nyersanyag, a lítium német és európai ellátási piacához

– mondta.

A tartományban található Altmark-medence a németországi földgázkitermelés egyik legfontosabb helyszíne. Ez a terület egykor Európa legnagyobb gázmezőinek egyike volt, és része a Perm-medencének, amely Észak-Németországon át Oroszországig, Ukrajnáig és Lengyelországig terjed. 

A Neptune Energy és elődvállalatai 1969 óta használják ki a régió geológiai erőforrásait. A legfrissebb adatok szerint az Altmark gázmező sóoldatai erősen mineralizáltak, és nagy mennyiségben tartalmazzák az értékes lítiumot. A Sproule ERCE vállalat összesen 43 millió tonna lítium-karbonáttal egyenértékű mennyiséget igazolt a területen. 

Ez azt jelenti, hogy a világ jelenleg egyik legnagyobb projektalapú lítiumkészlete Észak-Szász-Anhaltban található 

– nyilatkozta a Neptune Energy.

Immár a lítium sem aduász Kijev kezében

A környezeti hatásokra nagy hangsúlyt fektetnek

A közvetlen lítiumkitermelési módszer minimálisra csökkenti a környezeti hatást, amiért a Neptune Energy a fosszilis tüzelőanyagokról az akkumulátorokhoz használt anyagokra helyezi át a hangsúlyt. A nyílt bánya vagy párolgási tavak helyett a cég a föld alatti sós vízből történő közvetlen lítiumkitermelés módszerét fogja alkalmazni. 

Ez a technika minimálisra csökkenti a földhasználatot és a környezeti hatást, ioncserélő és adszorpciós folyamatokra támaszkodva izolálja a lítiumot a sós vízből.

Új remény az elektromos járművek akkumulátorainak

A nagy mennyiségű német lítium felfedezése megváltoztathatja Európa szerepét a globális elektromos járművek és akkumulátorok ellátási láncában. A 43 millió tonnás erőforrásalap Németországot az elektromos járművek akkumulátorainak gyártásához szükséges lítium egyik fő szállítójává teszi.

