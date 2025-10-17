Máris itt van Brüsszel bosszúja a 14. havi nyugdíj bevezetése miatt? Az EU reformja nagyon nem fog tetszeni a magyar kormánynak – súlyos pénzbüntetés fenyeget

Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy a következő, 2000 milliárd eurós uniós költségvetés kifizetéseit a nyugdíjreformhoz köti. Az Európai Unió végrehajtó szerve ezzel védené meg a tagállamok pénzügyeit a közelgő demográfiai válság hatásaitól – értesült a Politico több magas rangú uniós tisztviselőtől.

Az Európai Bizottság nyugdíjreformhoz kötné az uniós pénzek kifizetését / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az Európai Bizottság nyugdíjreformhoz kötné az uniós pénzek kifizetését

Az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi jogalkotási részlegei olyan jogszabálytervezeten dolgoznak, amely az egyes országok állami nyugdíjrendszereit úgy erősítené meg, hogy nyugdíj-megtakarítási politikákat (CSR-eket) javasolnának a tagállamoknak az évente esedékes országspecifikus ajánlásokban.

Ha az államok ezeket figyelmen kívül hagynák, akkor nem kapnák meg az összes, részükre elkülönített uniós pénzt a 2028-ban induló hétéves költségvetésből.

„A mi feladatunk a bizottságban az, hogy segítsük a nehéz döntések meghozatalát az országoknak. A CSR-ek erre kiválóan alkalmasak lennének, mivel összekapcsolják a reformokat a beruházásokkal” – mondta az egyik magas rangú tisztviselő a brüsszeli lapnak.

Az idősödő társadalmakban egyre kevesebb dolgozó adója finanszírozza az egyre több nyugdíjas teljes megélhetését

Az Európai Unióban egyszerre jellemző a magas államadósság, az idősödő társadalom és a csökkenő születési ráta. Ezek együttesen összeomlással fenyegetik a felosztó-kirovó rendszerű állami nyugdíjrendszereket, amelyekben az aktív dolgozók adóiból finanszírozzák az aktuális nyugdíjakat.

Az uniós nyugdíjasok több mint 80 százaléka 2023-ban kizárólag állami nyugdíjból élt, és minden ötödik, összesen 18,5 millió 65 év feletti uniós polgár a szegénységi küszöb alatt él.

Brüsszel célja kettős: enyhíteni az államháztartások terheit, miközben ösztönzi a hosszú távú megtakarításokat, és ezzel előmozdítja egy amerikai mintájú tőkepiac létrejöttét Európában.

A bizottság nem kívánja meghatározni a nyugdíjkorhatárt vagy az idősek havi juttatásait. Ehelyett az öngondoskodást ösztönző mechanizmusokra koncentrálna, valamint arra, hogy a vállalatok céges nyugdíjprogramokat kínáljanak a dolgozóknak.