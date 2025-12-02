Peking, Washington összenevet az európai fegyvergyártók ügyefogyottságán, az amerikaiak lemossák őket a pályáról

Kína kiadta a ritkaföldfémek exportját várhatóan felgyorsító új engedélyeket, teljesítve ezzel Donald Trump és Hszi Csin-ping elnök csúcstalálkozójának egyik legfontosabb megállapodását. Remélhetőleg ez megkönnyíti az európai vállalatok helyzetét is, mert eddig elsősorban az amerikaiak happolták el ezeket a kulcsfontosságú alapanyagokat.

Kína három cégnek engedélyezte a ritkaföldfémek exportját / Fotó: Xinhua via AFP

A ritkaföldfémek terén kivívott dominanciával a kínaiak kezébe került a vámháború legveszélyesebb fegyvere, amelyet nem fél használni – az amerikaiak stratégiáját másolva, az Egyesült Államok ugyanis évtizedek óta használ hasonló korlátozásokat a versenytársak féken tartására.

Peking október végén, a két elnök találkozóját követően és megegyezése alapján kezdte meg egy új, egyszerűsített ritkaföldfém-engedélyezési rendszer kidolgozását. A Reuters értesülése szerint most három cég kapta meg az engedélyeket:

a mágnesgyártó JL Mag Rare Earth,

a Ningbo Yunsheng

és a Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech.

Az első szinte minden, a másik kettő csak néhány ügyfele számára kapta meg az exportengedélyt.

Mehetnek a ritkaföldfémek az autógyártóknak

A három vállalat és a kínai kereskedelmi minisztérium nem reagált azonnal a kérdésekre. Weboldalaik szerint mindhárom vállalat az autóipar számára értékesít. A JL Mag rendelkezik leányvállalattal Európában, és a Yunshengnek is vannak ügyfelei a kontinensen, valamint Amerikában.

Kína kihasználja domináns helyzetét / Fotó: CFoto via AFP

Jelenleg csak a nagy ritkaföldfém-vállalatok jogosultak általános engedélyekért folyamodni, azonban a jogosultság köre bővülni fog, ha az áprilisban bevezetett rendszer sikeres lesz.

Az európai védelmi ipari cégeknek, köztük a Rheinmetallnak különösen nagy gondot okoz a ritkaföldfémek beszerzése, a fegyvergyártóknak ugyanis Kína nem adja el ezeket.

Egyre értékesebbek a Kínán kívüli készletek

A Kínán kívül felhalmozott készletek így még a korábbinál is értékesebbek, és a hadiipari vállalatok kénytelenek mindent megtenni a biztosításuk érdekében – amiben az amerikaiak ügyesebbek.

Egyes becslések szerint az európai ritkaföldfémkészletek hónapokon belül kimerülnek,

az Európai Unió ezért kész közvetlen részesedést szerezni ausztrál projektekben.