Peking, Washington összenevet az európai fegyvergyártók ügyefogyottságán, az amerikaiak lemossák őket a pályáról
Kína kiadta a ritkaföldfémek exportját várhatóan felgyorsító új engedélyeket, teljesítve ezzel Donald Trump és Hszi Csin-ping elnök csúcstalálkozójának egyik legfontosabb megállapodását. Remélhetőleg ez megkönnyíti az európai vállalatok helyzetét is, mert eddig elsősorban az amerikaiak happolták el ezeket a kulcsfontosságú alapanyagokat.
A ritkaföldfémek terén kivívott dominanciával a kínaiak kezébe került a vámháború legveszélyesebb fegyvere, amelyet nem fél használni – az amerikaiak stratégiáját másolva, az Egyesült Államok ugyanis évtizedek óta használ hasonló korlátozásokat a versenytársak féken tartására.
Peking október végén, a két elnök találkozóját követően és megegyezése alapján kezdte meg egy új, egyszerűsített ritkaföldfém-engedélyezési rendszer kidolgozását. A Reuters értesülése szerint most három cég kapta meg az engedélyeket:
- a mágnesgyártó JL Mag Rare Earth,
- a Ningbo Yunsheng
- és a Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech.
Az első szinte minden, a másik kettő csak néhány ügyfele számára kapta meg az exportengedélyt.
Mehetnek a ritkaföldfémek az autógyártóknak
A három vállalat és a kínai kereskedelmi minisztérium nem reagált azonnal a kérdésekre. Weboldalaik szerint mindhárom vállalat az autóipar számára értékesít. A JL Mag rendelkezik leányvállalattal Európában, és a Yunshengnek is vannak ügyfelei a kontinensen, valamint Amerikában.
Jelenleg csak a nagy ritkaföldfém-vállalatok jogosultak általános engedélyekért folyamodni, azonban a jogosultság köre bővülni fog, ha az áprilisban bevezetett rendszer sikeres lesz.
Az európai védelmi ipari cégeknek, köztük a Rheinmetallnak különösen nagy gondot okoz a ritkaföldfémek beszerzése, a fegyvergyártóknak ugyanis Kína nem adja el ezeket.
Egyre értékesebbek a Kínán kívüli készletek
A Kínán kívül felhalmozott készletek így még a korábbinál is értékesebbek, és a hadiipari vállalatok kénytelenek mindent megtenni a biztosításuk érdekében – amiben az amerikaiak ügyesebbek.
Egyes becslések szerint az európai ritkaföldfémkészletek hónapokon belül kimerülnek,
az Európai Unió ezért kész közvetlen részesedést szerezni ausztrál projektekben.
Ez az együttműködés hosszú távon biztosíthatja a szükséges alapanyagokat, mert az Egyesült Államok szövetségi kormányának földtani intézete (U. S. Geological Survey – USGS) becslése szerint Ausztrália rendelkezik a ritkaföldfémekből a negyedik legnagyobb tartalékkal Kína, Brazília és India után.
Az amerikaiak jobban eligazodnak és kihasználják az erejüket
Az amerikai vállalatok sokkal jobban eligazodnak ebben az új környezetben, mint európai társaik. Egy európai cégnek átlagosan három-négy hétbe telik eladni például egy tonna terbiumot, az amerikaiaknál ehhez inkább csak három-négy nap kell – mondta a Bloombergnek Tim Borgschulte, a berlini székhelyű, kritikus nyersanyag-kereskedő Noble Elements pénzügyi igazgatója.
Ez azért van így, mert az amerikai hadiipari vállalatok felhasználják a befolyásukat és pénzügyi erejüket, hogy biztosítsák az ellátást, méghozzá lehetőleg már a beszállítók szintjén. Ez kevesebb ellenőrzést és kisebb átláthatóságot jelent az ellátási láncban – és egyfajta védelmet nyújt a szigorúbb kínai korlátozásokkal szemben Jan Giese, a frankfurti székhelyű Tradium GmbH ritkaföldfémekért felelős vezető menedzsere szerint.
Az európai védelmi vállalatok viszont közvetlenül, a beszállítókkal való egyeztetés nélkül és kevés kormányzati támogatással próbálnak ritkaföldfémeket vásárolni.
Gyakran azt sem tudják, mennyi és milyen minőségű ritkaföldfémre és mikor van szükségük,
így az utolsó pillanatban vásárolnak, és nem pontosan azt kapják, amit szeretnének.
Az amerikaiak kreatívabbak és agresszívebbek az európai piacon is. Az EU nem korlátozza a ritkaföldfémek eladását és szállítását, így az gond nélkül kerülhet át más kontinensre.