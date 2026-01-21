Az EP felállíthatja az első akadályt a Mercosur-megállapodás elé
Az Európai Parlament még megtorpedózhatja a Dél-amerikai Közös Piaccal (Mercosur) aláírt szabadkereskedelmi egyezményt. A ratifikálási folyamat még jó sokáig tarthat, a képviselők jelenleg nagyjából fele-fele arányban támogatják vagy ellenzik a megállapodást, így az egyelőre bizonytalanok fognak majd dönteni a Mercosur-megállapodás sorsáról – őket kell valamelyik félnek meggyőznie.
Az európai gazdák folyamatos tiltakozása ellenére Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke a múlt héten írta alá a szerződést Argentínával, Brazíliával, Paraguayjal és Uruguayjal Asuncionban. Bolívia, amely szintén tagja a Mercosurnak, később csatlakozhat.
Az aláírást negyed százados tárgyalás előzte meg,
és a siker nagyban Donald Trump amerikai elnöknek köszönhető, akinek a vámháborúja miatt az európai és a latin-amerikai országok is új partnereket keresnek.
Az Európai Parlament teljesen megosztott
A szerződés azonban nem léphet életbe az Európai Parlament hozzájárulása nélkül – legalábbis elméletileg, mert Brüsszel a leginkább húsba vágó ügyekben is megtalálta a módját, hogy megkerülje a tagállamokat, és erre készül most a képviselőkkel is.
Maga az EP is roppant megosztott a kérdésben. A Politico mind a 719 képviselőtől megkérdezte, hogyan tervez szavazni, és 673-tól választ is kapott. Ennek alapján a szerződést
- 319 képviselő támogatja,
- 301 ellenzi,
- 46 bizonytalan,
- 46 nem válaszolt,
- 7 pedig tartózkodni tervez.
A döntés tehát a bizonytalan vagy nem nyilatkozó törvényhozók kezében van, de mindkét tábornak bőven van ideje a meggyőzésükre, mert még hónapokig, akár májusig nem szavaznak a megállapodásról. Arról viszont már szerdán dönthetnek, hogy elküldjék-e a szövegét az EU bíróságának, hogy kiderüljön, megfelel-e az uniós szabályoknak.
A mai szavazás évekkel eltolhatja a Mercosur-megállapodás ratifikálását
Ez a döntés nagyjából meg fogja mutatni, mi várható az EP-től – és egyúttal akár két évvel is eltolja a szerződés életbe lépését. Ráadásul amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy
a megállapodás egyes részei nem jogszerűek, akkor vissza kell térni a feleknek a tárgyalóasztalhoz,
emlékeztetett a Radio France International.
A megállapodás ritka politikai összefogást is létrehozott Strasbourgban: a jobboldali és a zöld képviselőcsoportok egyaránt kiálltak a gazdák mellett. A radikálisan jobboldali Patrióták Európáért és a baloldal várhatóan egységesen a szerződés ellen szavaz majd.
Más frakciók azonban megosztottak, még a Von der Leyen Európai Néppártjához (EPP) tartozó képviselők ötöde, 22 százaléka is ellenzi a megállapodást. Ez az arány a Zöldeknél 53, az Európai Konzervatívok és Reformereknél (EKR) 42, liberális Újítsuk meg Európát frakciónál 27 százalék.
Kérdés, hogyan szavaz az EPP 22 spanyol tagja. Madrid ugyanis korábban támogatta az egyezményt, a gazdák nyomására azonban megváltozott a hozzáállás.
Az ellenzők nem adják fel
Franciaország mellett Ausztria, Magyarország, Írország és Lengyelország szavazott a megállapodás ellen, Belgium tartózkodott, és előbbiek nem adják fel a próbálkozást.
A megállapodás aláírása nem jelenti a történet végét
– írta az X-en Emmanuel Macron elnök.
Az első lépés a folyamat megtorpedózására szerdai szavazás, amelyet a zöldek képviselői kezdeményeztek, de a liberálisok vezetője, Valérie Hayer szerint is a „legjobb, amit tehetnek”.
A megállapodás ellenzői szerint a bíróság elé utaláshoz könnyebb is megszerezni a többséget, mert például a reformerek frakcióvezetője, az olasz Forza d’Italia párthoz tartozó Nicola Procaccini is megengedte a képviselőknek, hogy a saját lelkiismeretük és ne előírások szerint szavazzanak, emlékeztetett az EU News.