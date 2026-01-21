Az EP felállíthatja az első akadályt a Mercosur-megállapodás elé

Az Európai Parlament még megtorpedózhatja a Dél-amerikai Közös Piaccal (Mercosur) aláírt szabadkereskedelmi egyezményt. A ratifikálási folyamat még jó sokáig tarthat, a képviselők jelenleg nagyjából fele-fele arányban támogatják vagy ellenzik a megállapodást, így az egyelőre bizonytalanok fognak majd dönteni a Mercosur-megállapodás sorsáról – őket kell valamelyik félnek meggyőznie.

Az Európai Parlament ma szavaz arról, hogy az Európai Unió bírósága elé kerüljön-e a Mercosur-megállapodás / Fotó: AFP

Az európai gazdák folyamatos tiltakozása ellenére Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke a múlt héten írta alá a szerződést Argentínával, Brazíliával, Paraguayjal és Uruguayjal Asuncionban. Bolívia, amely szintén tagja a Mercosurnak, később csatlakozhat.

Az aláírást negyed százados tárgyalás előzte meg,

és a siker nagyban Donald Trump amerikai elnöknek köszönhető, akinek a vámháborúja miatt az európai és a latin-amerikai országok is új partnereket keresnek.

Az Európai Parlament teljesen megosztott

A szerződés azonban nem léphet életbe az Európai Parlament hozzájárulása nélkül – legalábbis elméletileg, mert Brüsszel a leginkább húsba vágó ügyekben is megtalálta a módját, hogy megkerülje a tagállamokat, és erre készül most a képviselőkkel is.

Maga az EP is roppant megosztott a kérdésben. A Politico mind a 719 képviselőtől megkérdezte, hogyan tervez szavazni, és 673-tól választ is kapott. Ennek alapján a szerződést

319 képviselő támogatja,

301 ellenzi,

46 bizonytalan,

46 nem válaszolt,

7 pedig tartózkodni tervez.

A gazdák nem kérnek a megállapodásból / Fotó: Anadolu via AFP

A döntés tehát a bizonytalan vagy nem nyilatkozó törvényhozók kezében van, de mindkét tábornak bőven van ideje a meggyőzésükre, mert még hónapokig, akár májusig nem szavaznak a megállapodásról. Arról viszont már szerdán dönthetnek, hogy elküldjék-e a szövegét az EU bíróságának, hogy kiderüljön, megfelel-e az uniós szabályoknak.

A mai szavazás évekkel eltolhatja a Mercosur-megállapodás ratifikálását

Ez a döntés nagyjából meg fogja mutatni, mi várható az EP-től – és egyúttal akár két évvel is eltolja a szerződés életbe lépését. Ráadásul amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy

a megállapodás egyes részei nem jogszerűek, akkor vissza kell térni a feleknek a tárgyalóasztalhoz,

emlékeztetett a Radio France International.