Hihetetlen, mit művel a forint péntek kora este: mindenki csak a fejét kapkodja – ki tudja, mi lesz ennek a vége

A forint árfolyama pénteken sem vesztette el a lendületét: az euró 388 forint alatt, a dollár pedig 331 körül mozog. A szakértők szerint a trend mögött politikai és piaci tényezők egyaránt állnak, ami rövid távon kedvező a hazai gazdaságnak.

A politikai stabilitás és a befektetői bizalom növekedése tartja mozgásban a forint árfolyamát, ami kedvező a hazai gazdaságnak / Fotó: fuli03 / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Tavaly óta nem látott szinten a forint árfolyama

A magyar deviza az elmúlt hetekben rekordközeli szinteket ért el. Péntek reggel az euró 388,85 forinton, az amerikai dollár 331,92 forinton állt.

Az erősödés részben az előző napok piacmozgató eseményeire vezethető vissza: a BUX emelkedéssel zárta a hetet, az OTP és a Mol papírjai is lendületesen mozogtak, ami a befektetők kockázati étvágyát jelezte.