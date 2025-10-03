Deviza
EUR/HUF388.2 -0.27% USD/HUF330.8 -0.33% GBP/HUF445.63 -0.18% CHF/HUF415.8 -0.17% PLN/HUF91.29 -0.12% RON/HUF76.24 -0.34% CZK/HUF16.01 -0.08% EUR/HUF388.2 -0.27% USD/HUF330.8 -0.33% GBP/HUF445.63 -0.18% CHF/HUF415.8 -0.17% PLN/HUF91.29 -0.12% RON/HUF76.24 -0.34% CZK/HUF16.01 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,462.96 +0.82% MTELEKOM1,852 +1.76% MOL2,770 -0.14% OTP29,080 +1.04% RICHTER10,170 +1.19% OPUS561 +0.18% ANY7,320 -1.61% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,940 -0.2% BUMIX9,401.7 -0.11% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,198.21 +0.49% BUX100,462.96 +0.82% MTELEKOM1,852 +1.76% MOL2,770 -0.14% OTP29,080 +1.04% RICHTER10,170 +1.19% OPUS561 +0.18% ANY7,320 -1.61% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,940 -0.2% BUMIX9,401.7 -0.11% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,198.21 +0.49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
forint árfolyam
dollár
euró
magyar gazdaság

Hihetetlen, mit művel a forint péntek kora este: mindenki csak a fejét kapkodja – ki tudja, mi lesz ennek a vége

Pénteken a magyar fizetőeszköz ismét erősödött a főbb devizákkal szemben. Elemzők szerint a politikai stabilitás és a befektetői bizalom növekedése tartja mozgásban a forint árfolyamát, ami kedvező a hazai gazdaságnak.
VG
2025.10.03., 18:40
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

A forint árfolyama pénteken sem vesztette el a lendületét: az euró 388 forint alatt, a dollár pedig 331 körül mozog. A szakértők szerint a trend mögött politikai és piaci tényezők egyaránt állnak, ami rövid távon kedvező a hazai gazdaságnak.

Money,Forint,Huf,Paper,Coin,Colourful,Finance forint árfolyam
A politikai stabilitás és a befektetői bizalom növekedése tartja mozgásban a forint árfolyamát, ami kedvező a hazai gazdaságnak / Fotó: fuli03 / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Tavaly óta nem látott szinten a forint árfolyama

A magyar deviza az elmúlt hetekben rekordközeli szinteket ért el. Péntek reggel az euró 388,85 forinton, az amerikai dollár 331,92 forinton állt.

Az erősödés részben az előző napok piacmozgató eseményeire vezethető vissza: a BUX emelkedéssel zárta a hetet, az OTP és a Mol papírjai is lendületesen mozogtak, ami a befektetők kockázati étvágyát jelezte.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
388.1988 -0.27%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A globális piaci hangulat és a régiós devizák teljesítménye is kedvez a forintnak. A szomszédos országokhoz képest a magyar deviza stabilabbnak tűnik, ami rövid távon az importált áruk és a külföldi utazások költsége szempontjából kedvező.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
330.7972 -0.33%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A következő napokban azonban érdemes figyelni a nemzetközi gazdasági híreket és az MNB lépéseit, mert ezek újra mozgásba hozhatják a devizapiacot. Az elemzők szerint a forint erősödése fenntartható, de ingadozások bármikor előfordulhatnak.

Lendületbe jött a forint, 389 alatt váltják az eurót

Jó hangulatban zajlik a kereskedés pénteken a pesti tőzsdén, az OTP és a Richter remeklése húzza a BUX indexet. A forint tovább erősödött az euróval és a dollárral szemben, miközben a régiós devizákhoz képest is javított.

 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1282 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Otthon Start Program

Nincs menekvés az Otthon Start program elől: a 3 százalékos hitel utolérte az albérleteket – így lehet most kiadni az ingatlanokat

A keresleti dömping bérleményeknél elmaradt, egyre nehezebb dolguk van a kiadóknak, ráadásul 3-4 éves kínálati csúcs van a piacon 18 ezer kiadó lakással.
2 perc
orosz olajexport

Kiszabadult az orosz árnyékflotta óriáshajója a franciák kezéből: a Boracay máris olajat szállít

Hat napnyi kényszerpihenő után újra kihajózott a francia partoktól az orosz árnyékflotta egyik tankere, amelyet a hatóságok szankciós gyanú és tengeri szabálysértések miatt tartóztattak fel.
3 perc
háború

Most már bizonyíték van rá: kifolyik a pénz Putyin kezei közül, nem tehet semmit – jön az adóemelés

Csökkentek az Orosz Föderáció olaj- és gázbevételei.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu