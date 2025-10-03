Hihetetlen, mit művel a forint péntek kora este: mindenki csak a fejét kapkodja – ki tudja, mi lesz ennek a vége

A forint árfolyama pénteken sem vesztette el a lendületét: az euró 388 forint alatt, a dollár pedig 331 körül mozog. A szakértők szerint a trend mögött politikai és piaci tényezők egyaránt állnak, ami rövid távon kedvező a hazai gazdaságnak.
A magyar deviza az elmúlt hetekben rekordközeli szinteket ért el. Péntek reggel az euró 388,85 forinton, az amerikai dollár 331,92 forinton állt.
Az erősödés részben az előző napok piacmozgató eseményeire vezethető vissza: a BUX emelkedéssel zárta a hetet, az OTP és a Mol papírjai is lendületesen mozogtak, ami a befektetők kockázati étvágyát jelezte.
A globális piaci hangulat és a régiós devizák teljesítménye is kedvez a forintnak. A szomszédos országokhoz képest a magyar deviza stabilabbnak tűnik, ami rövid távon az importált áruk és a külföldi utazások költsége szempontjából kedvező.
A következő napokban azonban érdemes figyelni a nemzetközi gazdasági híreket és az MNB lépéseit, mert ezek újra mozgásba hozhatják a devizapiacot. Az elemzők szerint a forint erősödése fenntartható, de ingadozások bármikor előfordulhatnak.
Lendületbe jött a forint, 389 alatt váltják az eurót
Jó hangulatban zajlik a kereskedés pénteken a pesti tőzsdén, az OTP és a Richter remeklése húzza a BUX indexet. A forint tovább erősödött az euróval és a dollárral szemben, miközben a régiós devizákhoz képest is javított.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.