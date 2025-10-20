Forintárfolyam: minimális erősödés, mindenki a keddet várja – a jegybankelnök szavai sem mozdították el a stabilitást

Csupán kismértékű elmozdulást mutat a forint hétfő délután a főbb devizákhoz képest, a magyar fizetőeszköz viszonylagos stabilitását az sem tudta érdemben elmozdítani, hogy Varga Mihály jegybankelnök pozitív lehetőségként beszélt az euró bevezetéséről a parlament gazdasági bizottságának ülésén.

Nem bír egymással a forint és az euró hétfőn / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a kora reggeli 388,9-es mélypontról 389,8 forintig emelkedett kora délutánig, három órára innen 389,3-ig ereszkedett vissza a kurzus. Ez minimális, 0,02 százalékos forinterőt jelez.

A dollárhoz képest hasonló utat járt be a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam cikkünk írásakor 334,1 forintnál jár, ami hajszálnyi forintelőnyről árulkodik.

A régiós pénzekhez képest is kissé javítani tudott a forint. A cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty 0,02 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste elemzői kommentárja szerint egyelőre nem nagyon reagál a forintárfolyam a kisebb-nagyobb nemzetközi turbulenciákat okozó hírekre. Ilyenek például az újabb trumpi vámfenyegetések, pár USA-beli pár kisebb bank pénzügyi problémáiról szóló hírek, és persze a közelgő békecsúcs Budapesten.

A szakértők szerint hétfőn kivárhatnak a befektetők az MNB holnapi kamatdöntése előtt, ahol nem várható változás sem a kamatokban, sem a monetáris politika irányvonalában.