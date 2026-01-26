Valaki már megnyerte az ukrajnai háborút, pedig korábban csúfos bukás látszott – a forint az

Újra 382 forint alá esett az euró árfolyama, dél körül egészen pontosan 381,76-nál járt a devizapár, míg a dollár árfolyama 322 forint környékén ingadozott. Az ukrajnai háború kitörése óta soha nem volt ilyen erős a forint, pedig kezdetben még csúfos bukásnak tűnt a történet: miközben a háború okozta energiaválság miatt úgy menekült ki a pénz Európából és Magyarországról, mintha nekünk nem is kellene, még a 420-on túli mezőket is megjárta az árfolyam.

Erős a forint, maradhat az MNB irányvonala / Fotó: Teknős Miklós

Az Equilor Befektetési Zrt. szerint, ha nem törik le szignifikánsan az euró-forint, hamarosan ismét fordulat jöhet, és emelkedés indulhat.