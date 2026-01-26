Valaki már megnyerte az ukrajnai háborút, pedig korábban csúfos bukás látszott – a forint az
Újra 382 forint alá esett az euró árfolyama, dél körül egészen pontosan 381,76-nál járt a devizapár, míg a dollár árfolyama 322 forint környékén ingadozott. Az ukrajnai háború kitörése óta soha nem volt ilyen erős a forint, pedig kezdetben még csúfos bukásnak tűnt a történet: miközben a háború okozta energiaválság miatt úgy menekült ki a pénz Európából és Magyarországról, mintha nekünk nem is kellene, még a 420-on túli mezőket is megjárta az árfolyam.
Az Equilor Befektetési Zrt. szerint, ha nem törik le szignifikánsan az euró-forint, hamarosan ismét fordulat jöhet, és emelkedés indulhat.
A holnapi MNB-ülésen a brókercég nem számít változásra a kommunikációban, elsősorban az inflációs folyamatok értelmezése maradhat a fókuszban.
Közben 1,1856 dollárig erősödött az euró a bankközi devizapiacon.
A dollár gyengülése elsősorban annak a következménye, hogy a befektetők még mindig bizalmatlanok az amerikai devizával szemben a grönlandi események és az amerikai jegybank, azaz a Fed tisztségviselői ellen folytatott eljárások miatt
– írja az MBH Bank.
Délelőtt kijöttek a német üzleti hangulatot mérő Ifo-index adatai is, melyek szerint a vállalatok vezetőinek hangulata meglepően visszafogott maradt az év elején.
A körülbelül 9000 vállalatvezető megkérdezésével végzett felmérésen alapuló üzleti hangulatindex januárban változatlanul 87,6 ponton maradt – jelentette be hétfőn a müncheni székhelyű Ifo Intézet.
A Reuters hírügynökség által megkérdezett közgazdászok két egymást követő csökkenés után előzetesen 88,2 pontra való emelkedésre számítottak. A vállalatok valamivel kevésbé pesszimistán viszonyultak jelenlegi helyzetükhöz, mint a közelmúltban, de a kilátásaikat némileg kedvezőtlenebbül ítélték meg.
A német gazdaság lendület nélkül kezdi az új évet
– mondta Clemens Fuest, az Ifo elnöke.