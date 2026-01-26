Deviza
Valaki már megnyerte az ukrajnai háborút, pedig korábban csúfos bukás látszott – a forint az

Nincs megállás, tovább emelkedik az euró-dollár keresztárfolyam. A forint szárnyra kapott az euróval szemben, míg a zöldhasú ellenében jelentősebben erősödött.
Murányi Ernő
2026.01.26, 12:45
Frissítve: 2026.01.26, 12:57

Újra 382 forint alá esett az euró árfolyama, dél körül egészen pontosan 381,76-nál járt a devizapár, míg a dollár árfolyama 322 forint környékén ingadozott. Az ukrajnai háború kitörése óta soha nem volt ilyen erős a forint, pedig kezdetben még csúfos bukásnak tűnt a történet: miközben a háború okozta energiaválság miatt úgy menekült ki a pénz Európából és Magyarországról, mintha nekünk nem is kellene, még a 420-on túli mezőket is megjárta az árfolyam. 

Erős a forint, maradhat az MNB irányvonala / Fotó: Teknős Miklós

Az Equilor Befektetési Zrt. szerint, ha nem törik le szignifikánsan az euró-forint, hamarosan ismét fordulat jöhet, és emelkedés indulhat. 

A holnapi MNB-ülésen a brókercég nem számít változásra a kommunikációban, elsősorban az inflációs folyamatok értelmezése maradhat a fókuszban.

Közben 1,1856 dollárig erősödött az euró a bankközi devizapiacon.

A dollár gyengülése elsősorban annak a következménye, hogy a befektetők még mindig bizalmatlanok az amerikai devizával szemben a grönlandi események és az amerikai jegybank, azaz a Fed tisztségviselői ellen folytatott eljárások miatt

– írja az MBH Bank. 

Délelőtt kijöttek a német üzleti hangulatot mérő Ifo-index adatai is, melyek szerint a vállalatok vezetőinek hangulata meglepően visszafogott maradt az év elején. 

A körülbelül 9000 vállalatvezető megkérdezésével végzett felmérésen alapuló üzleti hangulatindex januárban változatlanul 87,6 ponton maradt – jelentette be hétfőn a müncheni székhelyű Ifo Intézet. 

A Reuters hírügynökség által megkérdezett közgazdászok két egymást követő csökkenés után előzetesen 88,2 pontra való emelkedésre számítottak. A vállalatok valamivel kevésbé pesszimistán viszonyultak jelenlegi helyzetükhöz, mint a közelmúltban, de a kilátásaikat némileg kedvezőtlenebbül ítélték meg. 

A német gazdaság lendület nélkül kezdi az új évet

– mondta Clemens Fuest, az Ifo elnöke.

