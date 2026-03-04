Deviza
EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71% EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 390,95 +0,51% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34% BUX121 390,95 +0,51% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

BÉT
Opus Global
4iG

Száguld a 4iG és az Opus, beindult a Rába is

Napokon át tartó zuhanás után kedden is folytatódott a tőzsdei második vonal vágtája. Nagyot megy a 4iG és az Opus Global is.
Murányi Ernő
2026.03.31, 14:11
Frissítve: 2026.03.31, 14:39

Folytatódott kedd délután is a 4iG és az Opus Global felpattanása, a 4iG magával ragadta a Rábát is. 

220728_VG-4ig_03_VZ 4iG One
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A 4iG részvényei tavaly novemberben érték el történelmi csúcsukat 4965 forinttal, ám azóta gyakorlatilag megfordult a trend, és egyre lejjebb ereszkedett a papírok árfolyama. A folyamat a múlt héten begyorsult, és a kurzus hétfőn reggel 2090 forinton érte el lokális mélypontját, ahonnan aztán közel 27 százalékkal – hétfői záróárához mérten 15 százalékkal –, 2645 forintig lőtt ki kedden kora délutánig.

 4IG részvény
4IG részvény17:06:45
Árfolyam: 2 600 HUF +300 / +11,54 %
Forgalom: 1 847 709 110 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az űr- és védelmi ipari üzletágát villámgyorsan kiépítő technológiai cég több bejelentést is tett kedden. Először az amerikai Axiom Space Holdingsban végrehajtott befektetéséről, majd a Hirtenberger Defence System Kft. 49 százalékos üzletrészének értékesítéséről számolt be. A vevő a cseh CSG védelmi ipari cég.

A 4iG részvényeit a most már a csoporthoz tartozó Rába Holding papírjai is követték, a győri vállalat részvényei kedden fél kettőig 4 százalékkal, 3400 forintig erősödtek, de korábban 7 százalék feletti pluszban is jártak. A Rába kapcsán kiemelendő, hogy a cseh CSG csoporttal kialakított partnerség magában foglalja többek között a Tatra járművek hazai piaci képviseletét, a Rábánál megvalósuló közös gyártási és fejlesztési projekteket, valamint honvédségi és nemzetközi exportprogramok előkészítését és megvalósítását is.  

 RABA részvény
RABA részvény16:59:27
Árfolyam: 3 410 HUF +140 / +4,11 %
Forgalom: 42 699 580 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ugyancsak nagyot megy kedden napközben az Opus Global is, 4,6 százalékkal, 443,5 forintig vágtázva. Az Opus délelőtt bejelentett egy csoporton belüli változást, ám az érdemi fordulatot hétfői közleménye idézte elő, hiszen akkor módosította a konszern társasági eseményeinek a menetrendjét, szerdára előrehozva az éves rendes közgyűlésére benyújtott igazgatósági előterjesztéseinek közzétételét, amire eredetileg csupán a jövő héten került volna sor.

 OPUS részvény
OPUS részvény17:05:27
Árfolyam: 468,5 HUF +44,5 / +9,5 %
Forgalom: 410 090 997 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A befektetők pontosan érzékelték, hogy a cégvezetés a közlemény publikálásáig folyamatosan szakadó árfolyam további esését próbálja megfékezni, ergo a részvényesek számára kedvező előterjesztésekről lehet szó, ezért már hétfőn napközben felfelé indult az árfolyam, tehát napon belül hatalmas fordulatot bemutatva, végül hatalmas emelkedéssel 424 forinton zárt az Opus. 

A részvény hegymenete pedig kedden is folytatódott.

 APPENINN részvény
APPENINN részvény16:50:36
Árfolyam: 610 HUF +37 / +6,07 %
Forgalom: 23 806 758 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipeknél nem látni ekkora változásokat, ám például az Appeninn kurzusa is több mint 5 százalékkal, 602 forintra, míg a Glosteré 7 százalékkal, 620 forintra nőtt.  Több mint 8 százalékkal zuhan ugyanakkor az idén osztalékot nem fizető CIG Pannónia jegyzése.   

 GLOSTER részvény
GLOSTER részvény17:07:14
Árfolyam: 620 HUF +40 / +6,45 %
Forgalom: 10 891 776 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
