Száguld a 4iG és az Opus, beindult a Rába is
Folytatódott kedd délután is a 4iG és az Opus Global felpattanása, a 4iG magával ragadta a Rábát is.
A 4iG részvényei tavaly novemberben érték el történelmi csúcsukat 4965 forinttal, ám azóta gyakorlatilag megfordult a trend, és egyre lejjebb ereszkedett a papírok árfolyama. A folyamat a múlt héten begyorsult, és a kurzus hétfőn reggel 2090 forinton érte el lokális mélypontját, ahonnan aztán közel 27 százalékkal – hétfői záróárához mérten 15 százalékkal –, 2645 forintig lőtt ki kedden kora délutánig.
Az űr- és védelmi ipari üzletágát villámgyorsan kiépítő technológiai cég több bejelentést is tett kedden. Először az amerikai Axiom Space Holdingsban végrehajtott befektetéséről, majd a Hirtenberger Defence System Kft. 49 százalékos üzletrészének értékesítéséről számolt be. A vevő a cseh CSG védelmi ipari cég.
A 4iG részvényeit a most már a csoporthoz tartozó Rába Holding papírjai is követték, a győri vállalat részvényei kedden fél kettőig 4 százalékkal, 3400 forintig erősödtek, de korábban 7 százalék feletti pluszban is jártak. A Rába kapcsán kiemelendő, hogy a cseh CSG csoporttal kialakított partnerség magában foglalja többek között a Tatra járművek hazai piaci képviseletét, a Rábánál megvalósuló közös gyártási és fejlesztési projekteket, valamint honvédségi és nemzetközi exportprogramok előkészítését és megvalósítását is.
Ugyancsak nagyot megy kedden napközben az Opus Global is, 4,6 százalékkal, 443,5 forintig vágtázva. Az Opus délelőtt bejelentett egy csoporton belüli változást, ám az érdemi fordulatot hétfői közleménye idézte elő, hiszen akkor módosította a konszern társasági eseményeinek a menetrendjét, szerdára előrehozva az éves rendes közgyűlésére benyújtott igazgatósági előterjesztéseinek közzétételét, amire eredetileg csupán a jövő héten került volna sor.
A befektetők pontosan érzékelték, hogy a cégvezetés a közlemény publikálásáig folyamatosan szakadó árfolyam további esését próbálja megfékezni, ergo a részvényesek számára kedvező előterjesztésekről lehet szó, ezért már hétfőn napközben felfelé indult az árfolyam, tehát napon belül hatalmas fordulatot bemutatva, végül hatalmas emelkedéssel 424 forinton zárt az Opus.
A részvény hegymenete pedig kedden is folytatódott.
A blue chipeknél nem látni ekkora változásokat, ám például az Appeninn kurzusa is több mint 5 százalékkal, 602 forintra, míg a Glosteré 7 százalékkal, 620 forintra nőtt. Több mint 8 százalékkal zuhan ugyanakkor az idén osztalékot nem fizető CIG Pannónia jegyzése.