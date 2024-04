Drága gyorséttermekkel szembesülnek az amerikaiak

Az amerikai gyorséttermek drágulása meghaladta az inflációt: 2014 és 2024 között a vizsgálatban szereplő cégek 39 és 100 százalék között emelték az árakat, miközben a vizsgált időszakban 31 százalékot ért el az Az elmúlt tíz évben átlagosan 60 százalékos drágulás mértek, a legnagyobb mértékben, 100 százalékkal a legismerteb láncnál, a McDonald’snél nőttek az árak.

Nagyot drágultak az amerikai gyorséttermek / Fotó: AFP

A McDouble és a McChicken szendvicsek, valamint a közepes méretű sült krumpli esetében az áremelkedés megközelítette a 200 százalékot. Például a McChicken egy évtizede még egy dollárba került, idén már 3 dollárt kérnek el érte. A láncot a Popeyes követi 86 százalékos drágulással, a Taco Bell pedig a harmadik 81 százalékkal, míg a Chipotle 75 százalékkal negyedik.

A legalacsonyabb mértékben az árak a Subway és a Starbucks esetében (39 százalék) nőttek a Finance Buzz tanulmánya szerint. A vizsgált láncok közül ezek az egyetlen gyorséttermek, ahol az infláció nem haladta meg az 50 százalékot. A McDonald’s nagy riválisa, a Burger Kingnél 55 százalékkal kérnek többet az ételekért az Egyesült Államokban.

A nagy mértékű drágulást több tényező is magyarázza.

Az elemzők szerint a bérek is jelentősen emelkedtek, miközben az alapanyagok árai is nőttek, amit a láncok áthárítottak a fogyasztókra. Ugyanakkor a szakértők arra számítanak, hogy szünet következik az árazásban, vagyis nem lesz csökkenés, de a cégek egyelőre leállnak az emelésekkel is.

Az elmúlt hónapokban a gyorséttermek a izraeli háború kapcsán kerültek a hírekbe: a muszlim világban széles körű bojkottot indítottak az amerikai és kisebb mértékben a nyugat-európai márkák ellen Izrael gázai háborúja miatt. A csapás főként a Starbucks, az amerikai gyorséttermek, a Coca- és Pepsi-Cola ellen irányul, de a Procter & Gamble és a francia Carrefour is érintett.

Sőt, a McDonald’s Izrael kedvére tesz, ugyanis szuperkóser hamburgert kapnak a katonák. Az izraeli katonák egyik kedvenc fogása a napi menün a hamburger, a szuperkóser élelmiszert fogyasztók viszont sokszor kimaradtak ebből az élményből. Most viszont a McDonald’s is átáll a szuperkóser hamburgerek készítésére, de csak a katonák élvezhetik az újdonságot