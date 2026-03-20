Súlyosan alulbecsülte Trump Irán katonai képességeit - erős hasonlóságok mutatkoznak az orosz-ukrán háborúval

Van-e hasonlóság az Ukrajna–Oroszország és az USA-Izrael kontra Irán konfliktus között? Elemzők nem kevés hasonlóságot találnak.

Zelenszkij új csodafegyverben bízik: Ukrajna Moszkvát és Szentpétervárt támadná saját fejlesztésű ballisztikus rakétákkal / Fotó: AFP

Az egyik fél – esetünkben az USA – felületessége, felkészületlensége a konfliktusra. Amerika az esélyeket sem mérte fel helyesen.

Túlbecsülte a saját, alábecsülte Irán katonai erejét.

Ennek két legjobb példája a Hormuzi-szoros és az iráni légierő Izrael elleni támadása. A világsajtót bejárták a mesterien fényképezett felvételek az amerikai flottáról, amely behatol a Perzsa- (Arab) öbölbe.

Washington alulbecsülte Teherán katonai képességeit

De ez a hatalmas flotta nem volt képes meggátolni az iráni lassú járatú drónok támadásait Szaúd Arábia, az öbölmenti államokban elhelyezkedő amerikai objektumok, támaszpontok ellen. Legfőképpen nem volt képes átvenni az ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett, holott az csak ötven kilométer széles a legkeskenyebb pontján.

Ráadásul nagyon sekély, átlagosan alig lehet negyven méter mély, ami miatt az amerikai tengeralattjárók, de az USA hadiflottájának sok tízezer tonnás repülőgép-hordozói is alig tudtak áthaladni a szoros sziklás feneke fölött.

Van egy 3,7 kilométer széles, nagy tankhajók számára is lemélyített, hajózható csatorna, amelyen át a több mint száz kilométer hosszú szoroson a kereskedelmi hajózás lebonyolódik. Eszerint Iránnak nem jelent nagy gondot a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóflotta ellenőrzése.

Nem csak a Hormuzi-szorosnál, az öbölben követtek el súlyos kalkulációs hibákat, hanem

a Hormuzi-szoros keleti, indiai-óceáni bejáratánál sem tudták megakadályozni az iráni erők támadását

az Egyesült Arab Emírségek (UAE) egyetlen, nem perzsa-öbölbeli nagy kikötője, Fudzsejra (Fujairah), a világ harmadik legnagyobb olaj kikötője-lefejtője ellen.

Pedig ezt a kikötőt direkt azért építették, hogy szükség esetén ne kelljen az olajszállító tankereket a Perzsa-öböl hatalmas zsákjába, csapdájába beúsztatni.

Abu-Dzabi és Fudzsejra között egy napi másfél millió hordónyi teljesítményű olajvezetéket építettek.

A harmadik tényező a fáradtság. Ez elsősorban a kelet-ukrajnai frontrészekre jellemző. Ukrajna és Oroszország egyaránt fárad. Az Irán-USA–Izrael szembenállásban ez a folyamat még nem érezhető. A lassú, az első világháborúra, annak „lövészárokharcaira” emlékeztető eseménysorozat, elsősorban a kelet-ukrajnai frontszakaszokon kimeríti a katonának.