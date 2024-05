Elon Musk útja a PayPaltól a Teslán át a Starlinkig

Az utóbbi időben úgy tűnik, nem telhet el egyetlen nap sem anélkül, hogy az amerikai milliárdos Elon Musk ne kerüljön a címlapokra. Az X (korábban Twitter), a Tesla és a SpaceX főnöke még mindig a világ egyik leggazdagabb embere, és platformját is egyebek mellett arra használja, hogy nézeteit széles körben ismertté tegye.

minden trendi gazdasági területen megpróbálja megvetni a lábát / Fotó: GettyImages

A világ leggazdagabb embereként számon tartott Elon Musk nettó vagyonát körülbelül 215 milliárd dollárra becsülték március 1-jén.

Ez a pedig egyre csak gyarapodik, hiszen Musk minden trendi gazdasági területen megpróbálja megvetni a lábát, amiből például a mesterséges intelligencia (MI) sem maradhatott ki. Egyrészt a Neuralink nevű cégénél emberi agyba ültetett csipekkel kísérleteznek, az X-et pedig Elon Musk MI-szuperapplikációvá akarja alakítani, ám követőit kissé megzavarta, mikor kijelentette: a mesterséges intelligencia az emberiség végét jelentheti.

A Tesla-vezér Elon Musk eközben február végén beperelte az OpenAI-t és annak vezérigazgatóját, Sam Altmant is, mivel a részben általa alapított cég megtagadta eredeti célkitűzését, hogy nonprofit szervezetként működjön, és ahelyett, hogy mindenki számára elérhető nyílt forráskódú programokat írna, inkább a Microsoft zsoldjába állt.

Honnan indult a milliárdos Elon Musk életútja?

A rendkívül ötletgazdag 52 éves üzletember a dél-afrikai Pretoriában született, ahol már korán megmutatkozott vállalkozó szelleme. Gyermekkorában a bátyjával házról házra járva, házilag készített húsvéti csokoládétojásokat árulva egészítette ki zsebpénzét, amikor persze még maga sem sejthette, hogy a felnőtt Elon Musk a világ leggazdagabb embere lesz egy szép napon. A Tesla-vezér már 12 évesen kifejlesztette első számítógépes játékát is.

Mindazonáltal később, pretoriai éveire visszatekintve, nehéznek nevezte ezt a korszakot, többek között szülei válása, az iskolai zaklatások és az Asperger-szindrómája miatt, amely enyhe autisztikus zavarokkal jár és ezért szociálisan elszigetelte. Úgyhogy a majdani SpaceX-tulajdonos Elon Musk a lehető leghamarabb lelépett otthonról. Kanadába, majd az Egyesült Államokba költözött, ahol közgazdaságtant és fizikát tanult a Pennsylvania Egyetemen, amely amúgy egy igen neves műintézmény, hiszen a legendás Borostyán-liga egyik legjobb oktatási műhelye.

Első felesége, Justine Musk írónő, akivel az egyetemen ismerkedett meg, és akivel 2000-ben házasodott össze, a Marie Claire című lapban megjelent 2010-es cikkében megírta, hogy:

Elon Musk már az első milliói megszerzése előtt sem az az ember volt, aki válaszként fogadja el a nemet.

"A versenyszenvedélyt és az uralomvágyat, amelyek annyira sikeressé tették Elon Muskot mint vállalkozót, nem tette le az ajtóban, amikor hazaért" – fűzte hozzá. Elon már az esküvőjükön, tánc közben megjegyezte, hogy „ebben a kapcsolatban én vagyok az alfa” - emlékezett vissza Justine másfél évtizeddel ezelőtt.

Hogyan jutott Elon Musk a PayPal-tól az X-ig?

A Pennsylvania Egyetem után ugyan felvették a Stanford fizika szakára is, ám Elon Musk hamarosan megunta a tanulást, és az 1990-es évek "dotcom-boomja" idején jó érzékkel két technológiai start-upot is alapított a Szilícium-völgyben. Ezek egyike volt az a fintech-cég, amelyből végül a ma már jól ismert PayPal lett, és amelyet 2002-ben a társaival 1,5 milliárd dollárért adtak el az eBay-nek.

A vételárból rájutó részt Elon Musk egy új rakétagyártó társaságba, a SpaceX-be fektette – amely az amerikai szövetségi űrügynökség, a NASA költséghatékony alternatívájává kívánt válni, de akkor alapította elektromosautó-gyártó vállalatát is. Elon Musk és a Tesla azóta elválaszthatatlanok egymástól. Érdekesség, hogy Elon Musk 2008-ig csupán a Tesla igazgatótanácsának az elnöke volt, csak abban az évben nevezték ki vezérigazgatóvá is.

Mindkét cég később felforgatta saját iparágát, még ha időnként a pénzügyi összeomlás szélére is sodródtak.

Birodalmát továbbépítve, aztán Elon Musk a Twitterre, azaz az azóta X-szé átnevezett közösségimédia-platformra vetette ki a hálóját, melyet 2022 októberében meg is szerzett. Persze nem is lett volna Elon Musk, ha a névváltoztatáson túl nem alakította volna át ezt a céget is gyökeresen. Egyrészt drasztikusan csökkentette a cég alkalmazottjainak a létszámát, beleértve a platform biztonságáért felelős munkavállalók leépítését is, amiért persze kapott hideget és meleget is. Másfelől lehetővé tette a prémium előfizetéseket is az X szolgáltatásaira, hogy a reklámbevételeken túl díjfizetésből is forráshoz jusson a vállalat.

Elon Musk az X-től hosszú távon azt várja, hogy egy olyan "szinte mindenre kiterjedő alkalmazássá" váljon, amely rengeteg szolgáltatást kínál. Eddig azonban egyelőre még nem látszik a fény az alagút végén és a legfrissebb jelentések szerint a cégért eredetileg kifizetett 44 milliárd dollárról 19 milliárd dollárra zuhant a tőzsdéről időközben kivezetett vállalat értéke.

Elon Musk és az MI: a ChatGPT és a xAI

Ahogy a bevezetőben már szó volt róla, Elon Musknak az MI-szektorban is voltak és vannak ambíciói: a ChatGPT anyavállalatának egyik korai befektetője volt, mielőtt júliusban elváltak az útjaik, és Musk megalapította saját cégét, az xAI-t, amelynek küldetése

az univerzum valódi természetének a megértése.

"Nem vagyok túlzottan meggyőződve róla, hogy tudja, mit akar csinálni a következő napon" – mondta a BBC-nek Chris Stokel-Walker újságíró. "Nagyon is ösztönösen vezet."

Egy 2015-ös életrajzában Ashlee Vance író pedig úgy jellemezte Muskot mint "konfrontatív mindentudót", akinek hatalmas egója van, miközben ügyetlen táncos és félénk szónok.

A sajtóban nevezték már őrült zseninek és a Twitter legnagyobb trolljának is, hiszen legalább annyira ismert a korlátlan ambícióiról, mint kicsinyes vitáiról, nem is beszélve az állandó pereskedésről, amelyeket a szabályozó hatóságokkal, a befektetőkkel és másokkal vív.

Mekkora a Tesla-vezér Elon Musk vagyona?

Úgy tűnik, hogy mindezek az ellentmondások nem akadályozták meg Elon Muskot abban, hogy szorgalmasan gyűjtögesse a vagyonát.

A Bloomberg szerint ő a világ leggazdagabb embere, nettó vagyonát március 1-jén mintegy 215 milliárd dollárra becsülték.

Ennek nagyrészét a Tesla-részvények teszik ki, amelyeknek több mint a 13 százaléka áll a tulajdonában. A Tesla mellett azért ott vannak a többi, már említett cégei is, úgy mint a SpaceX, az Xai és az X is. Elon Musk a digitális devizák bajnoka is, és több más kisebb cégben is benne van, köztük az alagútfúró Boring Company-ban és a Neuralink startupban is. Ne felejtsük ki azonban a SpaceX által fejlesztett Starlinket sem, amely a világ legnagyobb műholdas internethálózatát működteti.

Elon Musk magánélete

A magánélete meglehetősen zavaros, háromszor vált el, mégpedig kétszer ugyanattól a nőtől, Talulah Riley brit színésznőtől.

Elon Musk ellenben őszintén beszél a hibáiról:

"Ha felsorolják a bűneimet, úgy hangzik, mintha én lennék a legrosszabb ember a Földön, de ha ezeket összevetjük azokkal a dolgokkal, amiket jól csináltam, akkor már mást mutat a mérleg” - mondta tavaly egy interjúban.

Musknak egyébként 11 gyermeke van, miközben a globális felmelegedésnél, azaz a klímaváltozásnál nagyobb kockázatnak nevezte a "népességfogyást, amely a társadalmak összeomlásához vezethet".

Hatot szült neki az első felesége, hármat pedig Grimes, a kanadai énekesnő, végül kettőt a szintén kanadai Shivon Zilis, aki több technológiai cégnél, köztük a Teslánál és a Neuralinknél töltött be vezető pozíciót.

Amikor Elon Musknak és Shivon Zilisnek megszülettek az ikrei, Musk rögtön kiposztolta: