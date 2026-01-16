Deviza
EUR/HUF385,21 -0,04% USD/HUF331,56 -0,1% GBP/HUF444,64 +0,09% CHF/HUF413,74 +0,17% PLN/HUF91,27 -0,25% RON/HUF75,68 -0,03% CZK/HUF15,87 +0% EUR/HUF385,21 -0,04% USD/HUF331,56 -0,1% GBP/HUF444,64 +0,09% CHF/HUF413,74 +0,17% PLN/HUF91,27 -0,25% RON/HUF75,68 -0,03% CZK/HUF15,87 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 832,19 +0,95% MTELEKOM1 912 +0,63% MOL3 524 +0,85% OTP38 220 +1,23% RICHTER10 470 +1,15% OPUS545 -0,55% ANY8 100 +0,49% AUTOWALLIS155,5 +0,96% WABERERS5 320 -0,38% BUMIX10 411,12 -0,27% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 612,16 +0,18% BUX121 832,19 +0,95% MTELEKOM1 912 +0,63% MOL3 524 +0,85% OTP38 220 +1,23% RICHTER10 470 +1,15% OPUS545 -0,55% ANY8 100 +0,49% AUTOWALLIS155,5 +0,96% WABERERS5 320 -0,38% BUMIX10 411,12 -0,27% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 612,16 +0,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
közösségi média
lelki egészség
kiskorú
tiltás
TikTok
életkor
ByteDance
mesterséges intelligencia
gyermek
Európai Unió

Bukták kedvenc social oldalukat a fiatalok: elkezdik törölni a fiókokat, komoly szigorítás jön a korhatárban

A TikTok a következő hetekben új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-felismerő technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban azonosítsa és tiltsa le a 13 év alatti felhasználókhoz tartozó fiókokat. A TikTok a felhasználói profiladatokat, a közzétett videókat és a viselkedési mintákat elemzi annak megállapítására, hogy egy fiók feltételezhetően kiskorú személyé-e.
Németh Anita
2026.01.16., 09:27

A TikTok a következő hetekben új életkor-felismerő technológiát vezet be Európában. Korábban már egy évig tesztelte a most bejelentett rendszert. Az Egyesült Királyságban végrehajtott teszt során a ByteDance-tulajdonú vállalat több ezer, 13 év alatti felhasználóhoz köthető fiókot törölt – közölte a Reuters pénteken.

tiktok
Új életkor-ellenőrzést vezet be a TikTok, mesterséges intelligencia szűri ki a kiskorú felhasználókat Európában / Fotó: Valera Golovniov

A technológia a felhasználói profiladatokat, a közzétett videókat és a viselkedési mintákat elemzi annak megállapítására, hogy egy fiók feltételezhetően kiskorú személyé-e.

Az így megjelölt fiókokat nem automatikusan tiltják le, hanem azokat speciálisan képzett moderátorok vizsgálják felül. A fióktiltások elleni reklamálásoknál a TikTok arcalapú életkorbecslést alkalmaz a Yoti nevű hitelesítési szolgáltató segítségével, de bankkártyás ellenőrzést és hivatalos személyazonosító okmányokat is elfogad. Az európai felhasználók értesítést kapnak, amint az új technológia elindul – közölte a kínai vállalat a hírügynökséggel.

A TikTok szerint az új rendszert kifejezetten az európai piacra fejlesztették, hogy megfeleljen a régió szigorú szabályozásának. A fejlesztés során együttműködtek az ír adatvédelmi hatósággal, amely a vállalat vezető uniós felügyeleti szerve.

A Reuters rámutat: a bevezetés időzítése egybeesik azzal, hogy az európai szabályozó hatóságok egyre szigorúbban vizsgálják, hogy a digitális platformok ellenőrzik-e a felhasználók életkorát, és a módszer megfelel-e az adatvédelmi szabályoknak. Aggályok merültek fel ugyanis amiatt, hogy a jelenlegi megoldások vagy nem elég hatékonyak, vagy túlzottan beavatkoznak a magánszférába.

Így a ByteDance tulajdonában lévő platformon is egyre nagyobb a szabályozói nyomás azért, hogy hatékonyabban azonosítsa és távolítsa el a 13 év alatti gyermekekhez tartozó fiókokat Európában.

A vállalat hangsúlyozta, hogy nincs világszerte elfogadott módszer az életkor igazolására úgy, hogy közben a felhasználók adatvédelme is megmaradjon. 

A Yoti technológiáját a Meta is használja a Facebookon az életkor ellenőrzésére.

Szerte a világon felléptek már a gyermekek online védelme érdekében a TikTok, a Facebook és társaik ellen

Ausztrália tavaly a világon elsőként tiltotta meg a közösségi média használatát a 16 év alattiak számára. Az amerikai Florida államban pedig a 14–15 évesek már 2024-től csak szülői engedéllyel használhatják a Facebookot, a TikTokot, az Instagramot, a Snapchatet és társaikat, míg a 14 aluli gyerekek egyáltalán nem regisztrálhatnak fel ezekre a felületekre.

Európában Dánia azt javasolja, hogy a közösségi médiát 15 év alatt teljesen tiltsák be. Románia pedig már történelmi lépést tett a gyermekek online biztonságáért az ősszel, amikor is a szenátus elfogadta a digitális nagykorúságról szóló törvényt, amely 16 éves korhoz köti az önálló internethasználatot. Az új szabályozás értelmében a 16 év alatti gyerekek csak szülői engedéllyel hozhatnak létre fiókot a közösségi médiában, miközben a szolgáltatóknak kötelező lesz életkor-ellenőrző rendszereket és korhatárszűrőket bevezetniük. Európában elsőként azonban Görögország lépett szeptemberben, ahol a 16 év alattiaknak megtiltották a közösségi média használatát. A görögök ezt egy új alkalmazás segítéségével érik el. A cél az, hogy korlátozzák a függőséget okozó „scrollingot”. A 16–18 évesek is kapnak új tiltást.

Trump végre térdre kényszerítette a TikTok tulajdonosát, sokéves munka érett be: most már nincs visszaút, a kínai vállalat elengedi a videómegosztó kezét. Vagy mégsem?

Évek óta tartó jogi és politikai huzavona után a ByteDance engedett a washingtoni nyomásnak. Most már biztos, hogy a kínai vállalat a TikTok amerikai működését egy új vegyesvállalatba szervezi ki, hogy az irányítás döntő része amerikai és nemzetközi befektetők kezébe kerülhessen át. Tehát megmenekült a TikTok Amerikában, nem tiltják be. De ki fogja irányítani valójában?

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
918 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
10 perc
Donald Trump

Katari számlákra utalják Trumpék a sok százmilliós olajbevételeket, így bújtatják a pénzt Venezuela hitelezői elől

Washington jóval drágábban adja az olajat. Venezuela korábbi európai partnerei is kértek exportengedélyeket az Egyesült Államoktól.
5 perc
Davos

Napokon belül Európába jön Donald Trump, még nem Magyarországra, de talán meg sem áll Budapestig

Davos és a repubikánus Trump szellemisége ég és föld, a Világgazdasági Fórum a globális együttműködésre, multilaterális intézményekre és konszenzusos megoldásokra épülő világrendet képviseli, míg Trump ezzel szemben – amint a CPAC-találkozók is – a nemzeti szuverenitást, a kétoldalú alkukat és az „America First” logikát.
2 perc
gáztároló töltöttsége

Fontos információk derültek ki Magyarország gáztartalékairól – Orbán Viktor elárulta, hogy állunk az európai átlaghoz képest

Magyarország energiaellátása biztosított a miniszterelnök szerint.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu