Bukták kedvenc social oldalukat a fiatalok: elkezdik törölni a fiókokat, komoly szigorítás jön a korhatárban

A TikTok a következő hetekben új életkor-felismerő technológiát vezet be Európában. Korábban már egy évig tesztelte a most bejelentett rendszert. Az Egyesült Királyságban végrehajtott teszt során a ByteDance-tulajdonú vállalat több ezer, 13 év alatti felhasználóhoz köthető fiókot törölt – közölte a Reuters pénteken.

Új életkor-ellenőrzést vezet be a TikTok, mesterséges intelligencia szűri ki a kiskorú felhasználókat Európában / Fotó: Valera Golovniov

A technológia a felhasználói profiladatokat, a közzétett videókat és a viselkedési mintákat elemzi annak megállapítására, hogy egy fiók feltételezhetően kiskorú személyé-e.

Az így megjelölt fiókokat nem automatikusan tiltják le, hanem azokat speciálisan képzett moderátorok vizsgálják felül. A fióktiltások elleni reklamálásoknál a TikTok arcalapú életkorbecslést alkalmaz a Yoti nevű hitelesítési szolgáltató segítségével, de bankkártyás ellenőrzést és hivatalos személyazonosító okmányokat is elfogad. Az európai felhasználók értesítést kapnak, amint az új technológia elindul – közölte a kínai vállalat a hírügynökséggel.

A TikTok szerint az új rendszert kifejezetten az európai piacra fejlesztették, hogy megfeleljen a régió szigorú szabályozásának. A fejlesztés során együttműködtek az ír adatvédelmi hatósággal, amely a vállalat vezető uniós felügyeleti szerve.

A Reuters rámutat: a bevezetés időzítése egybeesik azzal, hogy az európai szabályozó hatóságok egyre szigorúbban vizsgálják, hogy a digitális platformok ellenőrzik-e a felhasználók életkorát, és a módszer megfelel-e az adatvédelmi szabályoknak. Aggályok merültek fel ugyanis amiatt, hogy a jelenlegi megoldások vagy nem elég hatékonyak, vagy túlzottan beavatkoznak a magánszférába.

Így a ByteDance tulajdonában lévő platformon is egyre nagyobb a szabályozói nyomás azért, hogy hatékonyabban azonosítsa és távolítsa el a 13 év alatti gyermekekhez tartozó fiókokat Európában.

A vállalat hangsúlyozta, hogy nincs világszerte elfogadott módszer az életkor igazolására úgy, hogy közben a felhasználók adatvédelme is megmaradjon.

A Yoti technológiáját a Meta is használja a Facebookon az életkor ellenőrzésére.

Szerte a világon felléptek már a gyermekek online védelme érdekében a TikTok, a Facebook és társaik ellen

Ausztrália tavaly a világon elsőként tiltotta meg a közösségi média használatát a 16 év alattiak számára. Az amerikai Florida államban pedig a 14–15 évesek már 2024-től csak szülői engedéllyel használhatják a Facebookot, a TikTokot, az Instagramot, a Snapchatet és társaikat, míg a 14 aluli gyerekek egyáltalán nem regisztrálhatnak fel ezekre a felületekre.