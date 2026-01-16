Bukták kedvenc social oldalukat a fiatalok: elkezdik törölni a fiókokat, komoly szigorítás jön a korhatárban
A TikTok a következő hetekben új életkor-felismerő technológiát vezet be Európában. Korábban már egy évig tesztelte a most bejelentett rendszert. Az Egyesült Királyságban végrehajtott teszt során a ByteDance-tulajdonú vállalat több ezer, 13 év alatti felhasználóhoz köthető fiókot törölt – közölte a Reuters pénteken.
A technológia a felhasználói profiladatokat, a közzétett videókat és a viselkedési mintákat elemzi annak megállapítására, hogy egy fiók feltételezhetően kiskorú személyé-e.
Az így megjelölt fiókokat nem automatikusan tiltják le, hanem azokat speciálisan képzett moderátorok vizsgálják felül. A fióktiltások elleni reklamálásoknál a TikTok arcalapú életkorbecslést alkalmaz a Yoti nevű hitelesítési szolgáltató segítségével, de bankkártyás ellenőrzést és hivatalos személyazonosító okmányokat is elfogad. Az európai felhasználók értesítést kapnak, amint az új technológia elindul – közölte a kínai vállalat a hírügynökséggel.
A TikTok szerint az új rendszert kifejezetten az európai piacra fejlesztették, hogy megfeleljen a régió szigorú szabályozásának. A fejlesztés során együttműködtek az ír adatvédelmi hatósággal, amely a vállalat vezető uniós felügyeleti szerve.
A Reuters rámutat: a bevezetés időzítése egybeesik azzal, hogy az európai szabályozó hatóságok egyre szigorúbban vizsgálják, hogy a digitális platformok ellenőrzik-e a felhasználók életkorát, és a módszer megfelel-e az adatvédelmi szabályoknak. Aggályok merültek fel ugyanis amiatt, hogy a jelenlegi megoldások vagy nem elég hatékonyak, vagy túlzottan beavatkoznak a magánszférába.
Így a ByteDance tulajdonában lévő platformon is egyre nagyobb a szabályozói nyomás azért, hogy hatékonyabban azonosítsa és távolítsa el a 13 év alatti gyermekekhez tartozó fiókokat Európában.
A vállalat hangsúlyozta, hogy nincs világszerte elfogadott módszer az életkor igazolására úgy, hogy közben a felhasználók adatvédelme is megmaradjon.
A Yoti technológiáját a Meta is használja a Facebookon az életkor ellenőrzésére.
Szerte a világon felléptek már a gyermekek online védelme érdekében a TikTok, a Facebook és társaik ellen
Ausztrália tavaly a világon elsőként tiltotta meg a közösségi média használatát a 16 év alattiak számára. Az amerikai Florida államban pedig a 14–15 évesek már 2024-től csak szülői engedéllyel használhatják a Facebookot, a TikTokot, az Instagramot, a Snapchatet és társaikat, míg a 14 aluli gyerekek egyáltalán nem regisztrálhatnak fel ezekre a felületekre.
Európában Dánia azt javasolja, hogy a közösségi médiát 15 év alatt teljesen tiltsák be. Románia pedig már történelmi lépést tett a gyermekek online biztonságáért az ősszel, amikor is a szenátus elfogadta a digitális nagykorúságról szóló törvényt, amely 16 éves korhoz köti az önálló internethasználatot. Az új szabályozás értelmében a 16 év alatti gyerekek csak szülői engedéllyel hozhatnak létre fiókot a közösségi médiában, miközben a szolgáltatóknak kötelező lesz életkor-ellenőrző rendszereket és korhatárszűrőket bevezetniük. Európában elsőként azonban Görögország lépett szeptemberben, ahol a 16 év alattiaknak megtiltották a közösségi média használatát. A görögök ezt egy új alkalmazás segítéségével érik el. A cél az, hogy korlátozzák a függőséget okozó „scrollingot”. A 16–18 évesek is kapnak új tiltást.
Trump végre térdre kényszerítette a TikTok tulajdonosát, sokéves munka érett be: most már nincs visszaút, a kínai vállalat elengedi a videómegosztó kezét. Vagy mégsem?
Évek óta tartó jogi és politikai huzavona után a ByteDance engedett a washingtoni nyomásnak. Most már biztos, hogy a kínai vállalat a TikTok amerikai működését egy új vegyesvállalatba szervezi ki, hogy az irányítás döntő része amerikai és nemzetközi befektetők kezébe kerülhessen át. Tehát megmenekült a TikTok Amerikában, nem tiltják be. De ki fogja irányítani valójában?