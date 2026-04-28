A szakadék szélén egyensúlyozik Kijev, bukhatják az IMF-, a Világbank- és az EU-hitelt is – a parlament nem akarja megszavazni a népszerűtlen intézkedéseket

Áfát kellene kivetni a külföldi csomagokra. Ukrajna az IMF-hitel nélkül az Európai Bizottságtól sem kaphat pénzt.
2026.04.28, 17:21

Ukrajna elveszítheti a Világbank 3,3 milliárd dolláros hitelét és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segélycsomagját, miután a parlamentben elakadt két létfontosságú törvényjavaslat: az egységes eurófizetési övezethez (SEPA) való csatlakozásáról és a 150 euró alatti értékű nemzetközi csomagokra kivetendő áfáról szóló tervezet.

Ukrajna
Ukrajna nemzetközi pénzügyi támogatásra szorul, de nem vállalja a népszerűtlen döntéseket / Fotó: Anadolu via AFP

A Kyiv Post értesülése szerint előbbi a Világbank támogatásához szükséges, utóbbi pedig ahhoz, hogy Kijev biztosítsa az IMF-fel februárban kötött 8,1 milliárd dolláros programját, amelyet júniusban fognak felülvizsgálni.

A terv előrehaladását a Reuters tárgyalásokhoz közel álló forrása szerint az akadályozza, hogy a parlament nem dönt a külföldről érkező csomagok kérdésében.

A brit hírügynökség emlékeztetett, hogy 

Kijev nemzetközi segítségre szorul költségvetési szükségleteinek fedezéséhez és az Oroszországgal vívott háború finanszírozásához.

A többéves finanszírozási programok többsége attól függ, hogy Ukrajna folytatja-e a kormányzati reformokat és a költségvetési jogszabályok módosítását.

Az IMF-csomag nélkül Ukrajna nagy bajba kerül

Az IMF februárban jóváhagyott új programja hitelességet biztosít a szövetségeseknek a finanszírozás folytatásához. Júniusban vizsgálják majd felül annak megállapítására, hogy Ukrajna teljesíti-e kitűzött célokat. A szervezet nyomást gyakorol Ukrajnára, hogy bővítse a költségvetési bázisát.

„A csomagok mára az egyik kulcsfontosságú kérdéssé váltak” – mondta a forrás. 

A törvény elfogadása nélkül előfordulhat, hogy nem lesz felülvizsgálat, annak minden negatív következményével együtt

– festett komor képet a jövőről.

A forrás arra is figyelmeztetett, hogy ha az IMF programja kisiklik, akkor Ukrajna nem kaphat pénzt az Európai Bizottságtól. Az Európai Unió a múlt héten hagyta jóvá az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel finanszírozását, és Volodimir Zelenszkij elnök már el is mondta, hogy mire fogják elkölteni a pénzt.

Nem fogadják el a népszerűtlen intézkedéseket

  • Jelenleg a 150 eurónál kisebb értékű árukat tartalmazó csomagok nem tartoznak az áfa hatálya alá Ukrajnában. 
  • Az adó bevezetése a kijevi pénzügyminisztérium becslése szerint évente mintegy 10 milliárd hrivnya (70 milliárd forint) bevételt generálna. 
  • A csomagok áfájáról szóló törvény tervezetét benyújtották ugyan a parlamentnek, de a törvényhozók támogatásának hiánya miatt nem vitatták meg.

A minisztérium közölte, hogy a javaslat nem fogja megnehezíteni az ukránok számára a külföldről érkező csomagok küldését és fogadását. A 45 eurónál kisebb értékű, nem kereskedelmi célú csomagokat nem is adóztatják, és az áfát 2027 előtt nem vezetik be.

Kijev alternatív megoldásokat keres

Nem ez az első eset, hogy a vonakodik a nemzetközi finanszírozás szempontjából kritikus fontosságú törvények elfogadásától, ugyanez történt az áfakötelezettség kiterjesztésével is az évi 4 millió hrivnya feletti bevételű egyéni vállalkozókra.

Elúszhat az IMF-csomag / Fotó: Anadolu via AFP

Azzal kapcsolatban sok képviselő azt mondta, hogy 

nem fogja támogatni a népszerűtlen intézkedést.

Ez arra kényszerítette a kormányt, hogy visszatérjen a tárgyalásokhoz az IMF-fel.

Április közepén Washingtonban. az IMF tisztviselőivel folytatott megbeszéléseket követően Julija Szviridenko miniszterelnök azt állította: egyetértés van abban, hogy az adó bevezetése „nem konstruktív”, Ukrajna ezért alternatívákat fog keresni.

A Reuters forrása szerint a törvényt idén nehéz lesz elfogadni, ezért esetleg későbbi időpontra halasztják, a tárgyalások mindenesetre folytatódnak. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu