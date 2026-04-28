A szakadék szélén egyensúlyozik Kijev, bukhatják az IMF-, a Világbank- és az EU-hitelt is – a parlament nem akarja megszavazni a népszerűtlen intézkedéseket
Ukrajna elveszítheti a Világbank 3,3 milliárd dolláros hitelét és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segélycsomagját, miután a parlamentben elakadt két létfontosságú törvényjavaslat: az egységes eurófizetési övezethez (SEPA) való csatlakozásáról és a 150 euró alatti értékű nemzetközi csomagokra kivetendő áfáról szóló tervezet.
A Kyiv Post értesülése szerint előbbi a Világbank támogatásához szükséges, utóbbi pedig ahhoz, hogy Kijev biztosítsa az IMF-fel februárban kötött 8,1 milliárd dolláros programját, amelyet júniusban fognak felülvizsgálni.
A terv előrehaladását a Reuters tárgyalásokhoz közel álló forrása szerint az akadályozza, hogy a parlament nem dönt a külföldről érkező csomagok kérdésében.
A brit hírügynökség emlékeztetett, hogy
Kijev nemzetközi segítségre szorul költségvetési szükségleteinek fedezéséhez és az Oroszországgal vívott háború finanszírozásához.
A többéves finanszírozási programok többsége attól függ, hogy Ukrajna folytatja-e a kormányzati reformokat és a költségvetési jogszabályok módosítását.
Az IMF-csomag nélkül Ukrajna nagy bajba kerül
Az IMF februárban jóváhagyott új programja hitelességet biztosít a szövetségeseknek a finanszírozás folytatásához. Júniusban vizsgálják majd felül annak megállapítására, hogy Ukrajna teljesíti-e kitűzött célokat. A szervezet nyomást gyakorol Ukrajnára, hogy bővítse a költségvetési bázisát.
„A csomagok mára az egyik kulcsfontosságú kérdéssé váltak” – mondta a forrás.
A törvény elfogadása nélkül előfordulhat, hogy nem lesz felülvizsgálat, annak minden negatív következményével együtt
– festett komor képet a jövőről.
A forrás arra is figyelmeztetett, hogy ha az IMF programja kisiklik, akkor Ukrajna nem kaphat pénzt az Európai Bizottságtól. Az Európai Unió a múlt héten hagyta jóvá az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel finanszírozását, és Volodimir Zelenszkij elnök már el is mondta, hogy mire fogják elkölteni a pénzt.
Nem fogadják el a népszerűtlen intézkedéseket
- Jelenleg a 150 eurónál kisebb értékű árukat tartalmazó csomagok nem tartoznak az áfa hatálya alá Ukrajnában.
- Az adó bevezetése a kijevi pénzügyminisztérium becslése szerint évente mintegy 10 milliárd hrivnya (70 milliárd forint) bevételt generálna.
- A csomagok áfájáról szóló törvény tervezetét benyújtották ugyan a parlamentnek, de a törvényhozók támogatásának hiánya miatt nem vitatták meg.
A minisztérium közölte, hogy a javaslat nem fogja megnehezíteni az ukránok számára a külföldről érkező csomagok küldését és fogadását. A 45 eurónál kisebb értékű, nem kereskedelmi célú csomagokat nem is adóztatják, és az áfát 2027 előtt nem vezetik be.
Kijev alternatív megoldásokat keres
Nem ez az első eset, hogy a vonakodik a nemzetközi finanszírozás szempontjából kritikus fontosságú törvények elfogadásától, ugyanez történt az áfakötelezettség kiterjesztésével is az évi 4 millió hrivnya feletti bevételű egyéni vállalkozókra.
Azzal kapcsolatban sok képviselő azt mondta, hogy
nem fogja támogatni a népszerűtlen intézkedést.
Ez arra kényszerítette a kormányt, hogy visszatérjen a tárgyalásokhoz az IMF-fel.
Április közepén Washingtonban. az IMF tisztviselőivel folytatott megbeszéléseket követően Julija Szviridenko miniszterelnök azt állította: egyetértés van abban, hogy az adó bevezetése „nem konstruktív”, Ukrajna ezért alternatívákat fog keresni.
A Reuters forrása szerint a törvényt idén nehéz lesz elfogadni, ezért esetleg későbbi időpontra halasztják, a tárgyalások mindenesetre folytatódnak.