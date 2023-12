Suhajda Szilárd drámája: új szemtanú és egy fénykép került elő – megcáfolták a magyar hegymászó halálának legelterjedtebb teóriáját

„Eléggé fáradtnak tűnt” – mondta a férfi, aki az utolsó fotót készítette a Mount Everesten elhunyt magyar hegymászóról. Suhajda Szilárd három akklimatizációs kört követően, május 23-án este a 7900 méteren található négyes táborból kezdte meg a csúcskísérletet. A GPS-jeladó nem működött megfelelően, május 24-én érkezett tőle az utolsó életjel 8795 méter magasságból. A következő napon, május 25-én reggel egy csúcsot megjárt serpa beazonosította a Csomolungmához vezető utolsó szakaszon a magyar hegymászót, aki ekkor még mutatott életjeleket. Később több tapasztalt hegyi vezetőis kereste, de nem találták meg.

Svédországból üzenik: 251 ezer magyar életét menthették volna meg, de az EU nem hagyta

Egy neves szakértők által közzétett tanulmány szerint az Európai Unióban csaknem hárommillió, Magyarországon 251 ezer ember maradhatott volna életben 2000 és 2019 között, ha mások is követik a svédek ártalomcsökkentő stratégiáját. A skandináv országban ma már az uniós átlaghoz képest 40 százalékkal alacsonyabb a halálozási arány a dohányzással összefüggő betegségekben, noha az 1980-as években még a lakosság 35 százaléka cigarettázott, most pedig közel állnak ahhoz, hogy övék legyen a világ első „füstmentes” országa.

Magyar posta: átírták a törvényt, megváltozik a szolgáltatás

Az új szabályozás tucatnyi változást hozott a postai működésben. Korábban a 25 ezernél nagyobb népességszámú településeken 25 ezer lakosonként kellett legalább egy postát vagy a kézbesítést lehetővé tevő eszközt fenntartani, a módosított jogszabály azonban már csak a 30 ezernél nagyobb népességszámú településeken írja elő legalább egy olyan kézbesítési pontot fenntartását, amelynél lehetőség van a levélküldemény és a hivatalos irat kézbesítésére.

Nyitási akció: ennyit kell fizetni a 75 év felettieknek Magyarország egyik első, prémiumszolgáltatásokat nyújtó nyugdíjas apartmanházában

Az egykori Hotel Rege II. kerületi épületében kapott helyet a Rege Residence Szépkorúak Otthona. A hajdani szállodai épületben újjászületett terek új funkciókkal gazdagodtak, a kávézó mellett étterem, klub- és kártyaszoba, könyvtár, impozáns kert, grillterasz, tánc-, előadó- és moziterem várja a luxust kedvelő vagy ahhoz szokott szépkorúakat. Az otthonban a napi- és a havidíj életkortól függetlenül azonos összeg, az egyszeri árakat viszont sávosan, a beköltöző életkorától függően határozták meg 21–25 millió forint között.

Vége a lázadásnak: Prigozsinnak megkegyelmezett Putyin, de nem maradhat Oroszországban

A Wagner csoport vezérét az orosz ügyészség legalább húszéves szabadságvesztésre ítélhette volna fegyveres lázadás miatt. A magánhadsereg vezére azonban elnöki kegyelemmel, de örök száműzetésre ítélve távozhatott Oroszországból Fehéroroszországba. Hogy miért éppen oda? Mert a fehérorosz elnököt, Lukasenkát évtizedes ismeretség kötötte a Wagner alapítójához. Maga Vlagyimir Putyin adta a szavát rá, hogy Prigozsin élve távozhat, ami akkor meg is történt. Két hónappal később, 2023. augusztus 23-án viszont a Prigozsint szállító repülő lezuhant.

A magyar légierő ékköve veszett oda Horvátországban – Minden, amit az Airbus H145-ről tudni kell

Lezuhant egy magyar honvédségi Airbus H145-ös helikopter Horvátországban júniusban. A gép háromfős személyzete odaveszett. A legnagyobb veszteség kétségtelenül az emberélet, ugyanakkor a lezuhant helikopter, amely alig néhány éves lehetett, a magyar honvédség ékköve, milliárdos csúcstechnikáját képviselte. A megsemmisült repülőgép mintegy 4-5 milliárd forintba kerülhetett, egy ilyen gép utazósebessége 240, csúcssebessége 280 kilométer óránként, hatótávolsága meghaladja a 630 kilométert. A személyzet egy vagy két pilóta vagy egy pilóta és egy fegyverkezelő. Összesen tíz személyt szállíthatnak.

Hivatalos: jövőre nevet vált a Vodafone

Már a logó és a színek is megvannak a Vodafone új nevéhez. A Vodafone a magyar piac második legnagyobb telekommunikációs vállalata, a Vodafone Magyarország 51 százalékos tulajdonrészével a 4iG Nyrt. tőzsdei cég leányvállalata, az Antenna Hungária Zrt. rendelkezik, a másik 49 százalék a magyar államé. A 4iG Nyrt. elnöke, Jászai Gellért a névváltásról elterjedt hírre reagálva az InfoRádiónak úgy nyilatkozott, hogy „nem csináltunk titkot abból, és nyilvánvaló is, hogy egy márkát szeretnénk nemzetközileg használni. Ez minden nemzetközi cégnél alapvetés, amely lakossági termékeket ad el. Tehát a One márkanév lesz várható majd Magyarországon is”. Az időpontról annyit árult el, hogy az lehet 2024-ben tavasszal és ősszel is, még nincs eldöntve.

Nincs most ennél szívmelengetőbb történet – egy 75 éves bácsi és a kutyája tartja lázban az országot

Soós Feri bácsi és kutyája, Forint sétálni indultak, hogy majdnem 1200 kilométert gyalogoljanak közösen. Már több mint 200 kilométert haladtak, amikor beütött a baj: a bácsi elhagyta a telefonját. A családja nem tudta elérni, ő pedig eltévedt, mert nem tudott kiigazodni a kopott turistajelzéseken. Ám ekkor megmozdult az ország, és akármelyik településen, akármelyik erdei útvonalon bukkant fel a különös páros, mindig valaki segített rajtuk. Feri bácsi kapott egy új telefont, és megtanulta használni a Facebookot is.

Suhajda Szilárd felesége mindenkit felszólított: senki ne kezdjen magánakcióba

A tragikus sorsú hegymászó felesége könyvet ír a férjéről, immár egyedül, bár a könyv megírásáról még együtt döntöttek. Legindi Tímea megköszönve a szívmelengető, illetve megtisztelő érdeklődést és támogatást, határozott üzenetben jelezte, hogy a Suhajda Szilárd oldalán található valamennyi szöveges, képi és egyéb tartalom jogosultja az oldal tulajdonosa, a tartalmak bármilyen módon való felhasználása kizárólag az engedélyével lehetséges.

Hivatalos: az RTL fizetőssé teszi a BL-meccseket

A kereskedelmi csatorna annyi pénzt fizetett a jogokért, hogy azt nem lehet kitermelni csak tévés közvetítésekkel. Az üzleti modell az RTL+-ra van kitalálva, amely egy előfizetéses streamingszolgáltatás, ahol reklámok nélkül, exkluzív, kifejezetten erre a platformra gyártott tartalmakkal várják a havi 1990 forintért előfizető nézőket. Erről a Forbesnak adott interjújában beszélt az RTL vezérigazgatója, Vidus Gabriella, miután kiderült: a német hátterű kereskedelmi csatorna szerezte meg a Bajnokok Ligája-sorozat közvetítési jogait a magyar piacon 2024-től három évre.