Békeajánlat Oroszországnak, a török elnök és Angelina Jolie is Budapesten járt – a Világgazdaság legfelkapottabb cikkei

Oroszország béketervet kapott Ukrajnától

Volodimir Zelenszkij kidolgozott egy békeformulát, amit át is adtak Oroszországnak. A dokumentum Ukrajna 1991-es határainak a visszaállítását írta le, valamint az orosz katonák kivonását az ukrán területekről. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov abszurdnak nevezte a béketervet, amit Moszkva természetesen elutasít.

Valóban úgy véljük, hogy a tárgyalások témája jelenleg irreleváns

– mondta újságíróknak a Kreml szóvivője.

Peszkov arról is beszélt, hogy Nagy-Britannia „aláásta a békemegállapodás esélyeit” 2022-ben azzal, hogy nyomást gyakorolt Kijevre, hogy utasítsa el a tervezetet.

Egyelőre nincs a közeljövőben esély a békére

Fotó: Jakiv Liasenko

Erdogan felesége posztolt az X-en Magyarországról

December közepén érkezett Magyarországra a török elnök, Recep Tayyip Erdogan a Magyar–Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésére. A török államfőt felesége is elkísérte a látogatásra, Enime Erdogan pedig posztolt is hazánkról az X-en.

Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması’nın 100’üncü yılına erişmemiz vesilesiyle 2024 yılının “Türk-Macar Kültür Yılı” ilan edilmesinin heyecanını paylaştık.



Kültürlerarası paylaşımımızın ve iletişimin daha da artacağına inandığım yeni dönemin hem ülkelerimize hem de dünyaya… pic.twitter.com/u4vhZhvaCG — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 19, 2023

Emine Erdogan egy videót osztott meg Magyarországról az X-oldalán. Hozzátette, hogy izgatottan várja a jövő évi török–magyar kulturális évet.

2024-ben lesz százéves a Magyarország és Törökország között megkötött barátsági szerződés, ennek megünneplésére hirdetett közös kulturális évet a két nemzet. Emine Erdogan bízik benne, hogy a közösen szervezett programokkal még inkább elmélyülhet a két ország barátsága

Emine Erdogan a Szent Koronát is megtekintette

Fotó: Mustafa Kamaci / AFP

Zárt kapuk mögött játszhat a Fradi Görögországban

A Ferencváros mérkőzése az Olimpiakosz ellen lehetséges, hogy zárt kapus lesz. A görög csapat szurkolóit február 12-ig kitiltották a stadionból, de az intézkedést meghosszabbíthatják, ami azt jelentené, hogy a február 15-re ütemezett Fradi-meccsre sem lehet majd bejutni.

Az Olimpiakosz és a Panathinaikosz ultrái tíz nappal ezelőtt verekedtek össze egy röplabdameccs miatt. Az összecsapásba a rendőrségnek is be kellett avatkoznia. A zavargások közben egy fiatal rendőrt fejbe talált egy pirotechnikai eszköz, amitől kómába került.

A görög kormány döntött arról, hogy az összes görög klub meccseiről kitiltja a nézőket február 12-ig, az intézkedés pedig meghosszabbítható.

Még nem tudni, hogy lesznek-e szurkolók Görögországban

Fotó: Árvai Károly / Nemzeti sport

Varga Mihály levelet írt Brüsszelnek

Varga Mihály pénzügyminiszter levelet írt Johannes Hahnnak, az Európai Bizottság költségvetésért felelős biztosának a határvédelmi költségekkel kapcsolatban.

Az közös határainak védelme sok évtizedes múltra visszatekintő konszenzuson alapul – emlékeztetett a tárcavezető. Az eredeti jogalkotói elképzelés lényege az volt, hogy a közösség külső határainál elhelyezkedő tagállamok a határok védelmét közös finanszírozásból látják el. Hozzátette, hogy a migrációs válság azonban mára olyan helyzetet eredményezett, amelyben az eredeti jogalkotói szándék nem teljesül maradéktalanul.

Magyarország 2015 óta egymillió illegális határátlépést hiúsított meg az ország déli, schengeni határszakaszán.

A tárcavezető keményen üzent Brüsszelnek

Fotó: Kurucz Árpád

Meg kell semmisíteni A Gyűrűk ura folytatásait

Egy amerikai író, Demetrious Polychron 2022. szeptember 22-én jelentette meg regényét, The Fellowship of the King (A király szövetsége) címmel. A cím nem véletlenül lehet ismerős, hiszen a regény közvetlen folytatása J. R. R. Tolkien angol író művének, A Gyűrűk Urának. Polychron nem igazán próbálta titkolni, hogy történetét teljes mértékben a Tolkien eredeti művére építette, hiszen hősei mind A Gyűrűk Ura szereplőinek gyerekei, sőt a cselekmény is Tolkien fantasyvilágának az alapjaira épül.

Fel lehet tenni a kérdést, hogy Demetrious Polychron milyen jogon írt folytatást a világhírű trilógiának. A rövid válasz, hogy ehhez joga nem volt, így meg is ütötte a bokáját.

Polychront beperelték J. R. R. Tolkien jogutódai, mivel az író semmilyen engedélyt nem kapott arra, hogy a brit író munkásságát felhasználja. A pert a szerzői jogok megsértése miatt indították, amit a bíróság jóvá is hagyott – írta meg a Sky News.

Az ítélet szerint Polychronnak meg kell semmisítenie a The Fellowship of the King regény összes fizikai és elektronikus példányát, valamint a bíróság 130 ezer dollár perköltség megfizetésére is kötelezte. Emellett az írót eltiltották attól, hogy a jövőben bármilyen művet írjon, amelyben felhasznál olyan elemeket, amelyek Tolkien hagyatékához tartoznak.

A folytatás írójának keresni kell ezentúl egy másik hobbit.

Fotó: Northfoto

Karácsony Gergely kiborult Lázár Jánosra

A MÁV és a Volán nem hosszabbította meg Budapesttel azt a szerződést, ami alapján a vonatok, a HÉV-ek és a helyközi buszjáratok fővárosi szakaszain elfogadják a BKK jegyeit és bérleteit. A Lázár Jánoshoz tartozó Építési és Közlekedési Minisztérium közölte, hogy Budapest nagyjából 2 milliárd forinttal tartozik az állami közszolgáltatónak, így az együttműködést nem kívánják folytatni. A MÁV és a Volán járatain ezzel 2024. március 1-től csak és kizárólag az ezekhez tartozó jegyeket és bérleteket fogják elfogadni.

Az Index információi alapján elterjedt hírre a főpolgármester is reagált. Karácsony Gergely nem rejtette véka alá a felháborodását Lázár minisztériumának döntése kapcsán.

Bravó. Így kell ostobaságból és kicsinyességből kicseszni sok százezer budapesti és környékbeli emberrel

– írta Facebook-oldalára Karácsony Gergely.

Ennyi migránst kell szomszédunknak befogadnia

Az új uniós migrációs és menekültügyi paktum értelmében Szlovénia évi 126 főt köteles befogadni – árulta el Bostjan Poklukar belügyminiszter, hozzátéve, hogy ez a szám az ország kapacitásait tekintve tökéletesen elfogadható.

A megállapodás értelmében ha egy európai uniós tagállam megtagadja a migránsok befogadását, akkor személyenként évi 22 ezer eurót kell fizetnie. Másfelől egy tagország minden egyes migráns után évi 10 ezer euró uniós pénzre jogosult – fejtette ki Poklukar csütörtökön a sajtónak, hozzátéve, hogy uniós szinten évi 30 ezer migráns áthelyezéséről van szó.

A Vérmezőnél levesezett Angelina Jolie

A színésznő már hónapok óta a magyar fővárosban él, mivel itt forgatják a Maria Callas operaénekesnő életéről szóló filmet. Jolie november végén kis időre elhagyta ugyan az országot, hiszen akkor a repülőtéren találkozott vele az egyik rajongója, ám decemberben ismét visszatért Budapestre.

A kemény munka közben néha azért van ideje elugrani és kipróbálni egy-egy magyarországi éttermet is. Előző hétvégén például egy levesezőbe tért be az Attila úton az egyik gyermekével.

Az Operában is forgatott a színész-rendező

Fotó: Markovics Gábor/Ripost

Reneszánszát éli a Moszkvics

A szovjet időkből származó Moszkvics betört a 10 legnépszerűbb autómárka közé Oroszországban. A novemberi újautó-eladások 113 százalékkal haladták meg Oroszországban az egy évvel korábbit, miután a hónap során 109 760 járművet állítottak forgalomba az Autostat szerint, mely partnerének, a PPK-nak az adataira hivatkozik. Az eladások ugrásszerű növekedése részben a tavalyi alacsony bázisnak köszönhető, miután számos nyugati autómárka tavaly kivonult az országból.

Ez állhat a Moszkvics gyártásának újraindítása mögött is, mely az idén vette kezdetét egy moszkvai üzemben, amit az orosz állam a Renault-tól vásárolt meg tavaly, szimbolikus egy rubeles áron.

A Reuters forrásai szerint

a Moszkvics 3 valójában egy JAC Sehol X4, amit kínai alkatrészekből szerelnek össze a moszkvai gyárban.

A Moszkvics gyára Oroszoszágban

Fotó: AFP

Jöhetnek az uniós források Magyarországra

Az uniós pénzügyminiszterek elfogadták Magyarország módosított helyreállítási tervét, újabb akadály hárult el a hazánknak járó források folyósítása elől – jelentette be Varga Mihály az ECOFIN ülés után Brüsszelben. A tárcavezető kiemelte: mindez azt jelenti, hogy a helyreállítási terv az 5,8 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatáson felül hivatalosan is kiegészült egy 3,9 milliárd eurós hitelrésszel, valamint egy 0,7 milliárd eurós, szintén vissza nem térítendő kerettel a REPowerEU tervből.