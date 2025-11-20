SMR-ek tarthatják jól a feneketlen gyomrú MI-t

A tech cégek befektetései alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia (MI) szerverparkjainak energiaellátásért folyó nem túl sok szereplős verseny nyertesei a kis moduláris reaktorok, az úgynevezett SMR-ek lehetnek. Az ebben rejlő piaci lehetőségeket természetesen Magyarország is szeretné meglovagolni, ezért is kerülhetett hangsúlyosan terítékre ez a téma a magyar–amerikai tárgyalásokon – véli Aszódi Attila a Paks II. beruházás korábbi kormánybiztosa. A jelenleg egyetemi tanárként dolgozó szakpolitikus a Debreceni Egyetem mesterséges intelligencia energiakihatásait boncolgató szimpóziumán nyilatkozott a Világgazdaságnak.

Egy brit SMR látványterve – az MI mérhetetlen energiaigényére ez lehet a megoldás / Fotó: AFP

Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy a világot máris a mesterséges intelligencia mozgatja. De ha ez még nincs is teljesen így, azt mindenképpen jogosan állíthatjuk, hogy a tőkepiacokat alapvetően azok a cégek dominálják, amelyek közeli viszonyt ápolnak az MI-vel. Ezt támasztja alá a Nemzetközi Nukleáris Energia Ügynökség 2022–2024 közötti időszakra vonatkozó jelentése is, amely szerint

az Ml-hez valamilyen módon kötődő cégek kapitalizálója 2024-re háromszor akkora volt, mint az összes többi vállalaté együttesen.

Az S&P 500 index kosarába tartozó részvények 16 ezermilliárd dolláros együttes kapitalizációjából Aszódi Attila szerint az MI-vel kapcsolatban álló cégek 12 ezermilliárddal részesednek. Ez azt jelenti, hogy a befektetések 75 százaléka valamilyen módon az MI-hez köthető fejlesztéseket finanszírozott.

A Meta AI nem rejti véka alá az étvágyát

Az energiaszektor már 2024-ben is azzal számolt, hogy az MI fenntarthatósági igényei minimálisan 10 százalékkal fogják emelni a hozzájuk áramló befektetéseket. A kapacitások szemmel látható bővítésének szükségletét alátámasztja, hogy nemcsak a szerverparkok energiafalók, de egy simai MI-alapú keresés tízszer annyi energiát igényel, mint az egyszerű internetalapú keresés.

A META AI saját bevallása szerint fél óra alatt a felhasználói igényektől függően száz és ezer watt között fogyaszt, egy nagy nyelvi modell betanítása pedig 500-tól 160 ezer kilowattóráig terjedő energiamennyiséget emészt fel, és akkor még a rendszerek működtetésének egyéb szükségleteiről nem is beszéltünk. Ez azonban még nem minden: mivel a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) működésükhöz is hatalmas számítási kapacitást és memóriát igényelnek, a kiszolgálásához szükséges energia mennyisége a betanítást követően is igen jelentős.