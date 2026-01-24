Belgrád-Budapest: „átteszik" a szerbek a határt, kiderült, hogy meddig tart az ellenőrzés – a magyarokon múlik, hogy leszállítanak-e

A Belgrád-Budapest útvonalon a vasúti forgalomban a határellenőrzés lebonyolításának módját a Szerb Köztársaság Kormánya és a Magyarország Kormánya között létrejött, a közúti, vasúti és vízi forgalom ellenőrzéséről szóló megállapodás szabályozza, amely alapján a két fél megállapodhat abban, hogy közös határátkelőhelyen végeznek határellenőrzést, közölte a szerb belügy a Tanjuggal.

Épül a Budapest-Belgrád vasútvonal Fotó: Pozsgai Ákos

„A fent említett megállapodással összhangban a Belgrád–Budapest útvonalon az utasok határellenőrzését a Magyarország területén, Kelebián, a nemzetközi vasúti személyforgalom ellenőrzésére szolgáló közös határátkelőhelyen végzik, míg a tehervonatok ellenőrzése érdekében a határellenőrzést a Szabadka–Kelebia vasúti határátkelőhelyen tervezik végezni” – közölte a Belügyminisztérium a szerb portállal.

A határellenőrzés miatti utas-őrizetbe vétellel kapcsolatban a belügyminisztérium azt mondja, hogy az 30 percig fog tartani, és ezt a vasúti személyforgalomért felelős hatóság határozza meg a határrendészet és a vámhatóság egyetértésével.

Tekintettel arra, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, és hogy a határátkelőhelyein tavaly óta alkalmazzák az EES beléptető és kiléptető rendszert , a Belügyminisztérium arra a kérdésre, hogy minden utasnak leszállnia kell-e a vonatról átvizsgálás céljából, azt válaszolta, hogy ez nem tartozik a hatáskörükbe, írja már N1.rs szerb hírportál.

„Az Európai Unió Határrendészeti Igazgatóságának (EES/ETIAS) végrehajtása nem a Belügyminisztérium, a Határrendészeti Igazgatóság hatáskörébe tartozik, hanem Magyarország, mint uniós tagállam illetékes hatóságainak” – tette hozzá a belügyminisztérium a hírportál érdeklődésére.

Küszöbön az átadás

A legfrissebb hírek szerint a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal megnyitása küszöbön áll. Míg szerb részről májusi indulásról szólnak a nyilatkozatok, Lázár János szerint Magyarországon az a cél, hogy a személyforgalom legkésőbb március elején megkezdődjön. A miniszter a legutóbbi közlekedésinfón hangsúlyozta: az időpont kizárólag az általa elrendelt biztonsági felülvizsgálat lezárásától függ, és amint ez megtörténik, elindulhat a menetrendszerű közlekedés.