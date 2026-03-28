Oroszország ölébe hullott India, Ukrajna elborzadva nézi, mekkora üzlet készül: az olaj után Putyin már az LNG-t is eladhatja – Amerika dönt

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása arra kényszeríti Indiát, hogy erősítse energetikai együttműködését Oroszországgal. Az olaj után most már arról tárgyalnak, hogy Delhi felújítja a cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlását is, holott ettől tartózkodott az Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete óta. A világ legnépesebb országa ezzel azt kockáztatja, hogy megsérti a nyugati szankciókat, de az ország energiabiztonságának garantálása mindennél fontosabb.

Az energiaválság enyhítésére az olaj mellett az LNG vásárlását is hamarosan megkezdi India / Fotó: NurPhoto via AFP

A Hormuzi-szoroson keresztül halad át a globális olaj és LNG 20 százaléka, így a negatív gazdasági hatásokat az egész világ megérzi, de elsősorban Ázsia szenvedi meg.

India különösen súlyos helyzetben van, mert

az LNG-importjának 53,

az olajimportjának a 60

százaléka a Perzsa-öböl menti országokból származik. Az orosz olaj vásárlásáról ugyan – elméletileg – lemondott az amerikai vámok csökkentése érdekében, de az elsők között használta ki a szankciók ideiglenes feloldását is, és még felárral is vásárolja az orosz energiahordozót.

Már tárgyalnak az LNG vásárlásáról is

A Reuters értesülése szerint az olaj mellett most LNG vásárlását is tervezik Oroszországból, és erről már folynak is a tárgyalások a két ország között. Az üzletről a szóbeli megállapodást március 19-én már meg is kötötte Delhiben Pavel Szorokin orosz energetikai miniszterhelyettes az indiai szaktárca vezetője, Hardíp Szingh Puri.

Arról is megállapodtak, hogy

növelik az orosz olajvásárlásokat,

a mennyiség így egy hónapon belül a januárihoz képest megduplázódhat; ez azt jelentené, hogy Moszkva adja a teljes indiai olajimport 40 százalékát.

Súlyos hiány alakult ki a főzéshez használ cseppfolyósított petróleumgázból (LPG) is / Fotó: NurPhoto via AFP

A brit hírügynökség szerint tavaly a világ harmadik legnagyobb importőre 44 milliárd dollár értékben vásárolt orosz olajat, és kulcsszerepet játszott a háborús gazdaság életben tartásában.

A szankciók enyhítését kérik Washingtontól

A kormányzat most tudatta az energiaimportőrökkel, hogy álljanak készen orosz LNG beszerzésére is. Delhi a források szerint már puhatolódzik Washingtonnál egy esetleges szankcióenyhítés ügyében ezt az energiahordozót érintően is.