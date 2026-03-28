Oroszország ölébe hullott India, Ukrajna elborzadva nézi, mekkora üzlet készül: az olaj után Putyin már az LNG-t is eladhatja – Amerika dönt
Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása arra kényszeríti Indiát, hogy erősítse energetikai együttműködését Oroszországgal. Az olaj után most már arról tárgyalnak, hogy Delhi felújítja a cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlását is, holott ettől tartózkodott az Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete óta. A világ legnépesebb országa ezzel azt kockáztatja, hogy megsérti a nyugati szankciókat, de az ország energiabiztonságának garantálása mindennél fontosabb.
A Hormuzi-szoroson keresztül halad át a globális olaj és LNG 20 százaléka, így a negatív gazdasági hatásokat az egész világ megérzi, de elsősorban Ázsia szenvedi meg.
India különösen súlyos helyzetben van, mert
- az LNG-importjának 53,
- az olajimportjának a 60
százaléka a Perzsa-öböl menti országokból származik. Az orosz olaj vásárlásáról ugyan – elméletileg – lemondott az amerikai vámok csökkentése érdekében, de az elsők között használta ki a szankciók ideiglenes feloldását is, és még felárral is vásárolja az orosz energiahordozót.
Már tárgyalnak az LNG vásárlásáról is
A Reuters értesülése szerint az olaj mellett most LNG vásárlását is tervezik Oroszországból, és erről már folynak is a tárgyalások a két ország között. Az üzletről a szóbeli megállapodást március 19-én már meg is kötötte Delhiben Pavel Szorokin orosz energetikai miniszterhelyettes az indiai szaktárca vezetője, Hardíp Szingh Puri.
Arról is megállapodtak, hogy
növelik az orosz olajvásárlásokat,
a mennyiség így egy hónapon belül a januárihoz képest megduplázódhat; ez azt jelentené, hogy Moszkva adja a teljes indiai olajimport 40 százalékát.
A brit hírügynökség szerint tavaly a világ harmadik legnagyobb importőre 44 milliárd dollár értékben vásárolt orosz olajat, és kulcsszerepet játszott a háborús gazdaság életben tartásában.
A szankciók enyhítését kérik Washingtontól
A kormányzat most tudatta az energiaimportőrökkel, hogy álljanak készen orosz LNG beszerzésére is. Delhi a források szerint már puhatolódzik Washingtonnál egy esetleges szankcióenyhítés ügyében ezt az energiahordozót érintően is.
Az érintett indiai minisztériumok nem reagáltak a hírügynökség megkeresésére, de a külügyminisztérium szóvivője már a múlt héten bejelentette, hogy több országgal tárgyalnak energiahordozók, köztük LNG beszerzéséről.
Azt is hivatalosan megerősítették, hogy egyeztetnek Moszkvával cseppfolyósított petróleumgáz (LPG) vásárlásáról, amelyet elsősorban főzéshez használnak, és nem esik szankciók alá.
Az AFP francia hírügynökség március közepi tudósítása szerint
India az LPG 60 százalékát importálja, és annak 91 százalékát a Közel-Keletről.
A hiányában sorra zárnak be az országban az éttermek és kifőzdék, vagy szűkítik a menüt. A Times of India elbocsátásokról, a bérek csökkentéséről is beszámolt.
Hosszú távú, bizalmi partnerség
A szankciókért felelős amerikai pénzügyminisztérium nem válaszolt az LNG-re vonatkozó esetleges enyhítéssel kapcsolatos kérdésekre, de India korábbi moszkvai nagykövete szerint „India azt az utat választja, amely a legjobban szolgálja a nemzeti érdekeit, és amely az Oroszországgal fennálló hosszú távú és bizalmi partnerségre épül.”
Delhinek most „mentességeket vagy engedményeket kellene követelnie a stratégiai partnerek közötti tárgyalások normális részeként” – tette hozzá Ajai Malhotra Washingtonra utalva.
India évtizedeken keresztül az Egyesült Államok fontos regionális partnere volt, hogy Kína ellensúlyaként szolgáljon, de Donald Trump tavaly 50 százalékos vámokkal sújtotta, részben az orosz olaj vásárlása miatt.
Az amerikai legfelsőbb bíróság törvényellenesnek minősítette a nemzetbiztonsági alapon a világ szinte minden országára kivetett vámokat, mire az elnök azonnal újakkal válaszolt. Az indiai kormány erre elhalasztotta az Egyesült Államokkal tervezett tárgyalásait, amelyeken a két ország ideiglenes kereskedelmi megállapodását véglegesítették volna.
Ez most eladói piac
Oroszország a hidegháború óta szoros kapcsolatokat ápol Indiával, és most sem fog nemet mondani, de egy új LNG-megállapodás valószínűleg kevésbé kedvező feltételeket tartalmaz majd India számára, mint az állami tulajdonban lévő GAIL és az orosz Gazprom közötti húszéves szállítási megállapodás 2012-ben.
„Ez ugyanis most egy eladói piac” – emlékeztetett a Reuters egyik forrása, utalva arra, hogy a legnagyobb exportőr Egyesült Államok nem tudja növelni a termelést, csak annak fogja eladni az LNG-t, aki a legtöbbet fizeti érte.
Az orosz–indiai megállapodást megkönnyíti, hogy Szergej Lavrov külügyminiszter szerint
a kétoldalú kereskedelem 96 százaléka nem dollárban, hanem rúpiában és rubelben zajlik.
A rúpia-rubel tranzakciók akár egymilliárd dollár értékig is feldolgozhatók akár egy nap alatt, vagyis több mint kétszer olyan gyorsan, mint néhány évvel ezelőtt – mondta az orosz Sberbank indiai fiókjának egyik vezető tisztségviselője egy márciusi mumbai konferencián.