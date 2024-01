Hihetetlen, de már öt éve múlt, hogy feltűntek az első fecskék a BÉT középvállalatokra szabott piacán, az Xtend kereskedési platformon. Az elmúlt egy évre visszatekintve azt látjuk, hogy a piac közel kétharmadán komoly spekuláció folyik. A 20 részvényből 13 élénk árfolyammozgást produkált, melynek egyik szélső pontja az ingatlanfejlesztő GOPD 90 százalékos ralija, míg a másik a kibervédelmi megoldásokat kínáló Vivitech 51 százalékos zuhanása.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság (archív)

Érdekes és meglepősen színes az Xtend éllovasainak listája. Talán nem meglepő, hogy a legnagyobb ralit egy ingatlanfejlesztő produkálta, úgy tűnik, még a zsugorodó piacon is jó üzlet a SZIT. A második helyen lévő Épduferr 2004-es indulása óta Dunaújváros térségének legnagyobb építőipari vállalkozásává nőtte ki magát, tavalyelőtt – egy tőkebevonást követően – lépett parkettre. Bár a 2022. februári antrét beárnyékolta az ukrajnai háború kitörése, a cég gyorsan alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, s a hadiipari megrendelésekre fókuszálva kiszélesítette acélkereskedelmi tevékenységét. A Vertikal a kutatás-fejlesztést az egyetemekkel való szoros együttműködés révén kombinálja a környezetgazdálkodással, amelyhez szorosan integrálja a műanyag feldolgozási és gyártási tevékenységet. Bár a mostani kamatkörnyezet nem kedvez a jövőre orientált technológiai cégeknek, az OXO esetében fontos tényező a magyar piac kínzó euróéhsége, s ez a papír euróban produkált 16 százalékos árfolyamnyereséget. Más szóval 5 százalék alatti irányadó rátákkal versenyez a papír hozama. A Naturland pedig a gyógyszergyártásban érdekelt.

Tanulságos a sereghajtók háttere is. Több mint 50 százalékot veszített piaci értékéből a kibervédelemmel foglalkozó Vivetech. A 47 százalékos zuhanást elszenvedő Astrasun hiába terítheti be napelemekkel Romániát, mégis kifulladóban van a tiszta energia iránti befektetői lelkesedés. Ezt a vélekedést erősíti a hazai naperőműveket koncentráló NAP árfolyamának 16 százalékos morzsolódása is. De mostohán kezelték a befektetők a vállalatfinanszírozással és stratégiai menedzsmenttel foglalkozó Navigatort, mely 12 százalékot esett, s a dinamikusan növekvő techcéget, a Glostert is, melynek az árazása 5 százalékot csúszott vissza egy év alatt.

Igaz, a sereghajtók közül kilóg a Gloster, melynek árfolyama hároméves visszatekintésben majdnem a négyszeresére emelkedett, vagyis kiemelkedően sikeres tőzsdei bevezetésről van szó, ahol már a profitrealizálás is komoly szerepet játszhat a kurzus alakításában, a papír azonban lendületet vehet a küszöbönálló kategóriaváltásnak köszönhetően.