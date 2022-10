Miközben Európa recesszióba süllyed, Oroszországban elindult a kilábalás

Amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, a nyugati országok ígéretükhöz híven szankciók kivetésével reagáltak, ám ezek főként azután erősödtek fel, hogy kiderült, Oroszország nem képes napok alatt megnyerni a háborút.

Fotó: Boris Zhitkov / AFP

Az intézkedések az orosz gazdaságot recesszióba taszították, ám azok hatása jócskán elmaradt a várttól, miközben Oroszország a gázszállítások korlátozásával válaszolt a gazdasági háborúban.

Noha Oroszországot a Liam Peach, a Capital Economist tanácsadója szerint a konfliktus első hat hónapjában mintegy 250–500 ezren elhagyták, akik jelentős része magasan képzett és jól fizetett, ráadásul ezt a részleges mozgósítás elrendelését követően újabb kivándorlási hullám követte, a megugró orosz infláció mára földet érni látszik, és a Goldman Sachs valós idejű gazdasági aktivitást mutató indexe szerint

az orosz gazdaság úgy tűnik, a recesszióból is elkezdett kilábalni, miközben egyre valószínűbb, hogy Európa gazdasága visszaeséssel néz szembe.

Az S&P Global feldolgozó- és szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-indexe is hasonló képet vetít elénk, akárcsak a Sberbank által közzétett, az orosz lakosság költekezését jellemző számai. A mutató a mozgósítás elrendelését követően megingott, ám azóta felfelé indult. A pár hónapja gyakorlatilag lenullázódó autóipar teljesítménye is kezd magához térni, miközben az orosz import legutóbbi havi számai dollárban számolva szinte biztos, hogy túllépik a tavalyi értéket – írja a The Economist.

Az ottani gazdaság ellenálló képességéről tanúskodik a Nemzetközi Valutaalap friss előrejelzése is, amely, szemben az áprilisban az idei évre 8,5 százalékos visszaesésről szóló jóslattal, már csak 3,4 százalékos visszaesésre számít.

Az adatok arról tanúskodnak, hogy Moszkva képes lesz fenntartani a katonai költekezést, így a szeptemberi 2023–25 közötti költségvetési javaslat is jelentős mértékű növekedéssel számol a hadikiadások terén,

emellett a belföldi biztonsági kiadásokat is jelentősen növeli, ami arról tanúskodik, hogy az orosz vezetés felkészült a belső ellenállásra is.

Miután az ottani gazdaság elkerülte az összeomlást, az arra utal, hogy hiába számította el magát az invázió alakulásával kapcsolatban az orosz vezetés, valószínűtlen, hogy Vlagyimir Putyin kihátrál a konfliktusból. Moszkva ma már elhúzódó háborúval számol. Az is világosnak tűnik, hogy szemben az orosz katonai vezetéssel, a gazdasági irányítás felkészülten várta az Ukrajnával szembeni inváziót.