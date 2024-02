Nagy horderejű bejegyzés jelent meg szombaton kora délután a közösségi médiában. Ezt az aláírás szerint nem más jegyzi, mint K. Endre, azaz Kónya Endre, aki egy hét leforgása alatt került a figyelem középpontjába.

Rendkívüli: megszólalt a kegyelmet kapott Kónya Endre és részletesen elmondta, mi történt – fordulat jöhet a botrányban (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Ő az, akit Novák Katalin még tavaly tavasszal kegyelemben részesített. Az eset azonban csak múlt pénteken kapott nyilvánosságot. A kegyelmi ügy azért okozott masszív botrányt, mert Kónya Endrét egy pedofil bűncselekmény érintettjeként jogerősen elítélte a bíróság. Fontos, hogy ő maga nem pedofil és nem követett el pedofíliát, azonban a bíróság megítélése szerint kényszerítést követett el, amikor az egyik áldozat vallomását megpróbálta visszavonatni.

A köztársasági elnök döntése mégis nagy visszhangot váltott ki. Csütörtök Orbán Viktor bejelentést tett az esettel összefüggésben és közöte, hogy alkotmánymódosítást nyújt be azért, hogy a jövőben pedofil bűnelkövetők semmi esetre se részesülhessenek elnöki kegyelemben. Novák Katalin aznap külföldi hivatalos útra ment, előzetesen viszont hivatala jelezte, az államfő örömmel írja majd alá a vonatkozó alkotmánymódosítást. (Azóta Novák Katalin sajtóhírek szerint hazatért.)

Most azonban új és rendkívüli fejlemény állt be, ugyanis Kónya Endre először szólalt meg az ügyben. Nem csupán egy nyilatkozatot tett, hanem kvázi részletes vallomást hozott nyilvánosságra, amelyben ismerteti a kegyelmi kérelem hátterét és a maga szerepét is a tragikus és döbbenetes bicskei pedofil rémtettben.

Mit mondott Kónya Endre, miért kapott kegyelmet Novák Katalintól?

Kónya Endre a rendkívül részletes, éppen ezért kifejezetten hosszú bejegyzését a frissen létrehozott A bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettese voltam nevű Facebook-oldalon publikálta. Ezt azzal a fordulattal kezdte, hogy

Hallgattassék meg a másik fél is!

Úgy fogalmazott, hogy sok évi meghurcoltatás és megaláztatás után döntött úgy, hogy ő is megszólal és feltárja az érem másik oldalát a bicskei gyermekotthonban több, mint hét évvel ezelőtt történt eseményekről és az azt követő eljárásokról. Azt írta, ha nem vele történtek volna ezek az események, nem is hinné el, hogy mindez megtörténhetett "egy tisztességben megőszült, egész életében jogkövető, becsületes pedagógussal, egy európai uniós országban, ahol most a pedofília elleni fellépés ürügyén sötét középkort idéző boszorkányüldözést folytatnak a nekem kegyelmet Novák Katalin elnök asszony és ellenem".

Kijelentette, hogy

senki nem tett semmi törvénytelent,

nem kért senki semmit ezért a döntésért,

nincs semmilyen rejtélyes háttéralku,

nincsenek olyan háttérkapcsolatai, amelyeket most sokan emlegetnek.

Mindössze annyi történt, hogy a felesége benyújtott egy kérelmet, amelyben számos méltányolandó személyi körülményt felhozott mellette és arról is szólt, milyen kétséges bizonyítékok és kétséges eljárás alapján ítélték el jogerősen.

Szerinte az inkvizíció szerepét a média és zsákmányt kereső, haszonleső pártok töltik be a kegyelemre okot adó tények ismerete nélkül. "Azt már most ki tudom jelenteni, ha tudom, hogy a kegyelem ilyen viharokat kavar, akkor bár arra minden ok megvolt, nem élek vele, sőt még az is megfordult a fejemben, hogy kérem a visszavonását, de ezt már nem lehet" – tette hozzá.

Kijelentette, hogy nem volt, nem az és nem lesz pedofil, a leghatározottabban elítéli a pedofília bármilyen formáját.

Együttérez az áldozatokkal és soha, senkinek nem ad segítséget pedofil bűncselekmény elkövetéséhez és elleplezéséhez. Sőt ezzel ellenkezőleg: a bicskei gyermekotthon 8 évre ítélt volt igazgatója elleni büntetőeljárásban elítélt másodrendű vádlottja egy olyan nevelő volt, akit ő buktatott le.

Ennek kapcsán érthetetlennek nevezte, hogy ez a volt nevelő, aki a bíróság előtt el is ismerte, hogy bűnös, pedofil szexuális kapcsolatot létesített két kiskorú nevelttel, mindössze egy év hat hónap börtönbüntetést kapott három évre felfüggesztve. Egyúttal azt is ismertette, hogy a bicskei gyermekotthonból való önkéntes távozása után az egyik oktatási intézményben, ahol testnevelő tanárként dolgozott szintén fellépett szexuális zaklatás ellen.

A tornaterem fiú öltözőjében egy felsőbb osztályba járó gyerek próbált szexuálisan zaklatni néhány nálánál fiatalabb, gyengébb fizikumú gyereket. Ügyeletes tanárként a fiú öltöző ellenőrzése során tetten értem az elkövetőt, amiből rendőrségi ügy lett. A szülők hálájukat fejezték ki, hogy gyermekeiknek nem kellett elszenvedniük egész életükre kiható sérelmet – elevenítette fel a történteket.

Elmondta, hogy a kegyelmi kérelmét a felesége készített és azt 2022 júliusában nyújtották be. Közzétette a korábban, még a börtönben tett nyilatkozatát az őt 3 év 4 hónap börtönnel sújtó ítéletről.

Bűnösségemet nem ismertem el, a terhemre rótt cselekményeket nem követtem el, azok hiánya tekintetében közvetlen tudomással bíró két személy is azt vallotta velem kapcsolatban, hogy semmilyen befolyásoló, vesztegető magatartást nem követtem el. Ezért tévesen és jogszabályt sértően ítéltek el. Meggyőződésem, hogy az ellenem felhozott vádak koncepciósak, az eljárás tisztességtelen, az ítéletek pedig megalapozatlanok és törvénytelenek voltak.

Azzal folytatta, hogy feltette a kérdést: miért is lett kegyelemre méltó? "Nem tudhatom, hogy az elnök asszony fejében pontosan mi játszódott le az irgalmas döntése meghozatalakor, de a döntés alapjául szolgáló tényeket jól ismerem. A lelkiismeretem tiszta és a kegyelmet adóké is az kell legyen, mert helyesen döntöttek" – húzta alá. Mérhetetlenül igazságtalannak érzi és nagyon bántja, hogy most így meghurcolják a neki kegyelmet adó elnök asszonyt és a volt igazságügyi-miniszter asszonyt.

Megerősítette, hogy Novák Katalin nem a rácsok mögül szabadította ki, hiszen a kegyelem már az otthonában érte, mivel kedvező bírósági döntés után engedélyezett reintegrációs őrizetbe került, miután büntetése jelentős részét letöltötte (2021. november 2-án vonult be a Baracskai BV Intézetbe). Ez azt jelenti, hogy a maradék időszakban nyomkövetővel otthonában lehetett. Feltételes szabadságra bocsátására 2024. január 22-én került volna sor.

Annyira bízott saját ártatlanságában és a jog erejében, hogy a Kúriára vitte az ügyét, ahol azonban nem jártam sikerrel. Innen tudta csak meg a média, hogy amúgy részleges elnöki kegyelemben részesült. Azért részleges, mert bár a kegyelmi döntés mentesíti a büntetett előélet következményei alól és a pedagógusi tevékenységtől való eltiltástól, de megmaradt a kiszabott börtönbüntetésből csaknem két év felfüggesztett börtön.

Kónya Endre azt is állította, hogy az ellene hozott ítélet a tényállást olyan egymással és önmagában is ellentmondásban álló, több esetben közvetett tudomással bíró tanúktól származó tanúvallomásokból építette össze az ügyészség, majd a bíróság, amelyek nem álltak össze olyan zárt láncolattá, amely alapján

kétséget kizáró bizonyossággal meg lehetett volna állapítani bűnösségét.

Ráadásul számos, a védelem által indítványozott mentő tanú kihallgatására nem került sor.

Mit tett Kónya Endre, amiért elítélték?

A vád többszöri módosítása után "bűnsegédként elkövetett kényszerítés hatósági eljárásban" bűncselekmény miatt lett másodfokú vádlott. Szerinte valójában az történt, hogy a munkavégzés alól felmentett akkori igazgató (Vásárhelyi János, aki a pedofil bűncselekményeket elkövette és ezért 8 évet kapott – a szerk.) őt kérte meg 2016. szeptember 24-én, mint a szakmai csoport vezetőjét, hogy kísérje fel a szökésből önként visszatért egyik 14 éves neveltet és 15 éves, szintén gyermekotthonban nevelkedő nagynénjét az igazgatóhelyettesi irodába és várja meg, amíg leírják az előző 24 óra történéseit, amit a nevelt az intézményen kívül töltött, amiben elmondja, hogy miért és hogyan ment el, miért jött vissza a gyermekotthonba.

Kónya Endre megjegyezte, hogy a vádirat „kimenekítés” kifejezést használt, pedig a nevelt éppen, hogy a nagynénje segítségével visszatért a gyermekotthonba, hogy „tisztázza magát”, mert úgy érezte, hogy átverték azok, akik a gyermekotthon elhagyására biztatták. Kónya Endre szerint a nevelt által írt hivatalos dokumentumban az állt, hogy "Bicskén szeretne maradni, nem szeretne visszamenni Budapestre, nem igaz mindaz, amit a gyámjának mondott a gyermekotthon igazgatójával kapcsolatosan és gyámot akar váltani".

A nevelt a bíróságon is elmondta, hogy Kónya Endre őt nem befolyásolta, nem szólt bele semmibe, még csak nem is véleményezte a leírtakat. Ő a számítógépem mellett ült és adminisztrált. A kényszerítés bűncselekmény sértettje 48 óra leforgása alatt három személy kérésére készítette el ugyanazt a tartalmú nyilatkozatot és másnap, hétfőn szóban elmondta a Járási Gyámhivatal vezetőjének is. Mégis ellene emeltek vádat.

Kónya Endre bejegyzéséből az derült ki, hogy a nevelt által tett vallomás valóban kényszerítés hatására született, de azt nem ő követte el, hanem az igazgató, Vásárhelyi János. Erről pedig a nevelt nagynénje tanúskodott.

A János bácsi adta ki parancsba, mert ő volt a főnök, azt kellett csinálni, amit mond. Elmondta, hogy a Karcsika írja le egy papírra, hogy az nem úgy történt, ahogy elmondta, de nem tudom, hogy ezt elmondta-e az Endre bácsi előtt is

– idézte a tanúvallomást Kónya Endre. Ezt a lényegi különbséget úgy foglalta össze, hogy tehát tanúja volt a nyilatkozat megírásának, de anélkül, hogy annak közvetlen előzményéről (az igazgatói kényszerítő ráhatásról) tudomása lett volna.

Az elítélésében szerepet játszott egy már túlkoros fiatal közvetett tudomású vallomása. Az igazgató kitiltotta őt az intézményből, mert rossz hatással volt a többiekre. Ő lett a pedofil-botrány kirobbantója, ő tette a feljelentést.